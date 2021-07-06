有效修正Be動詞的五個方法：在學術論文裡如何避免英文靜態動詞弱化語意？

文：Steve Wallace

一般來說，這類動詞屬於靜態動詞（static verb）的範疇，有時容易造成語法過度複雜的問題。因此，我們先來看看編修時常見的相關議題，再為您提供特定的例句，檢視可以有效修正不同Be動詞使用的五個方法。

例句中會探討的議題分別是：

以靜態動詞作為主要動詞時，則造成句中容易缺乏動作感 造成複雜的動詞時態 隱藏動詞 缺乏時間元素 被動語態中的呈現

粗糙迂迴的英文語法不利呈現學術研究論文

當學生問我有關句子清晰度的問題時，常會聽到我回覆兩個有關聯的主題。通常我會點出廣泛常見的問題─過度複雜的語法。

姑且不論個人的喜好，草稿的口語修辭，和專精領域的書面詞彙間有相當大的差距，這樣的差距會讓作者在想要盡可能表達自己的內容描術時，雜亂地組合出過度複雜的句子，導致編修時，會無法找出其中的複雜性，這是因為閱讀自己的文字時會被自己大腦意識的預期內容所引導。

這一篇文章中，也會指出容易犯錯的狀況，思考某些子句中與動詞相關的述語部分。在這些點上，可以討論出藉由編修刪去弱動詞的意義。

此外，本文會指出靜態動詞（尤其是Be和Have動詞）讓讀者體會冗餘的原理是什麼。

「靜態」一詞代表動詞非活動性的「存在狀態」。例如：「I feel sick.」中不包含動作，而「I feel every towel’s texture before I buy it.」中有包含動作。其中一句表示健康的狀態，而另一句是身體接觸的動作。靜態動詞由於缺乏動作，所以凸顯出主動語態動詞較常出現的主詞「述語功能」。

這種句子結構的變化其實也需要加入額外、非必要的用字才能呈現完整的描述。這就是為什麼靜態動詞是伊種缺少動作，且需要用更多字來描述，因而很容易產生編修上的需要。

有關英文Be動詞的編修範例

下面段落提供最常見的靜態動詞Be動詞範例。建議在編修過程中著手Be動詞的處理，將下列常見問題降到最低：

1. 受靜態性質弱化的動詞

「Be動詞」其實不像大多數的英文動詞一樣會展現動作，而是僅呈現一種存在狀態，如have、seem、prefer、feel等。這類靜態動詞由於缺乏動作，所以常比主要動詞弱。用動作動詞可以為句子的語意注入活力或動態，但是用靜態動詞卻做不到。

靜態動詞：She is nice . 動態動詞：She respects everyone she meets.

2. 動詞時態複雜性

有時候也可以刪去會形成不必要的複雜動詞時態的助動詞。

原句：Chen (2010) was clarifying that . 修改後：Chen (2010) clarified that.

3. 隱藏動詞

有些Be動詞可以用句中其他更具影響的字詞取代。

Be動詞：Sheila was the officer of the ceremony. 一般動詞：Sheila officiated at the ceremony.

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航