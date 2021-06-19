沒打疫苗也能去歐洲玩了！歐盟將台列入「白名單」，德國宣布20日起對台取消入境限制

歐盟於當地時間16日宣布，正式公布將台灣納入安全旅遊名單，申根成員國自今天起得逐漸取消對台灣「非必要旅遊」的入境限制，未來台灣人進入申根國將不會要求先注射疫苗或隔離，但入境時包括是否持陰性證明等政策，仍視各國決定；目前德國已拍板，表示20日起將解除對台灣的入境限制。

台灣旅客未來有望提供「陰性證明」即可入境歐盟

從2020年3月起，歐盟規定各國旅客若非必要皆禁止入境，只有少數感染率低而被認定安全的國家除外，近期也逐步將疫情平緩的國家列入「白名單」，16日將台灣、美國、阿爾巴尼亞、黎巴嫩、塞爾維亞、北馬其頓、香港、澳門等地，加入先前已在名單上的日本、韓國、新加坡、盧安達、泰國、澳大利亞、紐西蘭、以色列及中國等國行列。

雖然進入了白名單，但根據《中央社》報導，歐盟表示成員國逐步解除不必要的旅遊入境限制，是最基本的條件，但入境時包括是否需持陰性證明等細項政策，仍由各國決定。

專門報導申根簽證有關訊息的網站《SchengenVisaInfo.com》也提到，由於疫苗施打越漸普及，歐盟計畫對疫情穩定的國家開放入境，但各國仍可制定自己的隔離和檢疫規範，不過列入白名單的國家，未來最多只需要提供PCR或抗原快篩的陰性證明，即可入境，這份名單也會依照各國的疫情狀況滾動調整。

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外交部：先了解擬前往國家的入境及檢疫相關規定

針對歐盟的宣布，外交部除了感謝，也提醒安全名單對會員國僅具建議效力，出發前應先了解目的國的個別入境規定。

《中央社》報導，外交部表示歐盟決定將國家納入「第三國安全名單」的考量標準包括：14天內每10萬人口確診人數低於75人、7天內採陽率低於4％、對疫情整體應變能力、資訊及數據可信度等因素，原則上名單每兩週檢討更新。

此次歐盟理事會建議將台灣納入安全名單，與日本、韓國、新加坡、泰國、澳大利亞、紐西蘭及以色列等國並列，不僅凸顯歐盟對台灣政府處理疫情應變能力極具信心，也是對台灣長期防疫成果的肯定。

不過外交部也提醒，根據歐盟相關條約規定，邊境管制及檢疫措施屬於會員國權限，國人前往歐盟及申根國家旅行前，務必先了解擬前往國家的入境及檢疫相關規定，以確保行程順利。

德國率先宣布解除對台入境限制，6月20日生效

歐盟將台灣列入「白名單」後，德國在台協會在6月18日表示，自今年6月20日起，取消所有先前因疫情考量，對居住在台灣者前往德國的入境限制。

《中央社》報導，德國在台協會18日下午透過臉書指出，自6月20日德國時間凌晨零時起，居住在台灣的人士若要前往德國，將恢復原先的入境規定。空路方式入境德國者，須提供檢測證明、康復證明或疫苗接種證明。

德國內政部17日表示，6月25日起將開放已完成疫苗接種的非歐盟國家旅客入境，但仍禁止來自變種病毒疫區國家的旅客；6月初比利時政府也宣布，7月1日起啟用疾病疫苗接種證明，來自歐盟境外的旅客須在抵達前14天以前完成接種歐盟核准的疫苗，且入境後當天需接受篩檢，陰性者無須隔離。

歐盟目前核准的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗包括輝瑞（Pfizer-BNT）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）和嬌生（Johnson & Johnson ）。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺