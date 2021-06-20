航警局安檢大隊陳某怎麼說個實話，就被二大過免職了？

文：飄浮的刑警背心

航空警察局安檢大隊警員陳某，在考上警大研究所之後，應補習班之邀撰寫心得分享，不知是基於什麼心態，寫出的內容極其浮誇，造成不小輿論，這件事也直接讓他從天堂一瞬間墜入地獄——警政署直接祭出一次兩大過免職開鍘。

陳某的原話如下：

「我畢業就來到航警局，我103年畢業至今沒有受理過任何報案，沒開過任何罰單，基本上每天都是在過退休生活。幾乎兩個月就出國玩，根本與社會與警界脫節。」

事實上，陳某不過是說實話而已。

航空警察局跟國道公路警察局、鐵路警察局、保安警察第一到第七總隊等等，我們稱之為「專業單位」。他們的業務職掌相對單純、專一化，不像縣市政府警察局那般包山包海。這其中又屬航空警察局（以下簡稱航警局）是涼中之涼、爽中之爽。

國道和鐵路，偶爾會在出現在新聞媒體中，通常也都是不好的消息。國道警察在處理車禍期間被後方來車追撞致死的案例不少，而鐵路警察的例子，莫過於之前因為處理補票事件而遭刺身亡的李承翰。

相較之下，航警局就真的安全多了，又特別是陳某所待的「安檢大隊」。在國門之處對乘客及行李進行安全檢查，是能有什麼危險。

圖一：航警局安檢大隊中，各隊的業務職掌（資料來源：航警局官網）

航警局不是不用受理報案，我雖然沒待過，但光用腳丫子想就知道一定有非常多的遺失物和竊盜案，但這些事應該還輪不到安檢隊管，而是臺北與高雄兩個分局的權責。安檢隊的業務（圖一）無論怎麼看，還真的跟受理報案八竿子打不著，更別說要開什麼罰單，恐怕連紅單長什麼樣都不知道，所以陳某說的，還真是實話。

這起事件會引起這番廣泛的討論，跟航警局是不是真的很爽無關，而是因為陳某的發言過於輕挑、高調，自以為幽默的下場就是被警政署大刀砍了。

跟航警局安檢隊同樣爽（或更爽）的也有，比如國家公園警察大隊（已於103年整併為保安警察第七總隊）。在我畢業那一年，我的一位室友因為成績優異，取得了相當靠前的選填志願順序，他並沒有選擇返回家鄉服務，而是填入國家公園警察大隊。

相隔一年，我就在警大推薦甄試的榜單上看到他名字。數年過去，久未關注，也不知道他都升官升到哪去了。

話說回來，航警局很爽也不是一天兩天的事，此非航警局之罪；陳某畢業能夠填進航警局，也是他成績夠好，亦非陳某之罪。陳某唯一的錯，就是在公開的網路上，思慮欠周的發言。

說實話的下場，就是二大過免職？

然而，在警察內部裡討論的其實是另一件事：二大過免職。

要知道，免職是對公務人員最嚴重的處分，直接剝奪了一個人繼續服公職的權利。但是，不只是正在寫文章的筆者、千千萬萬的警察甚至是專家學者公開出聲，都懷有同樣的質疑：

對於一個只是言論失當，沒有任何違法的警員來說，警政署這次下手不會太重了嗎？

雖然警政署的公開消息並未提及一次記二大過免職的法源依據，但八九不離十是《公務人員考績法》。該法第12條第3項第5款：「圖謀不法利益或言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者。」恐怕就是警政署所援引的理由。

警政署說，航警局本來給陳某的是記過一次並調職，經過航警局的考績委員會評議後，核予陳某一次二大過免職。這兩種處分的差距是天壤之別，警政署這種說法，除了騙騙外人，卻瞞不過廣大基層的眼睛：這件事擺明了就是警政署自己不願善罷甘休，授意航警局給予免職。

既然警政署對於「嚴重斲傷警察形象」這麼難以容忍，那我就困惑了：107年4月，警官張博鈞酒駕連撞七車，造成六人受傷，還意圖肇逃。這件新聞當時也是沸沸揚揚，難道有比「說航警局很爽」這件事，傷害警察形象的程度更輕微？而這傢伙酒駕後的處境，列給大家參考參考：

107年出事後，調離原在高雄的主管職務，派進刑事警察局擔任2線3星「偵查正」（非主管職）。

109年3月，原訂擢升2線4星專員，因為基層與外界反彈，警政署迫於壓力撤回命令，張博鈞續任偵查正。

110年3月，原訂調派高雄市政府警察局刑事警察大隊擔任2線3星司法組組長（主管職），又因基層與外界的反彈，引起中央與高雄市長陳其邁的關注，再一次撤銷派令，回刑事局繼續當偵查正。

張博鈞的事蹟，只消Google就能查到，他就是現任警政署長陳家欽的親信、愛將，這並非不是什麼秘密，陳家欽兩次想要把張博鈞拉上位的意圖太明顯，基層一片撻伐聲浪，但這些罵聲又能奈陳家欽何？他還是穩坐他的署長之位，張博鈞仍然是刑事局裡的偵查正，相信過不了多久，這個名字又會再次出現在升遷名單中。

但自以為幽默的陳某呢？直接就被二大過免職了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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