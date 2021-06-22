Novavax疫苗雖姍姍來遲，但保護力超過九成又便於運輸儲存

文：Alexander Freund

在疫苗競賽中，Novavax疫苗姍姍來遲。不過，同SARS CoV-2新冠（即COVID-19、嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的鬥爭更似馬拉松，而非短跑，因此，Novavax疫苗仍能在全球疫苗接種戰役中扮演重要角色。其原因在於，它使用的技術成熟、高效、易於運輸和儲存，並能快速批量生產。

新疫苗效果好

Novavax（諾瓦瓦克斯）公司稱，編號為NVX-CoV2373的這款疫苗總體保護率達90.4％，與BioNTech／輝瑞和Moderna使用信使核糖核酸技術（mRNA）的疫苗相當。具體而言，完成了兩劑疫苗接種的受試者依舊感染新冠的病例數量，總體上比未接種疫苗組少90％。最重要的是，該疫苗實現了對中度和重度症狀的100％保護。

Novavax在美國和墨西哥的119個地點，組織了共2萬9960人參與關鍵的第三階段臨床試驗。在安慰劑組中，有63人染疫，其中10人為中症、4人為重症；而在疫苗組，只14人染疫，且所有患者症狀輕微。

據該公司稱，Novavax疫苗的耐受性良好。接種後，受試者只出現常見反應，如注射部位的暫時性疼痛、頭痛、肌肉痠痛和疲勞。是否也對變異毒株起作用？試驗期間，最初在英國發現的Alpha變體B.1.1.7已在美國和墨西哥擴散，而第三期試驗就在那裡進行。因此，Novavax疫苗對這種突變體也顯然有效。

不過，南非的一項研究結果顯示，針對在該國首次發現的Beta變體B.1.351，Novavax疫苗整體保護率低於49％。目前尚無應對Gamma（首現於巴西）或Delta（首現於印度）等其餘變體的數據。

與其它疫苗有何不同？

與此前批准的疫苗不一樣，NVX-CoV2373既不是mRNA疫苗，也不是載體疫苗（如阿斯利康或嬌生疫苗），而是「重組蛋白疫苗」，採用蛋白質亞基及重組病毒糖蛋白納米顆粒技術。可以說，該疫苗按照人們所熟悉的乙型肝炎或破傷風疫苗的原理發揮作用：免疫系統對疫苗中的蛋白質產生反應。不過，其免疫反應要快得多，因為人體不必像其它疫苗那樣需先產生棘突蛋白。Novavax疫苗也須注射兩次。

據德國亥姆霍茲中心（Helmholtz-Zentrum）疫苗學和應用微生物學部主任古茲曼（Carlos Alberto Guzman）教授說，在mRNA疫苗因新冠大流行瘟疫而獲突破性進展之前，重組疫苗被認為是一項特別具有前瞻性的成熟技術：「基於蛋白質的疫苗為大家熟知，耐受性總體更強，對它沒有大疑問。美中不足的是，重組蛋白疫苗比載體疫苗或mRNA疫苗的研發時間要長。」

對SARS CoV-2新冠和流感起雙重預防作用此外，諾瓦瓦克斯NVX-CoV2373是一種組合疫苗，旨在同時預防冠狀病毒和季節性流感。根據德國羅伯特・科赫研究所（RKI）的說法，目前，所有活性疫苗和滅活疫苗均可合併使用，由此，能夠排除多次接種疫苗使免疫系統負擔過重的情況。當然，組合使用是否會對效果產生負面影響也值得考慮。

古茲曼教授說，「最近發表的新冠重組蛋白疫苗NVX-CoV2373預印本報告，宣告了一項突破，首次就新冠疫苗與季節性流感疫苗混合使用提供了證據：兩種疫苗可以分別在左右臂膀同時注射而不影響其療效。這將大大簡化即將到來的流感季節的接種後勤物流工作。」

這可能是一個聰明的策略。若SARS-CoV-2新冠在中期發展成為一種季節性病原體，引發類似流感的症狀，那麼季節性重新接種就可能成為必要——就像應對流感一樣。那時，如果有合適疫苗，就不必分期施打，而可同時施打兩種疫苗。下一波流感的到來是必然的。

亥姆霍茲國家研究中心的古茲曼博士指出，「預期會出現一次較強流感季節，如今我們基本上都待在家裡，而且戴口罩，都兩年了。」他強調，這增加了SARS CoV-2新冠與流感合併感染的風險。

計劃何時批准NVX-CoV2373？

如果臨床試驗結果繼續像現在這樣，Novavax公司計劃9月底前在美國和歐洲以及其它國家，申請其NVX-CoV2373疫苗的上市許可。今（2021）年2月，歐盟已啟動加速審批過程。不過，歐洲藥品管理局（EMA）打算繼續進行所謂的滾動審查程序，直到有足夠數據可資正式審批NVX-CoV2373，在全球疫苗接種戰役中，可扮演何種角色。

美國政府為Novavax疫苗的開發曾提供強有力財政支持。現在，美國已有足夠疫苗，從而為主要在其它國家和地區使用Novavax疫苗提供了可能。畢竟，全球對疫苗仍有巨大需求。

在英國召開的七國集團峰會上，各國元首和政府首腦宣佈有意向較貧窮國家捐贈共23億劑疫苗。與需冷凍的mRNA疫苗相比，蛋白質疫苗只要求2至8℃，更方便運輸和儲存，從而使它對基礎設施薄弱地區的接種特別有用。據Novavax公司稱，初始階段，每月可生產1億劑疫苗，以後可增至1.5億劑。這意味著，Novavax疫苗能在較貧窮國家的疫苗接種戰役中發揮關鍵作用。

Novavax首席執行官埃爾克（Stanley Erck）告訴美聯社：「我們的大量首批疫苗將用於中低收入國家。這一開始就是我們的目標。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航