陳家亮：今昔學醫大不同

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

「從今天開始，你們踏上學醫之路，雖然未來日子充滿挑戰，我們將竭力讓大家得到充實、多元化的學習經驗，栽培你們成為才德兼備的醫生⋯⋯」這番說話是醫學院對現今醫科生的承諾及寄望。多年來我們的抱負是薪火相傳，培育出色的新一代醫生，但時代變了，教育也需要與時並進，再不能像當年那些教授説：「沒有老師會用匙羹餵你們！」

經常有人問：「以前和現今的醫科生或年輕醫生有什麼不同？」以下是我一些個人看法。

能力

多年來，能夠在香港讀醫的都是天之驕子。究竟現今的醫科生抑或以前的醫科生「叻」？平心而論，年輕一代不單成績優異，更是多才多藝、文武雙全。我有不少學生除了公開試名列前茅外，同時也是音樂家、運動健將、精通多國語言，簡直是「入水能游、出水能跳」。相比之下，自己當年只是輸在起跑綫上的屋邨小子，論眼界、見識及才能絕對比不上現今的醫科生。長江後浪推前浪，隨着社會進步，年輕一代的條件及質素亦跟着提升。

課程

現今科技發達，學生可在網上隨時找到所需資料。以往經常要背着厚厚的書本東奔西跑，如今一部手機便可以縱横天下。如果當年有3D人體虛擬解剖，我就不用死記腦部十二條神經線的位置。先進科技無疑減少學習難度，但現今醫學發展一日千里，學生需要吸收的知識也更廣泛，要承受的學習壓力亦更大。

心態

以往的醫科生地位低微，雖在病房被視為「阻礙地球轉動」的低等生物，但卻練出迎難而上的堅毅性格，所以當年的醫科生有如打過「木人巷」才下山。

新一代的學生仍然努力學習，但他們對老師的要求也很高，教授不再是高高在上，受到差劣評價的老師有可能失去晋升機會。正是「風水輪流轉」，生態系統的食物鏈（即「吃」與「被吃」的關係）亦起了很大的變化。

行醫本是一份終身職業，我認識一位敬業樂業的醫管局同事，他雖貴為部門主管，卻毫不吝嗇地做前綫工作，醫院猶如他的第二個家。新一代醫生勤奮工作之餘，同時也十分着重work-life balance。很多自少備受呵護，當發覺理想與現實有落差，便容易出現負面情緒，影響學習及行醫。所以現今醫學教育很着重培育學生堅毅不屈的精神，希望透過多元化體驗提升他們的心理質素，以應付將來種種逆境和挑戰。

培訓

往昔學醫是跟師傅邊學邊做，所謂see one, do one, teach one。跟着好的師傅，又在大醫院工作的話，自然是見多識廣、名師出高徒。但假若「遇人不淑」，便要自求多福，從反面教材中學習。所以當年的培訓頗為個人化，着重師徒關係。

現今的培訓變得制度化、以目標為本，醫生訓練有了質素保證。在企業文化的管治下，強調KPI（key performance index），員工按指引及程序做事，大家叫着相同的口號。整體質素上升了，個人面目卻變得模糊不清。

社會期望

以前社會比較簡單，病人的醫學知識不多，對醫生大都十分尊重。當年大醫生巡房，全埸肅靜迴避，氣派有如皇帝出巡，病人及家屬甚少「違抗」醫生的「意旨」。

現今市民的知識水平提高了不少，在網上容易找到很多醫療資訊，不時會反問醫生，甚至質疑治療方案。社會日益重視病人權益，要求高質素的醫療服務，當期望有所落差，投訴也絶非新鮮事。這一輩的醫生不論對內對外，所承受的壓力也愈來愈大。

社會進步，讓我們有能力栽培知識和技能更出色的新一代。雖然成長環境改善了，但承受風浪和挫折的能力卻備受考驗。在追求高質素的醫療水平的大前提下，需要的正是多點諒解和包容。

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（標題為編輯所擬，原標題「昔學醫 今學醫」）

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