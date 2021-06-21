綠光劇團答謝觀眾「雨天撐傘」，21日起連續6晚免費播出《人間條件》系列

台灣因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，在5月15日宣布雙北進入三級警戒以來，各大產業停擺，其中藝文產業受創嚴重。電影院和美術館關閉，演唱會、舞蹈和各種藝文表演紛紛延期或取消。其中綠光劇團原訂於6月中在台中國家歌劇院表演的音樂劇《結婚！結昏？辦桌》早已宣布取消，6月17日又再宣布取消7月在高雄的演出，兩地取消8場的巡迴演出，估計損失逾千萬票房。

Photo Credit: 中央社 （左起）柯一正、吳念真、羅北安

日前，綠光劇團藝術監督吳念真則表示希望民眾行有餘力能參與「雨天，我們撐傘」計畫，將退票款項轉為捐款，支持劇團挺過疫情。「雨天，我們撐傘」是由國家兩廳院主導，5月13日所營運的售票系統「OPENTIX兩廳院文化生活」重啟了「雨天，我們撐傘」方案，截至6月7日，已有32個團隊獲退票票款現金回捐，昨（7）日起以信用卡退款也可回捐表演團隊。

簡單地說，「雨天，我們撐傘」是在疫情之下，支持與鼓勵相關藝文團隊的捐款活動，呼籲觀眾將取消表演的票券款項，退款轉捐原主辦單位，或以直接捐款行動表達支持。

根據《中央社》報導指出，綠光劇團團長羅北安在線上記者會表示，因疫情升溫，無法呈現給觀眾《結婚！結昏？辦桌》非常抱歉也很遺憾。而綠光劇團核心成員張敏宜表示，由於音樂劇的製作費都在巡演場中平均攤提，演出取消就是損失，「如果這波疫情尚未結束，劇團持續零營收下去，勢必面臨收起來的可能性，但此刻我們會繼續拚命，大家都很辛苦，希望可以一起挺過去！」

而綠光劇團藝術監督吳念真也表示，很感謝支持OPENTIX兩廳院文化生活「雨天，我們撐傘」的台中觀眾，雖然不是很多，已經讓劇團感受到關心，希望高雄的觀眾也可以一起加入，將手中票券的退款轉為捐款，讓綠光劇團可以在這波疫情中繼續往前走。

為了鳴謝觀眾在疫情期間對劇團的支持，綠光劇團特地在今（21）日晚間7點30分開始，連續6個晚上播出《人間條件》系列1到6集，且每集播出後會在線上48小時供觀眾免費收看，特別的是，每一集播出之後，吳念真都會親自謝幕。

吳念真更在綠光劇團的官方臉書粉專表示：「台灣人有一句話叫『誠意食水甜』，人間條件系列奉獻給大家，是我們一點點回饋的心意。」

台灣實施三級警戒至今也進入一個月有餘，這波疫情是去年爆發以來，台灣受到最嚴峻的挑戰，其中，需要大量人氣的藝文產業自然首當其衝，受到嚴重波及。其中包含「閱影展」取消、「金穗獎」延期、「金馬經典影展」延期、「台北電影節」延期；金曲獎延期；電影《靈語》、《玩命關頭9》等片撤檔；北流、小巨蛋、衛武營、台北國際會中心等大型場館的展演取消或延後。

其中也包含許富凱、王心凌、陶晶瑩、草東沒有派對、《鐘樓怪人法文音樂劇》、《BACK TO 70’S西洋金曲音樂會》等等 ；雲門舞集《十三聲》、朱宗慶打擊樂團《台灣新聲力系列音樂會》取消並擇期辦理；NSO國家交響樂團《樂無界教育計畫——呂紹嘉大師班音樂會》改線上展出；北美館、當代館、高美館、忠泰美術館、北師美術館等多間美術館休館。

在這波疫情下，許多單位也開始開啟「線上雲端」的應對措施，其中高雄市立美術館近日就推出《故事．繪畫 開開門》線上說故事、《感動牛》360度VR環景線上展，以及《相遇在南方》繪本教學包等多元的雲端教學資源，運用豐富的線上藝術資源，打開民眾在家也能持續參與藝術的環境。

高美館李玉玲館長也表示，因疫情緣故，兒童美術館最受親子家庭歡迎的說故事活動不得已暫時停辦，為此高美館特別推出《故事．繪畫 開開門》企劃，邀請說故事達人胖叔叔、大魚姐姐錄製動態影像導賞，以最輕鬆易懂的語言帶著大小朋友看藝術、聽故事，期藉此讓大家重溫歡快的說書時光。

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Photo Credit: 高美館提供

除此此外，出版社新經典文化也和全台12家實體書店聯手舉辦「我們來說書_你們來支持書店」線上說書活動，包含屏東小陽日栽、台中新手書店、高雄三餘書店、台北有河書店、苗栗日榮本屋、花蓮時光二手書店、基隆見書店、花蓮雨樵懶人書店、台北請進門來——書友坊、新竹瓦當人文書屋、台東晃晃二手書店、新竹MR Book Cafe 月讀。書咖。希望能靠著線上說書帶動買氣，挺過疫情風暴。

根據《中央社》報導指出，新經典文化總編輯葉美瑤表示，如果這樣的活動能讓這些獨立書店帶來買氣，讀者不是透過出版社，而是向書店訂書，這本書就有可能如期出版，然後從通路手中交給讀者，讀者、書店及出版社都受惠。希望透過這個方式，讓讀者向身邊的書店下訂單，透過實質行動，鼓勵書店，告訴他們：「我們需要實體書店」。

疫情之下，藝文產業紛紛嘗試透過「線上雲端」的方式和觀眾溝通，還望能挺過疫情，再度恢復實體生機。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航