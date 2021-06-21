2021/06/21,
藝文

綠光劇團答謝觀眾「雨天撐傘」，21日起連續6晚免費播出《人間條件》系列

綠光劇團答謝觀眾「雨天撐傘」，21日起連續6晚免費播出《人間條件》系列
Photo Credit: 綠光劇團提供

我們想讓你知道的是

疫情之下，藝文產業除了紓困之外，各大單位逐步靠著線上活動活絡低迷氣氛。其中包含綠光劇團線上播出節目答謝觀眾，高美館、新經典出版社都推廣線上活動，希冀走出困局。

台灣因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，在5月15日宣布雙北進入三級警戒以來，各大產業停擺，其中藝文產業受創嚴重。電影院和美術館關閉，演唱會、舞蹈和各種藝文表演紛紛延期或取消。其中綠光劇團原訂於6月中在台中國家歌劇院表演的音樂劇《結婚！結昏？辦桌》早已宣布取消，6月17日又再宣布取消7月在高雄的演出，兩地取消8場的巡迴演出，估計損失逾千萬票房。

綠光音樂劇加演 甄選舞者
Photo Credit: 中央社
（左起）柯一正、吳念真、羅北安

日前，綠光劇團藝術監督吳念真則表示希望民眾行有餘力能參與「雨天，我們撐傘」計畫，將退票款項轉為捐款，支持劇團挺過疫情。「雨天，我們撐傘」是由國家兩廳院主導，5月13日所營運的售票系統「OPENTIX兩廳院文化生活」重啟了「雨天，我們撐傘」方案，截至6月7日，已有32個團隊獲退票票款現金回捐，昨（7）日起以信用卡退款也可回捐表演團隊。

簡單地說，「雨天，我們撐傘」是在疫情之下，支持與鼓勵相關藝文團隊的捐款活動，呼籲觀眾將取消表演的票券款項，退款轉捐原主辦單位，或以直接捐款行動表達支持。

根據《中央社》報導指出，綠光劇團團長羅北安在線上記者會表示，因疫情升溫，無法呈現給觀眾《結婚！結昏？辦桌》非常抱歉也很遺憾。而綠光劇團核心成員張敏宜表示，由於音樂劇的製作費都在巡演場中平均攤提，演出取消就是損失，「如果這波疫情尚未結束，劇團持續零營收下去，勢必面臨收起來的可能性，但此刻我們會繼續拚命，大家都很辛苦，希望可以一起挺過去！」

而綠光劇團藝術監督吳念真也表示，很感謝支持OPENTIX兩廳院文化生活「雨天，我們撐傘」的台中觀眾，雖然不是很多，已經讓劇團感受到關心，希望高雄的觀眾也可以一起加入，將手中票券的退款轉為捐款，讓綠光劇團可以在這波疫情中繼續往前走。

為了鳴謝觀眾在疫情期間對劇團的支持，綠光劇團特地在今（21）日晚間7點30分開始，連續6個晚上播出《人間條件》系列1到6集，且每集播出後會在線上48小時供觀眾免費收看，特別的是，每一集播出之後，吳念真都會親自謝幕。

吳念真更在綠光劇團的官方臉書粉專表示：「台灣人有一句話叫『誠意食水甜』，人間條件系列奉獻給大家，是我們一點點回饋的心意。」

台灣實施三級警戒至今也進入一個月有餘，這波疫情是去年爆發以來，台灣受到最嚴峻的挑戰，其中，需要大量人氣的藝文產業自然首當其衝，受到嚴重波及。其中包含「閱影展」取消、「金穗獎」延期、「金馬經典影展」延期、「台北電影節」延期；金曲獎延期；電影《靈語》、《玩命關頭9》等片撤檔；北流、小巨蛋、衛武營、台北國際會中心等大型場館的展演取消或延後。

其中也包含許富凱、王心凌、陶晶瑩、草東沒有派對、《鐘樓怪人法文音樂劇》、《BACK TO 70’S西洋金曲音樂會》等等 ；雲門舞集《十三聲》、朱宗慶打擊樂團《台灣新聲力系列音樂會》取消並擇期辦理；NSO國家交響樂團《樂無界教育計畫——呂紹嘉大師班音樂會》改線上展出；北美館、當代館、高美館、忠泰美術館、北師美術館等多間美術館休館。

在這波疫情下，許多單位也開始開啟「線上雲端」的應對措施，其中高雄市立美術館近日就推出《故事．繪畫 開開門》線上說故事、《感動牛》360度VR環景線上展，以及《相遇在南方》繪本教學包等多元的雲端教學資源，運用豐富的線上藝術資源，打開民眾在家也能持續參與藝術的環境。

高美館李玉玲館長也表示，因疫情緣故，兒童美術館最受親子家庭歡迎的說故事活動不得已暫時停辦，為此高美館特別推出《故事．繪畫 開開門》企劃，邀請說故事達人胖叔叔、大魚姐姐錄製動態影像導賞，以最輕鬆易懂的語言帶著大小朋友看藝術、聽故事，期藉此讓大家重溫歡快的說書時光。

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說故事達人胖叔叔結合藝術作品的獨特風格與童趣故事錄製線上說故事單元，以輕鬆活潑的
Photo Credit: 高美館提供

除此此外，出版社新經典文化也和全台12家實體書店聯手舉辦「我們來說書_你們來支持書店」線上說書活動，包含屏東小陽日栽、台中新手書店、高雄三餘書店、台北有河書店、苗栗日榮本屋、花蓮時光二手書店、基隆見書店、花蓮雨樵懶人書店、台北請進門來——書友坊、新竹瓦當人文書屋、台東晃晃二手書店、新竹MR Book Cafe 月讀。書咖。希望能靠著線上說書帶動買氣，挺過疫情風暴。

根據《中央社》報導指出，新經典文化總編輯葉美瑤表示，如果這樣的活動能讓這些獨立書店帶來買氣，讀者不是透過出版社，而是向書店訂書，這本書就有可能如期出版，然後從通路手中交給讀者，讀者、書店及出版社都受惠。希望透過這個方式，讓讀者向身邊的書店下訂單，透過實質行動，鼓勵書店，告訴他們：「我們需要實體書店」。

疫情之下，藝文產業紛紛嘗試透過「線上雲端」的方式和觀眾溝通，還望能挺過疫情，再度恢復實體生機。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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