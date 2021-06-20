中南部豪雨特報高雄多處淹水，東北部36度高溫焚風需防中暑

氣象局今（20）日上午更新豪雨特報，西南風影響，雲林縣、南投縣、高雄市、屏東縣地區及嘉義縣山區防豪雨；台中市等5縣市防大雨。與此同時，北部這3天都飆出35度高溫，和南部天氣幾乎兩個世界，氣象專家指出，主要是因為吹西南風沉降因素。

中南部豪雨特報，高雄多處淹水

（中央社）中央氣象局上午更新豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，即短時間內大量降雨。今天雲林縣、南投縣、高雄市、屏東縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗至彰化、嘉義、台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

豪雨特報地區包含南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣；大雨特報地區包括苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、台南市。

氣象局表示，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨是24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。

氣象局長鄭明典今天早上也在臉書分享雷達回波圖，提醒雷雨區民眾小心活動。鄭明典指出，西南部的晨間陣雨明顯，還有大雷雨；高雄比較持續，其他地方雨區移動明顯，比較不持續。

截至上午近10時，經濟部水利署也針對南投縣竹山鎮、高雄市大樹區和燕巢區、屏東縣九如鄉等地發布一級淹水警戒。屏東縣里港鄉則列入二級淹水警戒區域。

豪雨狂炸，高雄市多條河川水位暴漲，國家級警報傳訊通知河川高水位警戒。高雄市多座橋梁達到一、二級警戒，田寮區大同里菜堂東橋、宅萊橋淹水暫時封閉。

高雄市水利局訊息顯示，包括大社區、楠梓區、仁武區等多處3個小時的累積雨量逾100毫米，其中大社區於上午11時許，時雨量約94毫米，3小時累積雨量居冠是147毫米；大樹區累積24小時的雨量逾230毫米等。

豪雨影響，高雄市有不少地區積淹水，燕巢區通往國10方向的道路上午積水逾半個輪胎深，1名孕婦因不知道路積淹水情形，行經水深處車輛拋錨深陷其中，經向消防隊通報救援才得以脫困。

消防隊燕巢分隊出動2車4人前往，孕婦表示腹部不適，經協助孕婦脫困，並評估處置將她送醫。

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豪雨接力不停狂下，高市多座橋梁因大雨溪水暴漲，達一級警戒，包括潭底橋、福德橋、嶺拔林橋、筆秀橋、潭子底、旗陽橋、寶公橋，市府水利局提醒民眾小心安全。

部分地區在雨勢稍緩後，積淹水也逐漸消退。

北部炎熱大風

不過在南部下大雨淹水同時，北部、東半部十分炎熱，高溫普遍在33度以上，氣象預報指出，也容易有局部36度以上高溫，台東地區有焚風發生的機率，北部發生高溫的時間比較長，可能持續至下午3、4時仍有局部36度高溫，而且夜間仍感到悶熱，請盡量減少高溫下戶外工作及活動的時間，並注意防曬及多補充水。

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氣象局發布高溫資訊指出，白天台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、台東縣及花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。另外因為西南風沉降影響，東南部地區可能有焚風發生，今天白天台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續3天以上出現36度高溫。

氣象粉專「天氣特集颱風論壇」解釋，當西南季風遇上台灣地形的時候，部分氣流會被迫向北轉彎，與原先的西南季風會師。會師的地方剛好就在台灣北部上空，所以北部時常有強陣風出現。在氣流往北部吹的時候也因為氣流伴隨沉降作用，又加上氣流部分阻止涼爽海風調節，因此北部常有高溫出現。

梅雨鋒面週二報到

《中央社》報導，氣象專家吳德榮今天表示，22日至25日梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊；統計上梅雨雖以5月中旬至6月中旬最多，但有些年晚至6月下旬還有，多雨型態的西南氣流甚至可能跨進7月初，所以今年並不算特別。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，22日至25日梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊，期間有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨；雖然眾所期待各水庫能有更多的儲水，但要注意防範可能致災。26日至29日滯留鋒北移，但太平洋高壓並未增強西伸、仍然偏弱，台灣處在「西南季風」環境、為多雨的型態，鋒前西南風逐日增強，大氣不穩度高，迎風面有明顯降雨、亦有劇烈天氣發生的條件；不過，已接近模擬的末期，不確定性較大，應持續觀察。

《自由時報》報導，週一（21日）受鋒面接近及西南風影響，降雨區域增廣，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有機會發生局部大雨，北部地區也逐漸轉為局部有雨天氣，其他地區為多雲到晴。北部、東半部在未下雨之前氣溫仍高，要注意局部高溫，降雨之後溫度會下降較為舒適。

週二至週四（22日至24日）受滯留鋒面及西南風影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，而花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範