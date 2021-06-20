你知道什麼是「yyds」嗎？一位追星族如何看待中國流行語入侵

文：Julia Wen（政治大學傳播學院大一大二不分系學生）

身為一名不會韓文的K-pop粉絲，我的日常生活中圍繞著許多來自中國的追星用語。儘管這些追星用語不會作為口語表達使用，但卻深深影響了我的打字習慣，我會用「實錘」來說明一件消息被得到證實，也會用「吃瓜」來表示圍觀、看好戲的行為。

我最近因為用字遣詞太常使用到中國流行語而被朋友提醒，進而留意到自己的用詞習慣。上網搜尋網友對中國流行語的看法，發現大家時常認為「追星族是中國用語入侵最大的受災戶」這不禁讓我思考，追星族為何是最常受到中國用語影響的族群呢？

台灣翻譯貧乏，過度依賴中國翻譯

我認為過度依賴中國翻譯是最主要的原因。

當紅藝人在台灣有較多粉絲專頁能夠及時更新消息，但知名度較低的藝人常缺乏能夠提供中文資訊的消息來源。大多數粉絲專頁只協助翻譯偶像在社交平台上的貼文、相關新聞、官方公告等文字資訊，但綜藝節目、YouTube日常短片等影視內容，幾乎仰賴對岸的「字幕組」翻譯。

韓劇、韓綜等，在中國都有專門翻譯的字幕組，這也影響許多不追星但喜歡追韓劇、看韓綜的台灣一般民眾。

字幕組除了需擁有基本的韓、日、英文翻譯能力外，還得同時具備剪輯、後製影片的人才（文字校對、時間軸、剪輯、美編等）。經營方面需要花費相當大的人力和時間，且不以獲利為目的，完全用愛發電，因此目前台灣經營影片翻譯的頻道相當稀少。

截圖自bilibili網站 bilibili影片上的彈幕

我同時作為韓國當紅團體以及小眾樂團的粉絲，能深刻感受到資源上的落差。

以現今最火紅的韓國偶像團體BTS為例，他們的粉絲專頁在各大社群平台上百花齊放，在YouTube更是有不輸對岸的繁體中文字幕組；反觀粉絲數較少的樂團，目前仍有持續更新的粉絲專頁相當少，更遑論需費時費力經營的字幕組，因此每當成員po文或是上了新節目，我都必須尋求對岸的翻譯資源。

微博和bilibili是追星的大本營。微博上各家粉絲所經營的「中文首站」提供完整的即時資訊，bilibili的字幕組則提供最快速的中文字幕影片，因此台灣粉絲在求助無門的情況下，便主要會從這兩個平台上尋找翻譯資訊。

在bilibili觀看偶像相關的影片，打開彈幕後，「前方高能」、「yyds」等中國流行用語便映入眼簾，第一次看還覺得新奇，第二次看便深深烙印在腦海裡。耳濡目染之下，用詞習慣就漸漸受到同化。

面對中國流行語入侵，我們只能被動接受嗎？

在我們這一代，可能從國小、國中開始就受到中國娛樂產業的影響，很多我們覺得從小就在用、認為是台灣本身就有的詞彙，其實也是來自中國。但兩岸語言互通，且不同文化交流之下勢必會互相影響，如同我們會學韓國人喊「歐爸」、學日本人說「卡哇伊」。因此，看待不同文化的態度十分重要。

語言文化的滲入就像溫水煮青蛙，常在不知不覺中改變人的用詞習慣。中國流行語不僅會逐漸侵蝕台灣本土用語，有時也會造成詞彙意義的扭曲，最常見的例子就是「視頻」這個詞。

視頻一詞在台灣早期主要用來指稱「電視波所包括的頻率範圍」，在對岸也是作為媒體專業術語使用。不知從何時開始，對岸人民將「視頻」用來指稱影片，這個用法也開始流行，原意就被扭曲誤用了。在台灣人大量接觸中國影視作品以及微博、抖音等社群媒體後，台灣人將「影片」稱為「視頻」的現象越來越常見。

Photo Credit: Corbis / 達志影像

語言是溝通、傳達訊息的工具，因此我認為，撇除詞彙的誤用，並不是完全不能使用中國流行語，而是在使用的當下，必須能意識到這是中國用語。用字遣詞無法完全代表一個人的政治立場，但統一文字、語言常常是政治上統治經營的手段，中國對於台灣有特殊的政治意圖，因此對於中國輸入台灣的文化和用詞，我們必須用更謹慎的態度看待。

台灣人受到中國用語的影響意味著台灣本土文化遭到動搖嗎？其實許多台灣用語也傳到了對岸，例如「機車」、「母湯」等詞彙，且本土新造詞仍持續發展中。

作為就讀傳播科系的學生，我認為應思考如何提升本土娛樂產業的競爭力，以保護台灣本土文化，因為台灣本土文化並不如想像中不堪一擊，不少台灣用語是在早期本土文化相對強勢時傳布出去的；身為Kpop粉絲，我覺得應該要增加獲取資訊的管道，舉例來說，追蹤推特上的英文粉絲翻譯帳號，以避免思考受到單一資訊來源的宰制。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航