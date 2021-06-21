北農群聚感染45人確診，北市府：員工、承銷商等4000多人全數施打疫苗

台北農產運銷公司（北農）出現群聚感染，至今已有45位確診；位在士林的一間長照機構也出現群聚感染，已有47位確診。台北市政府今（21）天中午召開記者會，市長柯文哲表示將在2-3天內針對北農員工、承銷商等將近4000多人施打疫苗圍堵疫情。副市長黃珊珊表示，北農在今天下午就會設置快篩站，濱江果菜市場（即台北市第二果菜批發市場）即日起也落實強制分流。

長照機構群聚感染，台北市衛生局簡任技正王素琴表示，衛生局已於昨日協助機構清空。至於機構有沒有不當處理或是其他問題，王素琴表示衛生局會再做詳細的調查。

北農今日下午設置快篩站，預計在2-3天內對4000多人施打疫苗

副市長黃珊珊表示，北農群聚從5月14日到現在，總共是38位人員加上7位外包商，總計45位確診。這當中位在第一市場（位在萬華）的有29位、第二市場則有9位。黃珊珊表示，5月30日之前的疫情都是在第一市場，第二市場的疫情直到6月1日開始才有。

黃珊珊表示，中央的防疫醫師以及北市的疫調中心訪查後，濱江市場的群聚暫時沒有和萬華群聚有關聯。北市府也在上週六研究過個案，並進行跨縣市的溝通、取得相關資料。

黃珊珊表示確診的18個攤商有13位住在外縣市，會再透過精準疫調進行第二圈匡列。黃珊珊表示，北農在今天下午就會設立快篩站，針對裡頭有一些確診個案的接觸者，還是要進行快篩。完成篩檢後的再開始打疫苗，今天預計施打數量為200-300位之間，明天會將北農的500位員工施打完畢。

黃珊珊表示，中央也同意在北農設置前進指揮所，主要任務分別是為北農的拍賣動線和場域分艙分流，另一個就是濱江市場從今日起強制執行依據身分證字號分流，在此之前的平日都是自主分流。

萬華區立法委員林昶佐今早也在臉書發文，表示從疫情爆發以來就不斷收到攤商與民眾反應，包括北農第一果菜批發市場，還有環南等多個大型傳統市場未做好分流、未落實防疫措施。

林昶佐表示，位在南萬華人口稠密區域的第一果菜批發市場，不只是蔬果的集散地，每日更有來自多個縣市近萬人員進出，幾週前開始有確診個案傳出時，就一直收到陳情案件，表示後續並未落實疫調與匡列，讓每天仍須上工的攤商人心惶惶。

台北市長柯文哲表示，北農先前就傳出零星確診個案，市府在端午連假時就已啟動快篩專案，但因為北農的人流流動性太大，後續又接連傳出確診案例。柯文哲表示，北農群聚感染的困境是在於，戶籍在台北市的確診個案佔不到一半，其他來自新北和基隆兩市。柯文哲表示，跨縣市要進行疫調是個問題，因此在上週六已成立專案小組處理。

柯文哲表示，醫福會執行長王必勝也已前來北農討論，北農員工約500多人，再加上委外廠商及來自中南部的承銷商，加總起來約4000多人。柯文哲表示，新的戰術是4000多人全數施打疫苗，藉此來圍堵疫情擴散。他表示已有400多人先前做過快篩，今天就先施打疫苗。

柯文哲表示預計在2-3天內對4000多人完成接種，並表示指揮中心也同意以高風險熱區額外配給台北市的疫苗數量來支應。

北市聯醫副總院長璩大成表示，北農萬華群聚的疫情在5月底就已暫告一段落，6月初開始有了第二波群聚感染是位在南邊工作地點的濱江市場。璩大成表示第二波很明顯是個群聚，因為確診者都集中在一個冷凍區工作，出來休息時有一定的接觸。

璩大成表示近日萬華又有3例左右的個案可能是第三波疫情，已引起北市府高度重視。

《中央社》報導，新北市長侯友宜今天上午視察三重果菜市場清消情形後接受媒體聯訪時表示，明天新北果菜公司的人員將再度全部快篩1次，他也希望新北市的市民，如果有去過北農，請盡快到就近的快篩站篩檢，盼能阻止傳播鏈。

新北果菜公司董事長劉來通表示，果菜公司全體員工已於3週前到江翠篩檢站及三重醫院快篩完畢，全數陰性，明天機動篩檢隊進駐板橋、三重批發市場，將要求進場承銷人一律接受快篩，未配合者不得進場交易。

是否有可能休市？北市府：若有需要優先降載

至於北農是否有可能休市？副市長黃珊珊表示，北市府也已經與農委會主委陳吉仲通過電話，表示這些批發是要供應民生所需，倘若後續還是有狀況會優先啟動降載。黃珊珊表示，北農相關的疫情目前在控制中，新增的個案都已進行精準疫調，早先第一市場確診者皆解除列管，甚至是恢復正常工作。

黃珊珊表示，第二市場4樓有9位員工是在同個空間工作，市場其他區塊沒有感染的情形，希望能夠在這週透過快篩和施打疫苗，預計在一週內讓疫情降溫。

至於北農為何遲到現在才設置快篩站，黃珊珊回應北市境內首先設置快篩站的是環南市場，第二個設置點原先安排的就是北農。但後來北市府與北農溝通後，發現承銷員比較難以配合。黃珊珊表示，市府針對北農員工原先是預計以專車送至快篩站，後來北農表示員工可以自行騎車前往。

黃珊珊表示，果菜市場相關的承銷員可能因為工作的關係無法自行前往，也有一些人會擔心快篩陽性後無法工作，因此篩檢的意願並不高。

士林長照機構群聚感染，北市府：昨日已清空，無延誤處理

台北市衛生局簡任技正王素琴表示，士林某長照機構6月8日出現第一例確診個案後，9日進行全院快篩後發現第二例。北市府衛生局從那時起就開始留意該機構。6月12日該機構出現第三名確診者，13日北市府就前往了解、14日啟動查核並預計對機構進行普篩。

王素琴表示，16日對機構人員進行全面普篩後，就發現74位當中有25位確診。後續17-19日陸續又有確診個案出現，目前總計為47位確診，其中31位是住民、16位為工作人員，確診個案皆已收治住院，PCR檢驗陰性者則安置到醫院和防疫旅館。

王素琴表示，6月14日感染管理師有進入長照機構調查，北市府衛生局也請教專家機構群聚要處理的優先順序，分別為篩檢、分流、安置。王素琴表示，該機構到昨日已全部清空。至於機構有沒有不當處理或是其他問題，王素琴表示衛生局會再做詳細的調查。

黃珊珊表示，由於衛生局先前有處理信義區老人安養機構群聚的經驗，士林此機構出現群聚感染時就請衛生局立刻進行全面快篩，並請新光醫院直接介入協助收治陽性病人。黃珊珊表示，衛生局在發現狀況後已完整處理，並沒有延誤，也都有向機構住民的家屬說明。

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新聞來源：北農爆群聚感染 新北果菜公司22日全面二度快篩（中央社）

核稿編輯：翁世航