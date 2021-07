有效修正Be動詞的五個方法：在學術論文裡如何避免英文靜態動詞弱化語意？

文:Steve Wallace

一般來說,這類動詞屬於靜態動詞(static verb)的範疇,有時容易造成語法過度複雜的問題。因此,我們先來看看編修時常見的相關議題,再為您提供特定的例句,檢視可以有效修正不同Be動詞使用的五個方法。

例句中會探討的議題分別是:

當學生問我有關句子清晰度的問題時,常會聽到我回覆兩個有關聯的主題。通常我會點出廣泛常見的問題─過度複雜的語法。

姑且不論個人的喜好,草稿的口語修辭,和專精領域的書面詞彙間有相當大的差距,這樣的差距會讓作者在想要盡可能表達自己的內容描術時,雜亂地組合出過度複雜的句子,導致編修時,會無法找出其中的複雜性,這是因為閱讀自己的文字時會被自己大腦意識的預期內容所引導。

這一篇文章中,也會指出容易犯錯的狀況,思考某些子句中與動詞相關的述語部分。在這些點上,可以討論出藉由編修刪去弱動詞的意義。

此外,本文會指出靜態動詞(尤其是Be和Have動詞)讓讀者體會冗餘的原理是什麼。

「靜態」一詞代表動詞非活動性的「存在狀態」。例如:「I feel sick.」中不包含動作,而「I feel every towel’s texture before I buy it.」中有包含動作。其中一句表示健康的狀態,而另一句是身體接觸的動作。靜態動詞由於缺乏動作,所以凸顯出主動語態動詞較常出現的主詞「述語功能」。

這種句子結構的變化其實也需要加入額外、非必要的用字才能呈現完整的描述。這就是為什麼靜態動詞是伊種缺少動作,且需要用更多字來描述,因而很容易產生編修上的需要。

下面段落提供最常見的靜態動詞Be動詞範例。建議在編修過程中著手Be動詞的處理,將下列常見問題降到最低:

1. 受靜態性質弱化的動詞

「Be動詞」其實不像大多數的英文動詞一樣會展現動作,而是僅呈現一種存在狀態,如have、seem、prefer、feel等。這類靜態動詞由於缺乏動作,所以常比主要動詞弱。用動作動詞可以為句子的語意注入活力或動態,但是用靜態動詞卻做不到。

動態動詞:She respects everyone she meets.

2. 動詞時態複雜性

有時候也可以刪去會形成不必要的複雜動詞時態的助動詞。

原句:Chen (2010) was clarifying that .

3. 隱藏動詞

有些Be動詞可以用句中其他更具影響的字詞取代。

Be動詞:Sheila was the officer of the ceremony.