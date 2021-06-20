2021/06/20,
社會

印度知名基督教領袖擁有38名妻子，這在台灣有可能發生嗎？

印度知名基督教領袖擁有38名妻子，這在台灣有可能發生嗎？
實施一夫多妻制的基督教派領袖恰納（ Ziona Chana）和他的妻小及孫子 | Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

在《刑法》的規定之下，假如已經有配偶卻還跟其他人結婚，或是同時跟兩人以上結婚，這種情形是絕對不被允許的，甚至可能吃上官司。

有一名印度當地的基督教派領袖最近過世，可能有人會想說一名宗教人士過世為什麼會成為一篇新聞呢？實際上這名基督教領袖是個知名人物，他擁有38名妻子以及近百位孩子，甚至還有孫子、曾孫，全家人還特別住在一間四層樓的建築物內，裡面有上百間房間，且家族內部還有嚴格的管理規定以利家族運作順暢。

這樣的情況在世界上基本上很難出現，因此這名領袖可說是世界名人之一。

如果今天在台灣有人異想天開，也想仿效他的「壯舉」，甚至是想破他的紀錄，是有可能的嗎？答案絕對是否定的，而這無關個人魅力或是經濟能力，主要在於台灣的法律其實對於婚姻方面有著相關的規定。

首先，在台灣為何沒辦法像他一樣娶到這麼多個妻子，是因為《刑法》第237條有規定，假如已經有配偶卻還跟其他人結婚，或是同時跟兩人以上結婚，這種情形是絕對不被允許的，不只會婚姻無效，最嚴重甚至還會面臨五年的有期徒刑。

因此，在《刑法》的規定之下，不只讓人想同時跟多人結婚的想法破滅，甚至可能吃上官司。

而除了《刑法》的規定外，其實在《民法》有所謂的侵害配偶權問題，婚姻是屬於人生的一種契約型態，因此在結婚後，不僅要互相信任，也不能欺瞞對方，甚至更不能做出對不起另一半的事情，因此在台灣不只不能同時跟多人結婚，甚至在婚姻關係中與其他交往也都是不被允許的。

此外，侵害配偶權其實也不僅限於有產生交往關係或是發生性行為，只要有明顯破壞夫妻間維繫婚姻的行為，像是跟其他人有曖昧的互傳訊息，過度親密的肢體碰觸，這些情況也都有可能會成立侵害配偶權。

在這樣的情況下，被侵害權利的配偶能夠去向侵害者求償，所以若真的在有婚姻關係的情況下，還跑去跟其他人交往並結婚生子，不僅會面臨牢獄之災，甚至還可能要賠上一大筆錢來彌補對配偶的傷害！

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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