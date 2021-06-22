親中派謾罵、青壯派感謝，國民黨在疫苗捐贈陷入進退失據的困境

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗送抵國門，在美國在台協會日前宣布這個消息後，台灣輿論趨近一面倒地迎接這個新及時雨之際，除了肯定執政黨在處理疫苗議題上的政治定力外，也讓最大在野黨陷入進退失據的困境。

面對引進疫苗的爭議，國安團隊主動出擊，先由政院提出「特殊的疫苗採購安排」，授權台積電以及永齡基金會各購買500萬劑新冠肺炎疫苗，其後蔡英文隨即會見劉德音與郭台銘，會中對疫苗交貨期程有高度共識，必須以「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」的模式執行。

直白說，府方的出手，隨即拆解有心人士施壓帶風向的政治引信，其實明眼人都清楚「中國因素」根本就是這一題背後的政治角力，一樣是BNT疫苗，台積電與郭董的著眼點完全不同。前者希望在拜登歐洲行的脈絡下為之，除了循著G7與美歐峰會的氛圍，手中更握有台灣晶片實力的談判籌碼，其中更有駐德代表處斡旋的斧鑿，最期待的結果，就是德國政府購買疫苗後售給台灣，雖然這是北京最不樂見的結果。

相形之下，郭台銘當然有心協助台灣取得疫苗，但他窮極一切，似乎只想在「代理商」這個圈子中尋找可能性與突破口，說穿了仍在上海復星「大中華」或「一中框架」下反覆掙扎，繞來繞去乍看是如何交付佣金問題，但實則觸及北京設定的政治前提。

有疫苗的時候不打，買不到時又批評

國民黨的角色十分錯亂，正當蔡英文總統與兩位企業家尋求取得疫苗的共識時，國民黨仍在總統府外高呼政府擋疫苗的口號，讓外界著實看透在野黨的操作手法。若不是為反而反聲稱疫苗遠遠不夠，再不然就是將所有進口疫苗的副作用無限上綱，馬英九日前的發文就完整暴露了這個政治動機，他高分貝批評蔡英文的不是，然後宣稱要取得足夠疫苗，心中盤算為何昭然若揭。

Photo Credit: 中央社

江啟臣的說法更是因果不分，他指責政府「疫苗靠捐的比買的多，蔡英文不覺得羞恥？」不客氣的說，江這種說法完全將複雜問題簡單化甚至民粹化，完全忽視政府去年即採購的事實外，更漏掉先前疫情控制得宜疫苗乏人問津的狀況——國民黨在那時還拼命抹黑AZ疫苗的副作用。

最糟的是，當全球疫情險峻之際，疫苗早已出現供不應求的狀況。面對這種基本邏輯問題，江啟臣的情緒言語，或許真實反應出這個黨目前的困境。

親中派謾罵，青壯派留言感謝

更諷刺的是，等美國250萬劑疫苗抵台後，有些深藍人竟以「監督民進黨，美國人才送疫苗」的謬論作為解釋，這種倒果為因的觀點，其實充分暴露國民黨論述蒼白無力，他們沒意識到自己與中共唱和的言行舉止，才是華府口中「台灣政治疫情險峻」的對象。

深入觀察，江啟臣作為黨主席，在無法約束黨內統派的民粹言論下，早已失去美方與民主國家的信任，他個人的發言常在狀況外，甚至被自己的說法一再打臉。道理不難了理解，美日官方完全不讓他知道疫苗外交的實情與進度。在盲人摸象的狀態下，才會出現親中派持續謾罵乞討或聲稱郭台銘居首功，而青壯理性派急忙去美國在台協會留言感謝的分裂現象。

我們可發現，國民黨內持激進言論者，若不是一心向中的掮客買辦、再不然就是沒有選票壓力的不分區或深藍選區立委，剩下的就是越級打怪的不分區議員，這些人在同溫層內極盡扭曲能事，整個黨的聲量與路線就被這群人所挾持，江啟臣只能對其妥協甚至配合演出。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心提供

稍具有國際關係常識的人都理解，美日之所以贈送台灣疫苗除了基於「患難見真情」的情誼外，台灣在民主人權、地緣政治與全球生產供應鏈的重要地位也是關鍵，中國意圖改變台海現狀不僅威脅台灣的國家安全與民主體制，更直接衝擊民主世界的核心價值與政經秩序；更何況，基於百年黨慶的政治需要，中共當下發動疫苗統戰日益頻繁，這也是華府眼中的「台灣政治疫情」的關鍵，也是迅速出手救援的原因。

國民黨當下被深藍統派綁架，對此客觀事實視而不見，甚至指責美日兩國才是破壞台海和平的元兇，看在務實派眼中實在無言以對卻又無力反擊，第一時間在美國在台協會發文留言感謝，可視為另類理性選擇。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航