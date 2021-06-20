新增107例確診、11例死亡為3級警戒來最低，指揮中心：尚未達到降級標準

指揮中心表示，今日新增之107例本土病例，個案分佈以新北市44例最多，其次為臺北市31例。另外今日新增11例死亡個案。接種疫苗之後死亡的案例新增18例，目前總共累積65例，其中有55例為75歲以上高齡者，目前送司法相驗解剖的案例中，未發現與疫苗相關的死亡個案。

針對各界詢問28日後是否會降級，指揮中心指揮官陳時中則回應，按照三級警戒的標準，是「1週內3起社區感染或社區群聚，或是出現10名為沒有感染源頭的確定病例」，目前狀況仍比這條件高；全國分區降級目前不考慮，但是針對可維持社交距離的場所和高風險與中高風險的地區，可能強度有所區隔，會評估討論後再宣佈。

新增107例本土，11例死亡個案預期將下降

今日新增之107例本土病例，為57例男性、50例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今（2021）年6月4日至6月19日。個案分佈以新北市44例最多，其次為臺北市31例，桃園市16例，臺中市6例，新竹縣4例，苗栗縣3例，彰化縣、宜蘭縣及基隆市各1例。其中雙北地區以外縣市32例中，27例為已知感染源、2例關聯不明、3例疫調中；相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增11例死亡個案，為男性5位、女性6位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月15日，確診日介於5月18日至6月16日，死亡日介於6月15日至6月18日。

羅一鈞表示，今日有2死亡個案為40至50多歲的，都有高血壓和慢性腎衰竭，有做腹膜透析；其他都是60歲以上的個案死亡。

案7631為40多歲女性，是家庭群聚的個案，同住家人有5位也確診；該女性有發燒症狀，住院5月底到6月中旬期間，有插管治療，但前幾天合併呼吸衰竭和腸胃道出血，病況惡化不幸過世。

羅一鈞指出，案11780為50多歲男性，有慢性腎衰竭、做腹膜透析治療，也有糖尿病、高血壓病史，但沒有其他家人感染。個案於6月初發燒，確認是感染，住院後因腎臟病、肺炎惡化死亡。

羅一鈞表示，目前確診死亡個案有一半是在5月發病、確診，6月發病人數明顯減少，預計未來一周還是會出現死亡個案，但隨著疫情輕症、重症人數都在下降，「預期死亡個案也會下降」。

自2020年起累計549例COVID-19死亡病例，其中542例本土，個案居住縣市分布為新北市274例、臺北市217例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月18日累計公布12,572位確診個案中，已有7,496人解除隔離，解隔離人數達確診人數59.6%。

指揮中心統計，國內累計106萬3890例COVID-2019肺炎相關通報（含104萬8326例排除），其中14萬5例確診，分別為1165例境外移入，1萬2787例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計98例移除為空號。

接種疫苗後的死亡案例新增18，累計67例

接種疫苗死亡後的案例新增18例，75歲以上15例。莊人祥說明，目前國內接種AZ疫苗共144萬劑，其中3.1萬劑給75歲以上接種，目前為止有67例接種AZ後死亡報告，其中55例為75歲以上，大多數為有慢性病的長者；送到司法相驗解剖，初步死亡原因大多是心血管疾病、慢性病相關，其中也有1位在解剖之後驗出是確診。衛生局將針對個案的環境和家庭做後續追蹤。

莊人祥進一步解釋，目前已有9例死亡案件送司法相驗解剖，經初步研判，部分個案死因與心血管疾病（包括粥狀動脈硬化、主動脈瘤破裂及心肌梗塞等）或慢性病史（如支氣管性肺炎）相關。截至目前為止，死亡個案雖在時序上與疫苗接種相近，但尚無死亡個案被判定為與疫苗相關，後續仍待司法相驗解剖或回溯檢查等更精確資料，以釐清死因。指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮，並適時對外因應。

陳時中也表示，近二日接種比例沒有像6月15日剛開放時踴躍，大家有些擔憂可以理解。提醒長者接種需要特別注意身體狀況，如果有病情不穩等身體穩定再安排接種。

另外因為之前的高齡長者施打時都有按照年齡作分流，接下來各地方政府會繼續往下開放，讓75歲以上長者都盡快來施打，目標是提高施打率。

28日降級或者分區降級的可能？

由於確診病例數來到三級警戒37天以來單日新低，媒體也詢問是否有希望在28日後降級警戒？對此陳時中則回應，按照三級警戒的標準，是「1週內3起社區感染或社區群聚，或是出現10名為沒有感染源頭的確定病例」，目前狀況仍比這條件高，如果1週內想達到效果可能也不是那麼容易，要持續觀察疫情變化。

陳時中強調，現在降級的話，還是擔心疫情會反彈，所以一定要很謹慎。打疫苗的數目涵蓋率還是不足，希望2個月內儘快有效率的來施打。但陳時中也表示，不會因為疫苗施打涵蓋率多寡，影響原先二、三級警戒的指引內容，只是假如有比較高疫苗涵蓋率，疫情復發機會較低，傳播會慢一點，比較能在可控範圍。

陳時中補充，在一段時間控制到一定情況下，可以確保做好戴口罩、社交距離的情況下，會再針對相關縣市是否能清零，增加相關的疫調；但目前還是朝向「全國一致」的方向，沒有思考個別縣市解封。可維持社交距離的場所和高風險與中高風險的地區，可能強度有所區隔，會以這樣的方式思考並和地方主管機關討論後，再向大家宣佈。

Photo Credit:指揮中心提供

桃園804醫院累計11人感染

桃園龍潭804醫院傳出院內感染，有2名打過疫苗的護理師確診。對此，桃園市衛生局長王文彥在早上的防疫記者會中說明，19日有4人感染，衛生局緊急採取處置，並針對院內全面採檢，而目前門、急診也緊急暫停。

指揮中心指出，今天桃園有16例確診，其中804醫院的感染事件有9例，包括4位病患、5位看護。這起群聚事件最早有2位護理師感染，目前總共累積11例感染。

有媒體質疑，為何醫護人員有打疫苗還是染疫？指揮中心回應，其實不管是AZ或是莫德納疫苗，打1劑不能說就有完整保護力，還是有染疫可能，只是可以降低重症的機率，所以還是要盡可能完整打完2劑。

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核稿編輯：楊士範