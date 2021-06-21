【漫畫】超級犯罪集團

編按：壹傳媒及《蘋果日報》5名高層被捕，警方國安處指他們涉嫌違反《國安法》第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，涉嫌刊登數十篇呼籲外國制裁香港及中國的文章。國家安全處高級警司李桂華又形容《蘋果日報》大樓是「犯罪現場」。至於一般人轉發《蘋果》文章會否違法，李桂華指要視乎其企圖。而對於市民購買或訂閱《蘋果日報》是否違法，保安局局長李家超回覆指要視乎有關行為的目的和意圖是否要危害國家安全。李家超聲稱事件和正常新聞工作無關，「行動針對的是涉嫌利用新聞工作作為工具，進行危害國家安全行為，一般新聞工作者與他們不一樣，不要跟他們扯上關係，要與他們保持距離。」

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