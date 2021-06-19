願辭去所有職務仍不獲保釋，張劍虹、羅偉光被控國安法續還押

壹傳媒及《蘋果日報》5名高層前日（17日）被指違反《港區國安法》被捕，當中壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光，連同蘋果日報有限公司等3間公司，被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，今（19日）在西九龍裁判法院提堂。國安法指定法官蘇惠德拒絕張劍虹及羅偉光保釋，並將案件押後至8月13日再訊。

張、羅二人願辭去所有職務

兩人的代表律師提出保釋條件時，均指兩人會辭去有關壹傳媒或《蘋果日報》的所有職務，不直接或不間接參與壹傳媒或《蘋果日報》或其他媒體的職務。張劍虹的代表律師提出，以300萬港元現金擔保、人事擔保50萬港元、交出所有旅遊證件、不直接或不間接與外國官員及議員有聯繫、不參與訪談或發表公開言論、不在任何社交媒體發表言論等。羅偉光的代表律師提出，以10至20萬港元現金擔保、10萬港元人事擔保、及願意接受禁足令。

但國安法指定法官蘇惠德指，不認為有充分理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，最終拒絕二人保釋。

《蘋果》報導，羅偉光聞訊後低頭，進入囚室前，張再次半舉右手鼓勵旁聽的同事，旁聽人士稱「羅生張生加油！」「頂住呀！」

案件押後8星期

控方今日由高級助理刑事檢控專員周天行代表，控方在庭上指警方在行動中檢取超過40部電腦、16部攝錄器材，申請將案件押後8星期，至8月13日再訊，以作進一步檢驗。辯方沒有反對。惟控方反對張劍虹及羅偉光保釋。

被告依次為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹（59歲）及羅偉光（47歲），被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。控罪指，他們於2020年7月1日至2021年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

報導保釋內容續受限

壹傳媒及《蘋果日報》五名高層前日（17 日）被指違反國安法被捕。警方突擊搜查《蘋果日報》大樓，檢取多部電腦主機，凍結三間公司合共 1,800 萬元資產。

另外，法官蘇惠德在庭上表示，收到有申請要求放寬《刑事訴訟程序條例》9P條的傳媒報道限制。如法庭認為不適宜，亦希望法官考慮放寬以下資料的報道限制，包括被告提出的保釋條件、辯方就國安法42條有關羈押、審理期限、保釋等事宜的陳詞、以及執法部門在國安法43條下的調查事宜，以及將採取的行動。

蘇官引述高等法院原訟庭在黎智英涉違反國安法一案中，處理豁免9P條報道限制的判詞，指有關條文為保障被告日後面對審訊的公平性，因法庭尚未聽取相關證供，僅會聽取控辯雙方陳述法律觀點，惟審訊時才會就有關觀點作出裁斷。若果如今批准報道有關事宜，或會對被告不公。蘇官最終僅批准傳媒報道辯方提出的保釋條件，其他限制則繼續生效。

《蘋果》申解凍資產支薪

另外，保安局前日引用國安法凍結蘋果三間公司合共1800萬港元資產。《蘋果》報導，《蘋果》將向保安局申請許可，解凍部份資產以向員工支薪，若申請失敗將會上訴至高等法院。報導指，管理層曾經開會，討論員工支薪方案，包括從集團的其他子公司調動資金應急，不過昨日收到凍結令文件後，認為有關方案不可行，管理層最終決定根據國安法「實施細則」向保安局申請許可。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex