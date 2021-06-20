植牙後可以參加婚禮吃大餐嗎? 可以喝咖啡嗎?

文：陳泰龍醫師

「醫生，我植牙完之後可以運動嗎？」

「我工作時常需要說話，植牙完之後上班照常說話會影響嗎?」

「我咖啡因中毒，植牙手術後可以喝咖啡嗎？」

患者在接受植牙手術前會有許多疑慮，對於術後修復期的照顧想要了解更多，希望這篇文章能解決大家的疑惑。

植牙後可以游泳、重訓嗎？

Photo Credit：品味牙醫師心底話

一般來說，會建議患者從完成植牙及補骨手術之後，到回診拆線之前，避免進行過度劇烈的運動，例如：重訓、跑步、打球、游泳、潛水⋯⋯等。

為什麼植牙後不能運動？

過高的血壓及心跳可能導致傷口不適、甚至裂開、癒合不良。這時候的傷口還很脆弱不穩定（尤其是補骨再生區域），進行球類等競技運動難免會受到外力撞擊，可能因此導致再生材料漏出或流失。 進行水上運動水中可能含有病菌或複雜的微生物，進入口腔會讓仍不穩定的傷口增加感染風險。

植牙後的日常生活會有影響嗎？

接受這些口腔手術後是可以正常說話的，因軟組織腫脹會造成張口程度暫時受到限制，通常在一週至兩週後即恢復正常。

手術後 72 小時內，傷口可能會有輕微滲血，此為正常現象。滲出的血絲勿用力吐出，應將血絲吞入來幫助凝血。若持續滲血可輕咬乾淨紗布 30 至 60 分鐘。

若術後有腫脹情形建議可使用熱毛巾輕熱敷來幫助消腫（頻率為敷 10 分鐘休息 5 分鐘）。

植牙後可以參加婚禮吃大餐嗎？

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吃大餐可能要等等，尤其是接受大範圍補骨或補皮手術的患者。一般我會建議在手術後的一週至兩週內先不要安排重要的餐敘。

避免太燙、太辣、太硬

日常飲食也需要做調整，儘量吃軟質、流質或溫冷的食物。避免過燙、過辣或過硬的食物（例如：熱湯、熱咖啡、麻辣鍋、牛肉乾⋯⋯等），以避免過度刺激傷口影響癒合，增加傷口出血的機率。

這段時間儘量避免用手術區的那一側咀嚼食物或咬硬物，以及不做太誇張的表情、過度張口、拉扯臉頰、嘴唇與舌頭，因不當的施力可能會造成縫線鬆脫或傷口裂開。

可以喝咖啡嗎？

至於有些人會害怕咖啡因是否影響手術傷口癒合，其實不用擔心。有一些文獻研究指出：手術後適度地攝取咖啡因，能夠幫助患者從麻醉虛弱狀態中快速復原。愉悅的心情也有助於更快回復正常的日常作息。不過，還是要注意不要喝太燙的咖啡喔！

植牙後可以吸菸、喝酒嗎？

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抽煙會造成牙周組織破壞，抽煙與牙周病的關係密不可分

植牙手術後一週內請不要吸菸喝酒。香菸裡含有許多有毒物質，其中尼古丁會造成血管收縮、牙齦週圍血液循環不良，進而增加傷口感染的機率。

不抽菸增加植牙成功率

研究指出長期吸菸患者植牙失敗的風險是一般人的 2 倍。手術一週至兩週後順便戒菸戒酒能夠讓植牙壽命延長許多。

總結來說，手術後一週至兩週內儘量待在室內好好休養，不抽菸、不喝酒，小心保護手術區域，暫時當個小宅男小宅女也是不錯的選擇喔！

植牙後可以矯正嗎？

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雖然植入的人工牙根無法被矯正器拉動，但植牙後是可以矯正的。複雜缺牙經過專業醫師完善規劃與擬定治療計畫，並由植牙醫師與矯正醫師協同治療，由專業醫療團隊合作，合併治療往往能帶來更完美的治療成果唷！

植牙後怎麼清潔？

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情境一：植牙手術後

剛手術完，在拆除縫線之前傷口周圍先不要刷到，使用漱口水護理為主；口腔內其他區域可以正常使用牙刷刷乾淨。

情境二：植牙的假牙裝戴完成後

人工植牙的清潔方式與原本的自然牙齒並無差異，可以使用一般牙刷或電動牙刷清潔，使用牙線、牙間刷及沖牙機皆可。因為它不像傳統牙橋有難以清潔到的縫隙，必須藉由牙間刷或超級牙線才能有效清潔。

術後顧好

植牙不失敗，再次享受有牙人生

Photo Credit：品味牙醫師心底話 植牙手術前

Photo Credit：品味牙醫師心底話 當日拔牙＋植牙術後

在瞭解植牙手術修復期的照顧後，是不是對於植牙安心許多了呢？

其實，在我經手過的植牙患者中，絕大多數在回診追蹤時都覺得手術沒有想像中的疼痛或不舒服。裝戴上全陶瓷假牙後，覺得牙齒重新長回來了，並且能好好地享用美食，患者怡然自樂的神情常讓我感到無比欣慰。

經驗中，配合清潔且定期回診的植牙患者，他們牙床組織是健康的，咀嚼也很自然，甚至忘記哪一顆牙做過了手術。目前人類史上植牙使用年限已經超過五十年了，透過醫師專業的治療加上患者良好的清潔能讓植牙使用更加長久哦。

參考資料

本文經品味牙醫師心底話授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航