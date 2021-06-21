2021/06/21,
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【圖表】南部大雨助攻：南化水庫水位已滿，三張圖看各地水庫蓄水率情形

【圖表】南部大雨助攻：南化水庫水位已滿，三張圖看各地水庫蓄水率情形
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

從5月底開始，久旱已久的台灣終於迎來滯留鋒面降雨。經過近一個月，許多水庫蓄水已經回升，甚至滿水位。本文整理5月至今各水庫每日蓄水率變化，讓我們了解水庫解渴過程。

台灣從2020下半年開始到今年（2021）5月，幾乎沒有降雨，使得各地水庫蓄水持續下滑，許多水庫出現蓄水率低於10%，導致旱災以及中南部縣市開始限水措施。5月底開始，滯留鋒面終於移入台灣，雖然使得台北與高雄都出現因短時強降雨而導致的淹水災情，卻也讓北中南各區主要水庫蓄水率大大回升。

截至6月20日，翡翠、寶山、日月潭、湖山、南化、仁義潭等水庫的蓄水率都達到80%以上，甚至南化水庫已達到100%蓄滿狀態。不過，根據中央社報導水利署副署長王藝峰指出，雖然現在水情朝正面發展，但如果要穩定供水，則各個水庫平均一年要蓄滿2次以上，所以還是需要更多降雨挹注水庫。

北部水庫

下圖是北部主要水庫從5月開始的每日蓄水率變化。從變化趨勢來看，在5月23日前，翡翠、寶山、石門三座水庫的蓄水率都持續減少，寶山跟石門水庫甚至曾低於10%以下。

5月23日時曾有一場降雨使得水量微幅增加，而在5月30日後因為鋒面到來與午後對流帶來降雨，目前蓄水量都大幅增加。

中部水庫

下圖是中部主要水庫自5月起的每日蓄水率變化。在5月底鋒面到來之前，每座水庫蓄水都是持續減少，其中明德、鯉魚潭、永和山、霧社水庫蓄水率都曾低於10%以下。

5月底鋒面來之後，蓄水也都持續上升，尤其日月潭與湖山水庫增加最多，截至6月20日蓄水率已經超過90%。而永和山、德基雖然有增加，但仍低於40%。而霧社水庫蓄水率曾在6月初時，達到50%以上，但截至6月20日又降到22%。

南部水庫

下圖是南部主要水庫5月起的每日蓄水率變化。南部水庫蓄水率在5月底有小幅增加。

在6月5日後才大幅增加，尤其是南化水庫增加最多，截至6月20日已達到100%蓄水率。

白河水庫原本因為淤積嚴重幾乎已失去蓄水功能，隨著清淤工程有所進展，所以在6月6日時也開始蓄水，截至6月21日已經達29%。

氣象預報指出，本週（6/21起）又有一波鋒面來臨，中南部會有顯著降雨，而北部會有陣雨或雷雨。希望能持續為水庫帶來蓄水，不過也可能發生短時強降雨的情形，所以仍要防範淹水的發生。

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資料來源：水利署防災資訊網

核稿編輯：楊士範


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