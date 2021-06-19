北市診所打疫苗調查報告：好心肝兩院罰200萬，幫小禾馨提出需求的民代是高嘉瑜

針對好心肝診所違規施打COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗一事，經政風處調查後，今（19）日台北市政府召開記者會，衛生局的蔡專員、余科長以及吳股長，將送考績會檢討行政責任，並交給廉政委員會審查，衛生局長黃世傑因屬政務人員不適用公務人員考績法，將另行檢討。

此外，由於好心肝兩家診所的施打對象不符合規範，將各裁罰200萬元，小禾馨與和眾還在調查中，之後會再對外報告。而記者會中，市長柯文哲表示，提出提供小禾馨診所疫苗需求的民代「我看報告上面寫的是高嘉瑜」。

台北市政府提供

「中央級民意代表」幫小禾馨轉達要求；好心肝表示「給再多都打得完」

記者會中，政風處長沈鳳樑表示，5月30日時，有「中央級民意代表」向台北市衛生局長黃世傑轉達小禾馨診所想要疫苗的要求，黃局長將要求轉給負責的蔡專員做評估後，到6月8日陸續提供了80瓶疫苗。

好心肝診所的部分，5月20日相關人員即向台北市衛生局疾管科吳股長聯繫，希望可以取得疫苗，當時吳股長拒絕。

6月1日衛生局發函各診所確認取得疫苗意願，好心肝回覆希望可以提供給醫護人員與志工施打，吳股長由於基於小禾馨已經拿到疫苗，再加上好心肝診所提供意願書，吳股長判定這屬於合約診所，便同意給予，之後好心肝又表示「給再多都打得完」，前後總共提供115瓶。

此外，6月9日時，因為市府希望可以盡快打完當時分配的疫苗，透過中正健康中心詢問大型診所意願，和眾診所表示願意，便又發給和眾診所兩瓶疫苗。

沈鳳樑指出，6月15日之前，市府政策沒有同意任何診所對同仁施打疫苗，好心肝的行為如同違反了府內政策，此外，衛生局本要求三大醫師公會造冊，在指定場所施打疫苗，這些對同仁施打疫苗的診所做法違背公平原則，也如同差別待遇。

Photo Credit: 中央社

根據調查，好心肝兩家診所施打對象大多非一至三類，各開罰新台幣200萬元；小禾馨診所名單還在比對中，和眾診所表示大部分疫苗給醫事人員施打。

遭柯文哲「點名」，高嘉瑜反駁：純粹轉達選民陳情，無施壓或關說

記者會中，媒體詢問調查告所稱的「中央級民意代表」是誰，市長柯文哲表示：「我看報告上面寫的是高嘉瑜」，又補充他「不預設立場、不替誰解釋，只公布事實，高嘉瑜怎麼解釋他的行為是他自己要處理。」

針對柯文哲的點名，高嘉瑜也做出了回應。《自由時報》報導，高嘉瑜在市府記者會後出面受訪表示，過程沒有施壓、沒有關說，只是就保護孕婦、照顧醫護的立場，轉達選民陳情給台北市衛生局長黃世傑，之後不到10分鐘就接到回覆說沒有問題。

Photo Credit: 中央社 立法委員高嘉瑜

高嘉瑜表示，她不認識小禾馨診所任何人，蘇怡寧醫師也不認識，這次是因為欠缺疫苗，禾馨診所5月底致電立法院表達希望可以爭取疫苗，也留下醫師蘇怡寧電話，經過通話了解小禾馨診所一年接生7000多名嬰兒，將近台北市新生兒三分之一，他們表達為了保護孕婦和新生兒，希望可以盡快施打疫苗，一方面保護孕婦，一方面讓醫護人員得到最好的照顧。

高嘉瑜說，她後來把訴求轉達衛生局長黃世傑，就只是轉達，而且許多基層診所都有類似心聲。

《中央社》報導，高嘉瑜表示他只是單純轉達診所需求，沒有任何施壓，「關說的帽子有點大」、「有點被突襲的感覺」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺