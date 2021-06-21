香港話劇團《西奧》：如果你喜歡梵高，可曾知道西奧？

烈日照耀，麥田裡小小的公墓。西奧，梵高的弟弟，在哥哥死後的六個月，傷心逝世，日後由妻子移葬於奧維爾，安息在兄長的旁邊。墓側種滿鮮豔的向日葵，花影扶疏。這是《梵高傳》最後的句子，西奧之死作結。

梵高的執著、痛苦，為繪畫痴狂。傳奇一生，不斷翻拍電影，如此迷人，但潦倒的畫家生平，一切從何而來？傳奇還沒成名前，誰願意記錄——求愛燒手、妓女同居、發瘋割耳——所有？

《西奧》劇本

喺人類歷史入面，每一個人都喺度爬，爬上去人哋嘅膊頭上面，然後越去越高，去到一個未有人去過嘅地方。呢一個地方，比所有人去過嘅地方都高，空氣更加稀薄，光更加少，但係呢個地方就更加接近，更加接近我地幾千年人類搵緊嘅嘢 ——

香港話劇團即將於六月二十五日，至七月十一日上演《西奧》。編劇李智達著眼，乃兄弟多年的書信，兩人聚少離多，西奧收藏梵高的文句如同寶物。如今我們知道的梵高，大多建基於此。

如果沒有西奧，梵高早已餓死街頭；如果沒有弟媳祖安娜，梵高死後未必成名。西奧長久財務支持，祖安娜護畫推薦，生前死後，他的一生，都欠兩人太多。

談及梵高的作品不少，但這條路不止他孤身走過。西奧推動印象派，是藝術史上重要的畫商，支撐梵高半途出家，長期不求回報的投資。我們要了解立體的梵高，其實，必先認識西奧。

圖片來源：香港話劇團 上：梵高（歐陽駿飾）；下：西奧（陳嘉樂飾）。

《西奧》劇本

我哋前面係新時代嘅蒞臨，我哋每一刻都變緊，噉我哋，「我」同埋「你」， 可以做啲乜？——資本主義將我哋嘅社會改變，社會逼我哋要 不停進步，人呢樣嘢變成一種好唔實在、好唔穩定嘅狀態，我哋好似跌咗落不見天日嘅地底，乜都見唔到，盪失咗路。

《西奧》揭開梵高背後，弟弟的內心，種種掙扎。導演王俊豪言，作品產生非一人而成。萬千畫家之中，名留青史，少不了觀眾。好作品要有伯樂，要面對現實的市場。

梵高家族，叔伯多為知名的國際畫商。梵高、西奧，前者曾於此工作，後者打滾多年，他們都了解畫商工作，市場利弊。藝術行內人都懂得，畫作高價賣出，不等同優秀。資本主義的藝術市場，卻把價格和價值掛勾，令人迷失。

梵高立志繪畫，留下西奧，面對現實。谷披爾公司，傳統守舊，忽視新進畫家，他協助莫內、竇加等印象派畫家，展覽、販售作品。西奧為理想妥協，梵高才能盡情繪畫。

圖片來源：香港話劇團 劇照：文生（歐陽駿飾）。

《西奧》劇本

呢十年，我收到你寄過嚟嘅帳單：素描筆、畫板、 紙、顏料，我會搞掂佢——呢個係一個承諾，而好好彩我一直都堅持到，由你離開屋企到而家。我腦入面嗰個你，我記憶入面嗰個你，細細個就好有耐性教我畫畫睇畫，帶我去睇到好多好多唔同嘅景色，你可以搵到好多我完全無留意嘅花同昆蟲；你最叻帶我哋玩遊戲，如果我哋幾兄弟姊妹無咗你，就連投入玩一個遊戲都唔得——而家嗰個你，我完全無辦法理解你，我發現——我無辦法信任你。

逆時代而行，加上梵高激情勝於理智，難以溝通。當眾人背離了他，只有西奧嘗試理解。但是，西奧可曾猶豫，可曾責怪，對方的自私？這些心路歷程，都將會在《西奧》看見。

我們都有自己的夢想，可能正在追求，可能放棄，可能尋覓理想和現實的夾縫。我們願意付出什麼，願意堅持多久？或許，能從梵高兄弟，看見自己的身影。

梵高在阿爾頂著烈日，達到創作高峰，筆下的向日葵，最為活潑、生機的畫作。走到人生最後，他希望西奧把它們掛在睡房，窗外的陽光，熱愛生命之歌頌，兄弟情。

圖片來源：香港話劇團

《西奧》劇本

尋晚發夢，我見到幾年前嘅我哋，你啱啱開始畫畫，我哋喺里斯維克嘅磨坊附近，由冬天積咗好多雪嘅山邊，一直行去占姆——嗰陣我哋嘅感受、思想、信仰幾乎完全一樣。我哋係應該一齊作戰。你，應該相信我。

余光中曾說梵高：「碌碌一生，竟未能為這一對至愛的家人、恩人留下畫像。」香港本地話劇團，將會填補這個遺憾，我們將會看見，梵高未曾留下的，西奧。

「新戲匠」系列《西奧》詳情：

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