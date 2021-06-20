台灣駐港辦公室人員拒簽「一中承諾書」無法取得簽證，7人返台僅剩1人

（中央社）因港府不發給簽證，台灣駐港人員無法赴任及續留，今（20）日有7人返台，只剩1名7月簽證才到期的經濟部駐港代表。據了解，駐港人員今天返台，起因港府近期發函要求在21日前離境。

今天稍早有消息傳出，台灣駐香港辦公室僅剩的8名人員中，有7人因簽證到期，在今天離港返台。目前台灣駐港辦公室只剩7月底工作簽證才到期的經濟部駐港代表倪伯嘉。

據了解，今天離港的7名人員中，包含由外交部派任、先前負責代理處長的服務組副組長林振宙，和一名呂姓職員。另外還有陸委會派駐香港的2名職員，及文化部、教育部、移民署派駐當地的各1名職員。

其中，駐港辦人員離港前也發送簡訊表示，儘管形勢嚴峻，但辦事處今後仍會維持必要運作，服務不中斷、不打折，辦公室地址跟電話也暫不變更。

據悉，港府過去一直未批准台灣人員派任及續留的簽證，這個月又發函要求有簽證需求的台灣駐港人員簽署「一中承諾書」，不簽署者要在21日離港。

據了解，這7名人員會在今天離港，是因為21日沒有國籍航空的返台航班，所以才會選擇早一天離港。

陸委會：逼使台駐處人員簽署「一中承諾書」是無理政治打壓

大陸委員會今天上午發布新聞稿指出，因港府屢次對台香港辦事處人員簽證設置不合理政治條件，要求簽署「一中承諾書」，導致台方派駐人員無法續留及赴任，自21日起調整香港辦事處業務辦理方式；陸委會主任委員邱太三也將在明天舉行記者會，進一步對外說明。

陸委會認為，中共及港府以「一中承諾書」設置障礙，影響台灣駐香港辦事處人員的輪調及正常運作，片面違反2011年雙方換文內容，要對台港關係及民眾權益受損負所有責任。

陸委會強調，政府堅拒逼使台駐處人員簽署「一中承諾書」的無理政治打壓，也對中共當局及港府提出嚴正的警告與譴責。對於台灣香港辦事處同仁面對打壓，仍然不屈不撓，堅守服務崗位，陸委會表達感謝之意。

而民進黨副秘書長林飛帆則在臉書上表示，中共的做法，不僅讓台港關係倒退，也只會加深台灣人對中國的不信任。「一個中國、一國兩制」台灣人絕對不會接受。而因為香港民主運動，北京和港府持續禁止許多外國人士、媒體、非政府組織（NGO）進入香港；許多國際組織、媒體也被迫離開香港。現在，中共又想用逼台灣撤回駐館的方式，來孤立香港人。但他相信，中共想孤立香港，最終只會孤立自己。

他也表示，前線人員忍辱負重，為的是讓這個國家抬頭挺胸。希望大家一起給拒簽不合理承諾書、堅守到最後一刻的前線駐港人員同理和肯定。未來駐港辦事處運作方式雖然必須調整，但政府對港人的承諾會持續下去，繼續提供所有需要的港人必要的幫助。

台港關係惡化，駐港辦可能退回「中華旅行社」

（中央社）台港關係直直落，港澳政府陸續宣布暫停在台辦事處運作。而隨著港府遲遲不發給簽證，陸委會駐港人員也傳出今天會緊急返台，僅剩1名工作簽證7月底才到期的經濟部駐港代表。

香港政府5月18日宣布暫停在台辦事處運作後，澳門政府隨後在6月19日跟進宣布停運在台辦事處。港澳皆曾指稱，停運辦事處的決定，是始於台灣不發給工作簽證。

不過，港澳自身卻也在發放簽證方面設置阻礙。近年台灣派往港澳的人員，都在申請工作簽證時被當局要求簽署「一中承諾書」，台灣派駐人員拒絕簽署，以致簽證皆無法延長、發放。

大陸委員會2018年宣布的新任駐港代表盧長水因拒絕簽署「一中承諾書」，至今無法履新；2019年奉調出任澳門台北經濟文化辦事處組長的陸委會專委張多馬，也遲遲未獲澳門當局發給工作簽證。

消息人士對中央社指出，目前，台灣駐港辦事處僅存的8名派駐人員中，有7人因簽證到期，被港府發函要求不簽「一中承諾書」就得在21日前離境，但因明天無國籍航空返台航班，7名人員只好今天就返台。

目前台灣駐港辦事處只剩7月底工作簽證才到期的經濟部駐港代表倪伯嘉。

回顧台灣與香港、澳門之間的關係。香港曾作為兩岸官方不互動時期，雙方私下互動的第三地。而澳門則是前陸委會主委王郁琦2013年赴當地訪問時，與時任澳門特首崔世安首度互以正式官銜相稱的地方。

不過，隨著台灣與香港、澳門關係日益冷淡，台港關係在近年更因一連串的事件加倍蒙塵。2018年港人陳同佳在台殺害同行女友，台港就陳同佳投案一事各有立場，隔空交火，問題至今仍沒有解決。加上2019年港府因陳同佳案，提出「逃犯條例」修訂草案而引發港人「送中」疑慮，從而引爆「反送中」事件。台灣政府在過程中聲援港人，更是讓港府不快。

港府在宣布停運在台辦事處後，就稱台灣「粗暴干預香港事務」，並指陸委會在台港經濟文化合作策進會（策進會）下設置的台港服務交流辦公室，是「為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援」。

隨著台灣駐港機構人員驟減，台灣駐港辦事處是否可能退回其不具官方色彩的前身「中華旅行社」，引起許多猜想。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範