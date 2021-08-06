新南向政策，促進台越疫後新合作

作者：

蕭新煌，台灣亞洲交流基金會董事長

楊昊，台灣亞洲交流基金會執行長

由財團法人厚生基金會、越南台灣商會聯合總會、秀傳醫療體系主辦，以及臺灣亞洲交流基金會等單位共同協辦的「新南向國際產業的健康與發展論壇」，在論壇召集人、現任越南振興大學醫院張武修教授的邀請下，邀集立法院厚生會、政府部門代表、在越南台商領袖、醫界先進、智庫代表與學者專家共同與會討論。此為系列論壇，本次會議特別聚焦於台、越關係在產業以及健康領域發展的意見交流。

「新南向國際產業的健康與發展論壇」於7月23日線上舉行，由越南震興大學醫院張武修教授（右上方）擔任主持人／Photo Credit：厚生基金會

以越南為例，了解全球產業下的勞工健康與權益

這次的論壇邀請到兩位重量級專家與會並發表專題演講，其中包括國立成功大學醫學院王榮德名譽講座教授，講述「從勞工職業病到危害溝通與污染預防」，演講中提到化學物質職業病的真實案例，用以謹惕大家提高警覺，並提出實際科學預防方法。

國立成功大學醫學院王榮德名譽講座教授，介紹環境病職業病的診斷基準。／Photo Credit：厚生基金會

另一位講者為國立中山大學社會學王宏仁教授，針對「越南－全球生產鏈中的勞工健康權益」議題，分享其長期投入田野調查與訪談的分析與提醒。王教授強調在全球化的生產架構下，各階層所遇到的問題甚為複雜，他也建議在越南的雇主應「與工會關係良好，清楚關心工人的輿情，將有助於改善勞雇關係。」

參與論壇的代表咸認為台越雙方無論在疫災期間，或疫後復甦時期都有許多共同的利益與關切，特別是在台商社群長期與越南深耕與累積的重要基礎上，疫後的台越關係將更能藉由新南向政策的持續推進來深化雙邊合作。

中山大學社會學王宏仁教授建議，在新南向政策之下，增加東南亞學生與移工來台的人數，做為台商與當地國之間的橋樑。／Photo Credit：厚生基金會

台越各自的防疫努力成國際典範

我們認為，台越之間在疫後未來的合作方向上可以從2個R與2個W談起。首先，自2020年新冠肺炎疫災爆發迄今，各國致力於推進對疫災治理的有效「回應」（Responses），以確保各國的經濟與社會「韌性」（Resilience）。台灣與越南有效控制疫情爆發與擴散，成為國際上的最佳範例，同時兩國的完善防疫成果也被國際社會視為是2020年到2021年初的防疫優等生。

然而，台灣自今年5月起，和越南相繼受到本土疫情再起的威脅而屢受挑戰。台灣政府積極回應，在5月15日由雙北市首先升級為三級緊戒，隨後在5月19日進行全國防疫緊戒的升級（由二級升為第三級）。在本土疫情爆發下，每日確診數由最高700餘例，其中包含了科技大廠移工、若干市場的群聚感染、疫苗供應不足的困境等挑戰，其後在政府的帶領和人民努力做好防疫措施之下，穩定下降至較低的30餘例；而後，行政院終於在7月23日宣布，全國於7月27日起降回二級。未來若是在二級警戒的狀態，疫情仍然可以被有效地控管，將意味著此次降級不代表社會鬆懈，而是象徵著台灣已經邁入另一個階段，積極展現出全民努力和社會自律的有效防疫實踐，進而凸顯出台灣難能可貴的韌性。

越南自去年迄今也積極投入防疫工作，確診數從2020年春天的十餘例，歷經同年8月破千例後維持有效控管的情況。然而，直到2021年4月底再次爆發本土疫情，越南的每日確診數也上升至6000餘人。過去一年內，越南為了防範疫情擴散，政府積極推動邊境管制措施、限制十人以上的非必要群聚活動、工業園區的廠區疫情管理與時俱進，而政府也積極向國際爭取疫苗，並呼籲人民加快施打疫苗。2021年的今天，越南更積極投入國產疫苗的研發，也期待於年底可以傳出好消息。

疫情下的胡志明市。／Photo Credit：Nikolay Likomanov, Unsplash

從2R到2W，台越雙方應合作強化防疫治理

我們認為，台灣與越南從過去致力於2個R的防疫治理工作，逐漸朝向疫後的復甦工作，這個轉型將更著重與2個w目標的追求，也就是人民的安全感（Well-being）與人民的福祉（Welfare）。這裡提到的安全感意味著醫療與公衛能量的再強化，如提昇醫療與防疫物資（包含國產疫苗的研發與經驗分享），以避免疫情再度失控、鑲嵌在全球供應鏈中的經濟動能復甦與再啟動、勞工健康安全與經濟及產業安全的連結、自主自律的全民防疫意識的持續醞釀來厚實台灣與越南的社會韌性。

根據臺灣亞洲交流基金會於2019年出版的調查報告，越南對台灣與台商的好感度位居第二，僅次於日本。／Photo Credit：臺灣亞洲交流基金會

新南向政策的疫後目標：促進與新南向國家的互助關係

面對疫後時代與復甦之途，台灣如何持續落實以人為中心的發展策略與新南向政策關懷更是被關注。台商積極打造符合當地以及國際接軌的經營條件，導入國際經驗，實踐對於國際佈局下勞工健康與權益保障的重視，將有效促成區域經濟與社會韌性的累積，凸顯台灣身為區域共同體的重要成員，在推進區域發展與區域互利共榮的具體貢獻。

我們呼籲新南向政策的持續推動，尤其在台灣與區域夥伴國家的疫後復甦時期特別具有意義。確保人民的安全感與福祉應當是以人為中心的新南向政策在疫後復甦時期需持續聚焦且努力的重要價值，除了自助之外，如何促成鄰近夥伴國家的積極互助，更會是台灣新南向政策貢獻國際社會與發展議程的重要目標。

本文章內容由「臺灣亞洲交流基金會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。