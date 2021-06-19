本土新增127例、死亡20例，指揮中心：死亡個案與疫苗無關，別因病例變少而放鬆

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增170例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，包含127例本土個案及1例境外移入，確診個案中新增20例死亡。

指揮中心表示，今日新增之本土病例中，為60例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月3日至6月18日。個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市30例，桃園市8例，新竹縣3例，新竹市、基隆市各2例，臺中市1例。其中雙北地區以外縣市16例中，12例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

今日新增20例死亡個案中，為男性10位、女性10位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月12日，確診日介於5月20日至6月17日，死亡日介於6月10日至6月16日。

指揮官陳時中也表示，近期確診個案解隔離情形逐漸轉好，5月11日至6月17日累計公布1萬2385位確診個案中，已有7189人解除隔離，解隔離人數達確診人數58％。

目前未有死亡個案被判定為與疫苗相關

針對疫苗施打副作用的疑慮，指揮中心表示，目前疫苗施打後死亡個案，絕大多數為高齡長者且有慢性疾病，部分個案經司法相驗解剖後，初步判斷死因與心血管疾病或慢性病史相關，目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。

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陳時中表示，指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應，並針對近期高齡者接種COVID-19疫苗，提供以下建議：

對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，建議身體狀況較穩定後再接種。 近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，建議避開高溫時段前往接種。 現有開放診所及衛生所可接種疫苗，建議就近前往接種。

疫苗施打以「現行順序」為主，採購重點是「原廠製造」

由於台灣最近將會有數批莫德納疫苗到貨，被問到是否會先開放孕婦施打，指揮中心表示目前將以現行的順序為主，「在量足的時候」才會開放，屆時也不會限廠牌；目前到75歲前的族群應可施打55％到65％，暫時也不會提供需要出國的一般民眾施打。

針對基層醫護人員表示，疫苗開封6小時就失效，若預約者沒有前來，可能會造成無人可打的浪費狀況，指揮中心發言人莊人祥表示，基本上現場有6個人到現場就可開一瓶，如果擔心施打後有剩，可以針對一到六類族群建立後備機制，讓候補名單來施打。

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提到購買BNT疫苗的相關爭議，陳時中也表示，共識是要原廠製造、原廠包裝、直送台灣，簽約方是誰基本上尊重，也沒有要求繞過代理商的意思，因為重點是「原廠製造」。

指揮中心：別因為覺得病例變少而放鬆

問到是否會逐漸解除降級疫情警戒時，陳時中表示各地方政府和指揮中心都會思考這個問題，但目前還在「控制疫情」的階段，雖然現在是往好的方向走，但一旦有破口，出問題就會很嚴重，大家要先全心全意控制住疫情，也提醒別因為覺得病例變少而比較放鬆。

指揮中心也再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺