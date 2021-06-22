【TNL沙龍本週議題】「躺平主義」、「三孩政策」，青年如何看人口政策？

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本週熱議話題：「躺平主義」、「三孩政策」，中國青年是怎麼看待人口政策的？

「躺平主義」是前陣子開始活絡於中國青年間的話題，甚至遭到中國當局的審查反擊。「躺平」是指不費盡千辛萬苦工作來賺取金錢，而是透過降低慾望來緩解生存壓力。這可以說是中國大陸改革開放後強大的競爭下間接導致的結果，好像再怎麼努力工作，仍然領著微薄的薪酬、買不起房、維持著勉強的生活水準，不如「躺平」來面對這個世界，也算是種無奈的抵抗方式。

日前中國宣布實施「一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施」，顯示了人口快速高齡化的趨勢已經造成政府壓力，擔心社會保障體系的問題陸續浮現，甚至造成制度崩潰。然而，現階段中國龐大繁重的社會、經濟壓力仍未被解決，中產階級與青年們連自己的生活都已經快超出負擔，還肩負上一輩的責任，顧慮這麼多，這些奉行「躺平主義」的青年們，又如何談到生養下一代呢？

以下哪一個觀點，比較接近你的想法呢？歡迎分享你的見解，在文章下方留言與大家討論：

高齡化的狀況短期內無法緩解，因此制定開放第三胎的政策，算是中國當局現階段能夠做的決定了，也許有些比較富裕的家庭會受到該政策影響，小幅度改善人口結構的問題。 雖然是中國的議題，不過台灣也面臨著很嚴重的高齡化與少子化問題，年輕人在社會中的「受困感」也相當類似，不論是中國或台灣，都應該優先研擬幫助、輔導青年的作法或政策，不然單純地開放、鼓勵生育只是治標不治本的做法。 全然奉行躺平主義，不論怎樣都與我無關，已經認清這輩子是無法生養下一代，不用太努力改善或追求什麼，只要活得不要太痛苦就好。

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核稿編輯：楊士範