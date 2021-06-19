介紹Netflix兩齣恐怖片：《猛鬼實驗室》、《囊中人》

最近，有多齣荷里活恐怖片在香港上映，但在疫情之下，很多朋友都未必會去戲院，而Netflix平台就有越來越多獨家新戲。今次為大家介紹兩齣恐怖片，分別是《猛鬼實驗室》與《囊中人》。

（以下小心劇透）

泰國電影《猛鬼實驗室》（Ghost Lab）

電影講述「阿偉」和「格拉」是兩位在醫院裡工作的醫生，阿偉不相信鬼神，而格拉一直相信並研究鬼神。某一晚，他們在醫院裡同時撞鬼，格拉決定邀請阿偉一起在實驗室，用科學角度研究鬼魂，希望在學術期刊發表論文。由於研究過程沒有進展，其中一人竟然決定自殺，讓自己的鬼魂參與實險……

官方宣傳有點誤導，因為這齣戲其實不是典型的恐怖片或鬼片，只有極少驚嚇情節和鬼怪，稱為奇幻片或懸疑片比較合適。電影片長1小時57分鐘，前半部份拍得很沉悶，節奏慢，仔細地講述兩人怎樣做科學實驗，起初覺得有趣和真實，但劇情有點重覆，是電影最大的敗筆。如果在戲院放映，觀眾會無奈地繼續觀看，但在Netflix平台播放，部份欠缺耐性的觀眾早已按「退出」鍵放棄。

整個故事最有趣的地方在中段，其中一位男主角竟然自殺，讓自己的鬼魂回到陽間參與實險。這個情節非常有創意和震撼，令觀眾突然醒起來，繼續觀看電影，但這個情節出現得太遲。臨尾半小時，另一位未死的男主角漸漸走火入魔，也算拍得緊湊，結局收尾中規中矩尚可接受。電影讓人反思科學實驗的道德底線和生命的意義，也讓我想起孔子曾經講過：「未知生，焉知死？」

補充一點，其中一位男主角Paris Intarakomalyasut曾經演出過《出貓特攻隊》和《女神撞正基OL》，而這兩齣電影都有在香港戲院公映，相信部份香港戲迷也認得他。

美法合拍片《囊中人》（Oxygen）

台灣譯作《氧氣危機》，與香港譯名同樣貼切。故事講述女主角（Mélanie Laurent飾）某天突然醒來，發現自己被困在一個細小的醫療膠囊艙內，失去了記憶，連自己是誰也忘記了。氧氣漸漸耗盡，她唯有跟電腦系統「M.I.L.O」不斷傾談，嘗試打電話求助、上網搜尋資料，同時回憶起與丈夫的生活瑣事……

這齣密室懸疑片明顯參考了Ryan Reynolds 2010年的西班牙電影《活埋》（Buried）與Stephen Dorff 2012年的美國電影《剎車》（Brake），三齣戲同樣講述主角一個人被困在棺材大小的箱內，然後想辦法逃生，《活埋》涉及戰爭，《剎車》則與FBI相關。今次《囊中人》則是科幻題材，成功將密室戲軌發揮得淋漓盡致，又加入了不少CG特效，製作費相信是三者之中最高。

這類電影最好玩的地方是解謎，觀眾與主角幾乎掌握著同樣的資訊，一起推理究竟主角為甚麼會被困。《囊中人》懸疑壓抑氣氛營造得不錯，佈局精彩，一層一層穿橋扭橋。雖然有部份真相，觀眾未必猜中，但仍然在合理範圍之內。整體來說，電影唯一缺點是節奏太慢，有時候欠缺張力，觀眾難以集中。

法國女演員Mélanie Laurent之前的代表作有《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds），今次《囊中人》完全是她的個人表演，非常厲害。要在細小的醫療膠囊艙演獨腳戲非常困難，電影超近距離拍攝，她的臉部表情、眼神、聲線、動作通通都是演技的考驗。而她成功帶領觀眾感受她的情緒，表現接近滿分，值得讚賞。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex