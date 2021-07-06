2021/07/06,
教育

有效修正Be動詞的五個方法：在學術論文裡如何避免英文靜態動詞弱化語意？

有效修正Be動詞的五個方法：在學術論文裡如何避免英文靜態動詞弱化語意？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

本文目的在於幫助學術研究者處理常見的寫作問題——刪去Be動詞。

文：Steve Wallace

一般來說，這類動詞屬於靜態動詞（static verb）的範疇，有時容易造成語法過度複雜的問題。因此，我們先來看看編修時常見的相關議題，再為您提供特定的例句，檢視可以有效修正不同Be動詞使用的五個方法。

例句中會探討的議題分別是：

  1. 以靜態動詞作為主要動詞時，則造成句中容易缺乏動作感
  2. 造成複雜的動詞時態
  3. 隱藏動詞
  4. 缺乏時間元素
  5. 被動語態中的呈現

粗糙迂迴的英文語法不利呈現學術研究論文

當學生問我有關句子清晰度的問題時，常會聽到我回覆兩個有關聯的主題。通常我會點出廣泛常見的問題─過度複雜的語法。

姑且不論個人的喜好，草稿的口語修辭，和專精領域的書面詞彙間有相當大的差距，這樣的差距會讓作者在想要盡可能表達自己的內容描術時，雜亂地組合出過度複雜的句子，導致編修時，會無法找出其中的複雜性，這是因為閱讀自己的文字時會被自己大腦意識的預期內容所引導。

這一篇文章中，也會指出容易犯錯的狀況，思考某些子句中與動詞相關的述語部分。在這些點上，可以討論出藉由編修刪去弱動詞的意義。

此外，本文會指出靜態動詞（尤其是Be和Have動詞）讓讀者體會冗餘的原理是什麼。

「靜態」一詞代表動詞非活動性的「存在狀態」。例如：「I feel sick.」中不包含動作，而「I feel every towel’s texture before I buy it.」中有包含動作。其中一句表示健康的狀態，而另一句是身體接觸的動作。靜態動詞由於缺乏動作，所以凸顯出主動語態動詞較常出現的主詞「述語功能」。

這種句子結構的變化其實也需要加入額外、非必要的用字才能呈現完整的描述。這就是為什麼靜態動詞是伊種缺少動作，且需要用更多字來描述，因而很容易產生編修上的需要。

有關英文Be動詞的編修範例

下面段落提供最常見的靜態動詞Be動詞範例。建議在編修過程中著手Be動詞的處理，將下列常見問題降到最低：

1. 受靜態性質弱化的動詞

「Be動詞」其實不像大多數的英文動詞一樣會展現動作，而是僅呈現一種存在狀態，如have、seem、prefer、feel等。這類靜態動詞由於缺乏動作，所以常比主要動詞弱。用動作動詞可以為句子的語意注入活力或動態，但是用靜態動詞卻做不到。

靜態動詞：She is nice.

動態動詞：She respects everyone she meets.

2. 動詞時態複雜性

有時候也可以刪去會形成不必要的複雜動詞時態的助動詞。

原句：Chen (2010) was clarifying that.

修改後：Chen (2010) clarified that.

3. 隱藏動詞

有些Be動詞可以用句中其他更具影響的字詞取代。

Be動詞：Sheila was the officer of the ceremony.

一般動詞：Sheila officiated at the ceremony.

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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