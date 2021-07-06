看似公平的中國高考，北京、上海的權貴考生卻能得到格外的「優待」

中國高考剛落幕，學生們將迎來自己的新生活，考得好成績的學生，一躍到一線城市上名牌大學，高考失利的學生，要嘛退而求其次選擇普通的學校，要嘛選擇復讀一年，明年再考。

先介紹中國的高考制度，高考分文科和理科，文理科都要考試語文、數學、英語加綜合，文科綜合是政治、地理、歷史，理科綜合是生物、化學、物理。最近幾年個別省份有新的高考模式，在必考的語數外三門以外，文理綜合可以任選三門。

用通俗的說法，中國的大學可以分為一本、二本、三本和專科，一本和二本基本都是公辦大學，一本是第一批錄取為重點大學，二本是第二批錄取大多數是普通大學，但不排除個別科系非常強勢。而三本是第三批次錄取，多數是民辦大學，學費高、入學條件低、學院的教學成果普通，上三本也被笑稱為「買一個大學文憑」。三本之外就是專科院校，通常中國學生不會選擇專科。

高考錄取制度和台灣指考錄取制度類似。學生拿到分數後先填志願，各院校在擇優錄取。表面上看起來，按照分數和專業錄取學生，非常公平。但實際上，中國因為地域面積大，各省的高考題並不完全統一，北京、上海、天津每年都是使用單獨試卷，其他省份大部分使用全國卷，而三個使用單獨試卷的城市，總是被質疑考題過於簡單。

此外，就算各省高考使用全國卷，每個省份的一本分數線也不統一，高考成績出來以後，各省先在省內排名，劃分一本線、二本線和專科線，考上本省一本線的學生，才有可能報考全國一本的大學。換句話說，同樣的卷子，同樣的分數，在四川可能是重點大學，在河南可能只是專科。

中國的高考錄取制度看似簡單公平，內裡確實複雜且充滿特權。例如北京市考生人數少競爭小，一本分數線被劃分得很低，很容易就能考上中國頂尖高校「清華北大」。但是被稱為中國「高考大省」的河南、山東、浙江，因為考生人數多競爭大，一本分數線非常高。

以2020年高考為例，北京單獨考題更加簡單的情況下，文理科普通高校錄取分數線都是436分，而河南使用全國卷，文科的第一批錄取線在556分，理科第一批錄取線在544分，比北京市錄取線高出整整100多分。換句話說，河南比北京多了很多成績優異的學生，卻因為生在河南而不在北京，所以無緣中國頂級高校。

之所以各省高校錄取分數線不一致，一方面是教育資源分配不均勻，一線城市和偏遠農村的教學環境天壤之別。就拿老師來說，名校畢業的好老師，有能力的情況下都選擇留在大城市工作，大城市工資高、資源多，在大城市安家，讓自己的後代也在大城市享受教育。當大城市的教師崗位飽和以後，教師資源才開始走向二三四線城市，農村、山區的學校老師，是被所有城市篩選之後的。

所以，如果從全國統一劃分分數線，對於山區、少數民族地區的學生就十分不公平。以各省來分化，是為了盡量減弱各地區資源對教育的影響。

以上，是省內先劃分錄取分數線的第一個原因，很遺憾實行了多年，卻很不見成效。這裡就引出來第二個深層原因：特權。北京、上海作為全中國資源最好的城市，教育資源也是絕對頂尖，按理說，為了對其他省份公平，北京、上海的考題應該更加嚴苛，但是恰恰相反，北京考生在高考中卻得到了格外的優待，這是因為北京、上海集中不少中央權貴，權貴的子女需要特權比他人更容易進入名校，所以整個北京市考生都跟著獲利。

其次，省內劃分錄取分數線也讓很多有條件的普通人鑽了空子。諸如河南、山東的考生人數眾多，競爭壓力大，但是諸如甘肅、內蒙古等地區，考生人數則少了很多。

中國有一部分家長，刻意在考生人數少、錄取分數線低的省份買房落戶，但同時，卻帶孩子到教育資源優異的省份上學，因為高考必須回到戶籍地考試，所以，平時在大城市受教育的學生，最後回到偏遠地區考試。不僅享受優秀教育資源，同時享受偏遠地區教育福利。

最近中國在整治學校以外的補習學校，因為就算是在落後的省份和城市，也有個別非常有錢和個別生活很困難的家庭，非常有錢的家庭在學校之外有機會花大價錢讓孩子補習，從某種程度上，還是在用「錢」破壞高考制度的公平。對於大部分寒門學子來說，高考的考場上，確實是少有的，以個人能力而不是以特權分高下的時候，遺憾的是，即使高考被稱為「最公平」的考試，依舊充滿了許多不公平。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航