美國18州聯合上訴廢除「歐巴馬健保」，保守派占多數的最高法院以7：2駁回

編譯：吳宗宜

最高法院駁回多州聯合提議廢除歐巴馬健保之訴

6月18日，美國最高法院駁回多個共和黨執政州的聯合上訴，該上訴試圖推翻全名為「患者保護與平價醫療法」（Patient Protection and Affordable Care Act, ACA）的歐巴馬健保（Obamacare），美國國會2010年在民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）的強力推動下通過該法，要求讓美國多數人都能獲得最低限度的基本醫療保險，該法案是歐巴馬政府的指標性醫療改革計畫，並在2014年開始實施。

最高法院18日以7比2的投票結果判決，認為德州和其他共和黨執政的17州無法在訴訟中，證明歐巴馬健保對他們造成了實質傷害，因此他們在本案中「無提告資格」，但最高法院並未對本案的實質部分作出審判。

目前美國最高法院包括6名保守派大法官和3名自由派大法官，在此次判決中，有4名保守派大法官轉向立場與自由派大法官共同駁回此次訴訟，此4名大法官除了首席大法官羅伯茲（John Roberts）外，還包括前總統川普（Donald Trump）提名的巴雷特（Amy Coney Barrett）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。

這是最高法院第三度駁回該提案，前兩次分別為2012年以5比4、2015年以6比3否決該案。

最高法院大法官布雷耶（Stephen Breyer）在判決書上指出，提起本訴訟者無法證明他們擁有提起訴訟的法律地位，來指稱這個法案提供最低限度的廣泛健保是違憲的行為。

曾兩度投票支持廢除該法的保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）這次轉向反對該案，「儘管本法院之前本案的判決中犯過兩次錯誤，但今天並沒有犯錯。」

持續投票反對並撰寫不同意見書的保守派大法官阿利托（Samuel Alito）則表示，最高法院第三度針對此案作出判決，而這次的判決結果也與前兩次的並無二致，ACA曾三度面臨廢除，但最高法院再次進行了不可能的救援任務。

「大家都對本法院竭盡全力捍衛ACA的舉動印象深刻。事實上，18個州在該法案下承擔著高額的財政負擔，但他們甚至不能對該法案提出違憲審查的訴訟。罰款就是一種稅收，美國就是一個國家，但是實質上不必繳罰款的條文，居然可以成為讓這些州不能提起訴訟的理由。支持司法造法者（judicial inventiveness）樂見這種論點，但恕我敬表不同意。」

阿利托的批評源自本次判決書的判決理由，該判決書指出，因為ACA中拒絕納保的罰則罰金已經歸零，所以這些州不能聲稱自己在施行該法案的過程中有造成或受到具體的傷害，也因此各州無法取得法律上的資格來申請釋憲。

自由派大法官布雷耶（Stephen Breyer）對此指出，「出於上述原因，我們得出結論，由於這起訴訟中的原告未能證明該法會產生具體的損害，因此他們沒有法律上的資格來申請釋憲。」

拜登（Joe Biden）總統隨即發表聲明讚賞最高法院的判決，稱該判決是所有受益於ACA美國人的重大勝利，並稱該法案仍是國家法律。拜登在2010年擔任歐巴馬副總統時主導國會通過該法案，他本次競選總統時也持續將改革醫療健保作為其核心政見之一，承諾善用其職權擴大ACA，他指出，「是時候向前邁進並演進在這項歷史性的法案了。」

前總統歐巴馬也表示支持擴大該法，「全民覆蓋健保的原則已經確立，現在有3100萬人可以通過該法律獲得醫療服務，還有數百萬人不再會因為已患病而被拒絕投保或收取更多費用。」

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何謂歐巴馬健保？

ACA又稱歐巴馬健保，其立法的目的是讓多數美國人，尤其是較難在現行體系下，得到商業醫療保險保障的低收入族群及慢性病患者，都能擁有基本的醫療保險。為此，該法提供保險公司補貼、擴大聯邦醫療補助（Medicaid）、提供一系列免費預防疾病服務，以保障上述族群的健康。據白宮估計，目前美國約有3100萬人受惠於該健保。

然而，該法在推行前後都飽受爭議，許多共和黨人士認為，該法強制每個人都必須納入保險的規定嚴重侵犯個人自由，並有違憲之虞，而該法案也將為美國財政帶來沉重的負擔；另也有論者認為歐巴馬健保的規定有相當多的漏洞，例如收入達政府法定貧窮線138％以上的中低收入戶，除每月必須提撥收入的9.5％以外，若有醫療支出，每年仍可能必須自付高達1萬2700美元的醫療自付額度，對收入較低者仍是相當大的財政負擔。

此外，若拒保歐巴馬健保，每人所需繳的最高罰金雖達收入的2.5％，但根據該法的規定，保險公司不能拒保已患有疾病者，也不能因此提高個人的保費，因此公民可以平常只付2.5％的罰金，到生病時再加入該保險，藉此省下許多醫療支出。因而至今仍有許多人拒絕參加該保險，直到生病時再加入，此造成了醫療保險公司的嚴重負擔，因而連年調漲歐巴馬健保的保費，造成惡性循環。而在共和黨推動下，國會更於2017年將拒絕納保的罰金調整為0元，造成此現象更益惡化。

國會通過法律修正案取消拒絕納保的罰款，也成為各共和黨執政的州政府及川普政府抨擊該法的主要理由之一，他們認為當年國會讓該法通過的主要立據之一就是拒絕納保的罰則，而當歐巴馬健保失去的罰則，整部法律也就失去了正當性而該被廢除。

兩黨缺乏共識，民主黨持續擴大歐巴馬健保

共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）對最高法院的判決表示憤怒，稱ACA是一個毫不掩飾的民主黨陰謀，目的是讓更多人們活著以便收買他們的票。「很久以前開始，民主黨人就發現活著的人比死去的人更有可能投票。毫無疑問，ACA是一個經過他們精心設計的計劃，以收買更多選票。」並表示共和黨與民主黨不同，沒有要偏執的讓人們活著以收買他們的票，德州新通過的法律，允許人們隨身攜帶槍支法就是一個很好的例子。

領導共和黨至最高法院上訴的德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），也宣示他將會繼續努力抗爭，「如果政府被允許誤導公民，大規模接管對醫療健保，且被最高法院裁定合法，這意味著美國聯邦制和有限政府原則的衰退。」

對共和黨人來說，ACA代表著美國向社會主義醫療體系邁進的一項激烈且代價高昂的政策，他們認為這在增加醫療支出的同時，卻會降低醫療品質。另外對於已經投保的人中，當以罹患疾病的人加入保險，但卻不能拒絕或增加他們的保費時，所有人的保險費用都會上升，這也是現在歐巴馬健保面臨的情況。

德州共和黨籍眾議員布雷迪（Kevin Brady）就表示，他對最高法院的判決感到失望，批評最高法院試圖介入以挽救這部先天不良的法律。

參議院共和黨領麥康諾（Mitch McConnell）也表示，過往國會試圖掃除該法的努力失敗了，但共和黨人仍會持續朝這個方向努力。近來他們最接近的成功一次是在2017年7月，當時共和黨在參議院過半，但資深的亞利桑那州參議員麥肯（John McCain）卻於投票中戲劇性的投下了反對票，隨後在次年去世。

但研究醫療保健的非營利組織凱撒家庭基金會的副主席萊維特（Larry Levitt）表示，共和黨實際上近期已無法改變該法，「民主黨掌控了參眾兩院，他們將振興經濟、基礎建設和ACA作為關鍵優先政策；相對地，共和黨似乎對繼續試圖推翻該法已沒有太大熱情。」

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民調顯示，歐巴馬健保越來越受人民的喜愛，在2016年12月，歐巴馬即將卸任、川普上任前夕，根據凱撒家庭基金會的民調查，46％的美國人對該法持負面看法，43％的人表示贊同；如今民意已然反轉，在今（2021）年2月的民調查顯示54％的人表示贊成，不贊成的比例已降至39％。ACA規定保險公司不能拒絕已有疾病的人申請納保，並允許兒童在26歲之前持續享受父母的健康保險，這是該法最受歡迎的法條之一。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稱這項判決是人民的勝利，「我們將繼續努力通過降低處方藥成本，來降低醫療健保的支出，這是重要的改變。」

民主黨正努力推動拜登的振興經濟方案，允許醫療談判以降低藥品價格，並將牙科保健、眼鏡和助聽器等醫療社會福利的資格年齡降低到65歲。

民主黨3月份的疫情急難救助計劃，暫時將對歐巴馬健保補貼提高了近30％，旨在降低美國低收入人口的負擔，並吸引更多的中等收入家庭投保，拜登政府正研議推動將這些補貼納入ACA中，成為長期整體社會福利的一部分。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九