《逆轉的東亞史（5）滿洲國篇》：共產黨的說法沒有錯，是蔣介石背叛了革命

文：劉仲敬

共產黨說對了：蔣介石如何背叛革命

我們要注意，國民黨——包括蔣宋美齡這些人都非常強調共產黨是我們的叛徒，但是真實的歷史恰好跟國民黨的宣傳相反。廣州國民政府和《孫文越飛宣言》以後的那個國民黨，並不代表舊國會時代的國民黨。這個新國民黨是蘇聯和共產國際在建立了遠東支部——也就是中國共產黨以後，由中國共產黨派人來援助建設的。

不僅廣州國民政府是這樣，滿洲和其他地方也都是這樣。滿洲在以前沒有任何國民黨的黨部，但是有共產國際的支部——哈爾濱和長春的支部。然後在一九二四年、也就是在《孫文越飛宣言》發表以後，在這個國民黨從來沒有勢力範圍的地方，由共產國際的特支負責為國民黨建立了兩個黨部。

以吉林這個黨部為例。這個黨部當中有六名國民黨執行委員，其中有三名是共產國際長春特支的支部書記兼任的。六個委員裡面，三個是匪諜。而且按共產黨的一貫做法，他們即使是在人數上看上去不占多數，但他們占據的是負責安全、國防這些要害部門；資產階級代表即使理論上和人數上占多數，但他們占據的是文化、教育、經濟之類的沒有槍桿子的部門。這三位匪諜委員當中，有一位叫做趙尚志的，他就是後來所謂的東北抗聯這支恐怖組織的主要負責人。

國民黨的支部本身就是由共產黨建立和操縱的，一開始就是這樣。所以，真實的歷史並不是像蔣宋美齡他們宣布的那樣，國民黨是從辛亥年一路傳承下來的老牌政黨，中間被共產黨暗算了一回，然後他們又把共產黨清理出去。恰好相反，這個第二國民黨從一開始就是由共產國際協助建立、作為共產黨白手套而存在的匪諜機構，正在順利運作的時候，被蔣介石搶先摘了桃子——照史達林的說法。然後蔣介石編造了一套神話說，辛亥革命那批人都是他的繼承者，蘇聯人才是旁支。

其實恰好相反，共產黨的說法是沒有錯的，是蔣介石背叛了革命。廣州革命政府和廣州的國民黨中央委員會以及各地的黨部都是共產黨替你建設出來，作為共產黨的白手套而存在的，偏偏冒出你一個蔣介石，你就是不肯做白手套，反而反咬我們一口，你不是革命的叛徒誰是革命的叛徒？但是我們也不怕收拾不了你，我們有史達林元帥做後盾，我們的實力比你大得多，最後還是能把你蔣介石給收拾了。

我們沒有迅速地收拾你蔣介石，是因為你蔣介石還有點利用價值。正如西班牙共和國保留在資產階級政客手裡那樣，我們可以利用你去滲透張作霖的反共堡壘、滲透上海工部局的反共堡壘。這些地方是一見到共產黨就要抓的，但是如果以國民黨的名義進去的話，就比較能夠混得進去了。這就是國民黨存在的目的。而其實從國民黨的角度來講，恐怕蔣介石本身的反共倒只能算是一段插曲。

蔣介石到了中日戰爭的時候又再一次不反共了，又使國民黨恢復了它原有的功能。而在冷戰初期，也就是韓戰的時候，它勉勉強強反了一陣共，然後很快又恢復了它的傳統角色，不但不反共，反而為共產國際遠東支部繼續發揮原有功能，也就是幫助他們滲透到原先共產黨滲透不進去的資產階級地區。這些地區，共產黨是沒有辦法合法活動、或者說是一露面就會受到各種挨打的，但是以國民黨的名義進去就沒問題了。

共產國際在張作霖時期就辦了這一系列大事。儘管郭松齡兵變以後張作霖和蘇聯撕破臉皮，進行了一些鐵腕鎮壓，但是他終歸不能持續違背國際法，所以國共兩黨的匪諜機構（而這實際上是一回事，因為這些匪諜機構都是由李大釗和吳廷康領導的，實際上都是共產黨的分支）仍然憑著蘇聯外交機構的保護，在他的境內潛伏下來，並發展了很多成員，包括閻寶航和張學良周圍的很多人。如此這般，張作霖一死，滿洲就由反共堡壘變成了蘇聯匪諜的前哨，直到九一八政變為止。

滿洲土豪功虧一簣

九一八政變的發生，其實是滿洲本地保境安民的土豪借用日本泛亞主義者和日裔滿洲地方自治主義者的力量（而他們又綁架了日本政府）而實行的一次清洗共產黨的政變。這次政變不但不是日本當局的陰謀，反而是對東京的政治世家和元老貴族的一個重大打擊。這一點，事實是非常清楚的。東京的內閣的所有人，從若槻首相開始，都堅決反對，但是他們處在啞巴吃黃連的狀態。

從法律上講，滿鐵附屬地的這些日裔滿洲人處在一個三不管地帶，雖然他們的祖先是日本人，但他們現在可以說是滿洲人了，所以日本政府管不了他們；然而他們在國際上鬧出來的事情，又有很多人認為跟日本政府有關，所以後者不得不出面救場。

日本人幹這種事情的經驗一般就是，像是本國有一個冒險成性的青年不顧政府的一再警告，在二○一四年跑到伊拉克去，結果被人綁架和殺害了，日本人的想法是怎樣呢？就是，這種不懂事的孩子給我們大家都添了麻煩，他的家長應該出來向我們道歉才是。但是即使如此，我們還是不得不勉為其難，非得救他一下不可。儘管我們恨死他了，一旦把他弄回國來，我們要好好修理他，但是他到了國外，我們還是不能不救他。當時日本政府對滿洲自治聯盟這撥人的意見其實就是這個樣子的。

但是滿洲自治聯盟的運氣好或者是能量大，最重要的是，原有的張景惠、張海鵬這些張作霖時代的老土豪堅決支持他們。自治聯盟自己跟張學良周圍的匪諜單打獨鬥，可能鬥不過，但是有了這批土豪支持的話，他們的腰杆子就硬起來了。雙方的聯合，把張學良趕出了滿洲，同時也狠狠地打了日本國會、內閣和元老貴族一個耳光。

這些出身日本的青年一代在國內被日本的建制派壓制得很厲害，在滿洲國成立以後，他們像是華盛頓將軍周圍的人一樣——如今建立了美國，現在我們可以揚眉吐氣，可以反過來欺負一下喬治國王和他周圍的老貴族了。以前你們這些老貴族經常欺負我們，因為我們沒有權力，現在我們有了自己的政權了，美利堅合眾國就是我們的家，我們要給你們點顏色看。因此，日本在滿洲的條約利益沒過幾年就被滿洲自治聯盟掃除一空了。

對於這批人來說，滿洲國才是他們的祖國，正如華盛頓將軍認為美利堅合眾國才是他的祖國。他們為自己的祖國服務，當然要打擊原有的母國，也就是英國和日本，就像華盛頓要把英國在美洲的領地盡可能多撈幾塊給新興的美國，滿洲自治聯盟也把日本在東北亞的權利盡可能多撈一點給新興的滿洲國，這對他們來說是完全順理成章的。所以，他們打擊起日本來，其實比張海鵬這些原來張作霖系統的滿洲老土豪更狠。

後來加入滿洲國建設的老土豪，像張海鵬、于芷山這些人，他們的立場基本上是維持現狀，不要輕易去干涉原有的條約體系，以免引起不必要的麻煩；而滿洲自治聯盟這些人加入滿洲國以後，卻非常激進地堅決主張修改原有的條約體系，不惜以日本為主要犧牲品。滿鐵的大部分資產也就是在這個時期歸了滿洲國。

但是，蘇聯在滿洲境內還留有一個重大的釘子，就是在中東路事變中曾經讓張學良吃過苦頭的中東鐵路。不拔掉這個釘子的話，那麼中東鐵路貫穿滿洲全境，匪諜會源源不斷地滲透進來。這就好像是，你如果不給自己鋪設一條自來水管道、而是一定要從受汙染的河裡取水喝的話，那麼你永遠不可能身體健康。

中東鐵路附屬地是一個開放的區域，張作霖接管的那一部分和蘇聯人控制的另一部分之間，是一條像美國和加拿大邊境那樣的、漫長而不設防的邊境。各位可以設想一下，如果伊斯蘭國占領了加拿大，那麼川普能用什麼辦法來確保美國的安全？答案是，川普只有兩種辦法：他要嘛占領加拿大全境，要嘛在美國北部的沿線邊境寸寸設防，而後者在技術上是根本不可能的。所以，滿洲國唯一的辦法也是把中東鐵路買下來。

經過談判以後，滿洲國以當時一億多日元的巨價，買下了中東鐵路。買下來以後才發現自己吃了大虧，因為他們買下的中東鐵路已經不是沙皇俄國時期的那個中東鐵路了，就像是史達林時代的羅宋湯不再是十九世紀的羅宋湯、裡面連肉都沒有了一樣。滿洲國政府原來以為，只需要改變一下中東鐵路的軌道寬度，按照歐洲標準軌運作，就可以跟滿鐵原有的鐵路銜接。結果他們發現，原來自己接管的這個鐵路，四分之三的火車頭是壞的，無法行駛，剩下的四分之一能夠行駛的火車頭也是磕磕碰碰，各種零件被偷被搶。

沙皇時代留下來的那些東西，連火車上的檯燈、地毯、湯杓之類的零碎物品，都被蘇聯國有企業的員工偷得乾乾淨淨。而滿鐵為了給這批已經變成小偷的無產階級國家的主人翁、「偉大的工人階級」發遣散費，又硬著頭皮掏了一大筆錢，這筆錢百分之六十是在日本國內發行股票籌集的。

總之，無論是蘇聯控制的中東鐵路還是這批蘇聯員工，從資本主義經營的角度來講都是一筆負資產。不是說簡單的賠光了就完事的，它還留下一個無底洞讓你負責開銷。後來滿鐵還得出很大一筆錢，把原先這些作廢的火車頭清理掉，換上新的火車頭；原先這些被偷成垃圾堆一樣的火車只有報廢了，也得換上新的；原來那些員工，發遣散費把他們打發掉。這就是蘇聯國有企業的本質——它在二十年時間，就把原有的鐵路工人都變成一幫小偷和強盜。

而滿洲國得到的唯一好處就是，總算是堵住了這樣一個外來匪諜和恐怖分子輸入的渠道。後來滿洲國的建設能夠成功，跟這個漏洞被堵住是很有關係的。張作霖統治時期，更不要說是張學良統治時期，滿洲開放的邊境是匪諜的樂園。蘇聯遠東軍、特務機關兼軍事情報機關克格勃，從不同的管道不斷派遣各種特工，在滿洲境內滋事生非。滿洲的匪患盛行，跟他們是有直接關係的。而滿洲國成立以後匪患消失，關鍵性因素就是，一般的強盜很容易對付，但是拿著外國資助和外國軍火的恐怖分子就很難對付了，而只要切斷了這個外援的來源的話，剩下的事情就變得很容易收拾。

但是，滿洲國存續的時間並不長。日本主要是被美國打垮的，而在這個過程當中，滿洲國的大部分精銳部隊都被調走了。但是即使是剩下的這一部分，還有二、三十個師的部隊，其實打一場硬仗也是足夠的。當時他們制定的戰略計劃是以京圖線和連京線為核心，守住東南部的以長白山區為核心的三角地帶。

所謂的京圖線，就是今天的長春到圖們江；而連京線，就是今天的大連到長春。這兩條線一條向東、一條向南，畫出一個三角形，精銳部隊都集中到這裡，避免多線作戰。然而蘇聯紅軍還沒有打到哈爾濱、新京和大連，戰爭就已經結束了。在這場戰爭當中，滿洲國的損失其實滿打滿算也只有三個師，雙方的軍隊還沒有正式接觸。

而投降以後，留下來的這二、三十個師——而這二、三十個師都還是小事，以及附屬他們的大量軍事物資，都經由蘇聯之手交給了共產黨。蘇聯俘虜的這些正規軍，連同他們的軍事物資，都交給了林彪，變成了林彪打敗蔣介石的主力。沒有這些人的話，毛澤東在華北徵召的那些民兵基本上是不能打的。民兵的戰績可以清楚地從聶榮臻和傅作義的戰役中體現出來，他們甚至連傅作義都打不過。

滿洲國的正規軍按照條約投降，這給滿洲的土豪造成了極大的壓力，因為大部分的物資都在正規軍手裡面，包括長白山區那些夠吃十幾年、到韓戰打完了都還沒有吃完的糧食。這些糧食和長白山區留下來的本來是準備抵抗蘇聯的要塞，導致蔣介石的軍隊在四平戰役勝利以後沒有辦法清除共軍在滿洲的基地，因為這些基地本來是為滿洲國軍一直打到一九四七年準備的。

蔣介石的軍隊根本沒有能力攻破長白山這些要塞，而長白山裡面的要塞是兵精糧足，糧食可以吃十幾年的。然後戰機轉瞬即逝，國民黨軍就全軍覆沒了。但是在這個過程當中，已經被解除武裝的滿洲土豪和民間人士還是進行了英勇的抵抗，給共軍留下了非常深刻的印象。

被《林海雪原》掩蓋的歷史真相

中共所謂的剿匪，其實就是打擊土豪的民兵自衛隊。剿匪規模最大的是哪些地方？就是所謂的東北剿匪、湘西剿匪、西南大剿匪。當然，所謂的新疆和西藏不算，那都是內亞區域。這幾個地方是共軍留下最深刻、最痛苦記憶的地方，也就是土豪勢力最強的地方。這些經歷以黑白顛倒的方式寫在小說《林海雪原》 當中。

座山雕當然並不是一個人，而是許多滿洲土豪英勇事蹟的化身。這幾個地方相比起來的話，所謂的西南叛匪，也就是巴蜀、滇、黔各邦的土豪，儘管自身也很能打，但是他們打的都是黃俄苦力，也就是說打的都是人民解放軍；只有滿洲土豪，就是座山雕的各個原型，他們是先打蘇聯紅軍，再打林彪的軍隊的。

在開始的時候，林彪的軍隊根本不禁打。他們占領了幾個縣城以後，所謂的東北民主聯軍（就是林彪的黃俄傀儡軍，也是中國人民解放軍至今最精銳部分的淵源）禁不住他們打，不得不向蘇聯紅軍求援。是蘇聯紅軍開著坦克來，才把他們鎮壓下去的。除了東突厥斯坦需要蘇聯飛機助戰以外，其他地方都是讓傀儡兵（人民解放軍）自己打就能打下來的。

只有滿洲土豪的戰鬥力能夠趕得上烏斯滿或者東突厥斯坦的其他土豪，以至於需要蘇聯軍隊親自出馬。而且他們可能比東突的土豪還要強一點，因為蘇聯不只出動了飛機，而是飛機、坦克的陸空協調作戰，才幫助林彪把他們消滅了，林彪打國民黨軍隊都沒有那麼費勁。要注意，國民黨軍隊畢竟還是一支正規軍。

而滿洲這些土豪的處境是，不但身體最好、受教育程度最高、同時也最能打的青年一代被迫投降，而且他們自己和最好的武器裝備、糧食儲藏都被轉送到林彪手裡面，林彪的四野部隊當中的技術幹部都是滿洲國人——這等於滿洲國像是愛沙尼亞和烏克蘭一樣被分成了兩撥，正規軍那一撥都控制在林彪和蘇聯人的手下，含淚鎮壓自己的鄉親。這一點也可能是林彪的部隊在鎮壓所謂土匪的時候不能打的一個原因。

就是在這種情況下，這些土豪的民兵仍然能夠打得這麼好，打得林彪的部隊支持不住，必須要蘇聯人親自出馬。當然，最後他們還是像烏克蘭的愛國者以及拉脫維亞、愛沙尼亞的森林兄弟會一樣，最早在一九四七年、最晚在一九五二年左右，漸漸被蘇聯和當地傀儡以壓倒性的優勢而征服了。

相關書摘 ►《逆轉的東亞史（5）滿洲國篇》：契丹和渤海這兩個政治集團的關係，猶如「國共對峙」

書籍介紹

本文摘錄自《逆轉的東亞史（5）：非中國視角的東北（滿洲國篇）》，八旗文化出版

作者：劉仲敬

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滿洲——中國稱之為「東北」

在漢人眼中，它是長城以北的塞外之地；

事實上，卻是中國之外的豐饒新世界！

縱橫於這片黑水白山的滿洲部落，如：渤海人、女真人、契丹人、滿洲人

正是仰賴內亞先進技術而強大、又靠著環日本海的貿易而興盛！

然而，伴隨著強大和興盛而來的，便是帝國體制的誘惑，

當封建部落轉變為征服王朝時，便是滿洲衰弱的起點，

滿洲最終成為中國的東北，喪失了傳統與自由！

渤海國、遼、金、滿清至近代滿洲國

一部因封建秩序興盛，因帝國體制而衰亡的東北千年史！

黑貂之路＋環日本海貿易圈＝堪比歐洲地中海世界的富庶繁榮！

滿洲部落的強盛不只是彎弓射鵰的騎射傳統，更來自內亞的先進技術與發明創新！

女真人的「勃極烈」制度，相當於英國「大憲章」，體現了政治自由的封建傳統！

《滿文老檔》記載的滿清習俗，如義子收養制度，為何是漢人士大夫難以理解的野蠻習俗？

張作霖是滿洲本土主義者，而兒子張學良則是大中國主義者？沒有東北易幟（親中國），就不會引起滿洲事變（日本干涉滿洲親中）！？

「滿洲」不只是中國東北，而是多元族群融合的想像共同體

「滿洲」（Manchu），是皇太極所創造的詞彙，最初的意思是指結合滿洲人、蒙古人、朝鮮人以及生活在遼東、但已經滿化的漢人，所共同組成的「想像的共同體」。「滿洲利亞」（Manchuria）一詞也是英語系國家用來稱呼今日包括中國東北、東蒙古和俄羅斯遠東在內的土地。

然而，作為一種歷史概念的「滿洲」，其地理範圍不僅僅包含今天屬於中國「東北」的行政區域，而是囊括了今日河北（燕地）、膠東半島的泰山以東（齊地）、遼東半島、朝鮮半島、東蒙古，一直到俄羅斯濱海區的廣袤土地。

因此，本書的「滿洲國」，不是單指狹義上由日本扶植下於一九三二年成立的「滿洲國」；而是廣義上的「滿洲」概念，並跳脫古代東亞的王朝譜系和二十世紀的中國中心正統觀，翻轉傳統中國的「東北」視角，以「滿洲」這塊土地為中心，重新書寫曾經在滿洲這片廣袤土地上建立的各個政權歷史——包括它們之間的憲政演變關係、以及它們如何改變了東亞歷史的走向。

跳脫「東北」，發現「滿洲國」，便是重新理解東亞史的開始

當我們跳脫「東北」、翻轉傳統史觀的「中國」視角，便能發現藏在考古發現和漢文史料下面的「另一種滿洲史」。「滿洲國」並非蠻荒的塞外之地，而是位處東北亞心臟地帶，自古以來便是國際勢力爭相競逐之地，也是影響東亞歷史走向的關鍵地帶。

比如「滿洲」與內亞文化的直接聯繫、高句麗其實是與唐帝國爭奪朝貢體系主導權的對等國際勢力、契丹和渤海的關係猶如近代的國共對峙、「快錢」（Easy Money）導致女真人的「勃極烈」制度由盛轉衰、還有「滿洲大憲章」的覆滅導致的封建自由喪失等等，完全顛覆了我們既定的歷史認知，這是本書作為歷史書寫的獨特之處，也是重新理解東亞史的開始。



劉仲敬・民族發明學講稿系列

【民族發明學的世界史】

《叛逆的巴爾幹：從希臘主義的解體到斯拉夫主義的崩潰》

《歐洲的感性邊疆：德意志語言民族主義如何抵制法蘭西理性主義》

《中東的裂痕：泛阿拉伯主義的流產和大英帝國的遺產》

【民族發明學的諸夏史】

《逆轉的東亞史（1）：非中國視角的東南（吳越與江淮篇）》

《逆轉的東亞史（2）：非中國視角的西南（巴蜀、滇與夜郎篇）》

《逆轉的東亞史（3）：非中國視角的華北（晉、燕、齊篇）》

《逆轉的東亞史（4）：非中國視角的上海（上海自由市篇）》

《逆轉的東亞史（5）：非中國視角的東北（滿洲國篇）》

本書初版《滿洲國：從高句麗、遼金、清帝國到20世紀，一部歷史和民族發明》（2019年）

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬