台灣若能與歐盟「開啟」投資協定談判，就是一項了不起的成就

台灣希冀近十年的「台歐雙邊投資協定」（Bilateral Investment Agreement，BIA），或許正迎來難得的機會之窗。

2017年9月，歐盟執委會在一份貿易政策文件內表示，已經準備好和台灣展開BIA談判，讓台灣重新燃起對BIA的期待。沒想到後來的發展，卻是歐盟加速和中國的雙邊投資協定談判，並趕在美國拜登（Joe Biden）政府上任前、去（2020）年年底時達成原則性協議。期間歐洲議會曾多次投票通過友台決議，呼籲執委會儘速與台灣展開談判，但執委會遲遲沒有動作，歐中經貿關係看似將進入新的階段，反觀台灣與歐盟的BIA則遙遙無期。

但今（2021）年上半年的國際情勢變化，讓台歐BIA開啟談判的可能性大大提高，而關鍵的兩大要角，就是中國和美國，讓我們先從中國談起。

歐中交惡、歐美回暖

歐盟當初會希望和中國簽訂投資貿易協定，一方面是為了確保歐洲企業在中國的經濟利益，另一方面則是希望能在美、中交惡時左右逢源，從兩邊都獲得好處。但打從一開始，中國就是把歐盟當成制衡美國的棋子、一個外交施壓的工具，中國從來就沒有想要為了歐盟進行國內經濟改革，例如開放更多產業接受歐洲投資，或是減少國家補貼政策。

這點相信歐方在今年3月底，看到中國不符合比例地反制裁歐盟就已心知肚明，中國清楚了解《歐中投資協定》需要歐洲議會的支持，卻還故意制裁5名歐洲議會會員，讓歐盟不得不採取措施，實質上凍結了《歐中投資協定》的近一步談判。換句話說，儘管歐盟希望能在中國獲取更多經濟利益，目前卻對中國政府無可奈何，沒有任何施力點。

而在大西洋對岸，隨著拜登政府上任，歐美關係不但快速回暖，更可以看到美國在施壓歐洲主要大國改變對中國立場上，取得了一定的成效。近期的歐洲之行中，拜登多次提及「美國回來了」（America is back），表示美國希望在全球單一企業稅、氣候變遷、疫情控制及網路攻擊等議題上與歐盟合作，而歐盟也多給予正面肯定，雙方更在美歐高峰會後同意在補貼各自航空業的爭議上各退一步，為未來更緊密的合作打下信任基礎。

更重要的是，拜登成功在G7會後聯合聲明中，納入了台海議題，雖然法國總統會後表示無意在美、中之間選邊站，說G7不是一個反中的組織，但該事件已經顯示美國確實有能力影響歐洲大國（法國、德國、義大利）的對中政策，就看華盛頓願意投入多少外交資本。

上述兩個國際關係上的重大轉變，對歐盟來說無疑是一股推力和拉力。因為在中國的經濟利益過於龐大，讓歐盟不敢和中國公開交惡，但卻苦無施壓手段。而雖然和美國在價值、理念上較相近，但又不想在中國議題上被山姆大叔牽著鼻子走，希望能保持一定程度的「戰略自主」（strategic autonomy）。

正因為歐盟身處這樣矛盾的處境，若台灣能把握機會，採取正確的策略並提出夠具有說服力的論述，歐盟開啟台歐BIA的談判就不再是天方夜譚了。

台歐BIA談判的阻礙：匈牙利

根據《歐盟運作條約》（Treaty on the functioning of the European Union）第207和218條，歐盟執委會展開與第三國的經貿談判前，必須先獲得歐盟高峰會授權，而雖然條約上寫道除了某些特定情況，高峰會應該使用條件多數決來決定是否授權，但實務操作上為了顧及各國利益考量，還是都會以一致決為主，也就是基本上只要有一個會員國反對歐盟跟台灣簽訂BIA，那執委會根本就不用費心爭取授權了，這也正是目前執委會的判斷，因此儘管歐洲議會多次呼籲，執委會對台歐BIA的態度一直都很冷淡。

最明顯會反對的國家眾所周知，就是匈牙利（可見之前的文章）。今年5月原本歐盟各國外交部長想要發表共同聲明，譴責中國打壓香港民主的行為，但卻因為匈牙利一國否決而告吹，如果匈牙利連中國在香港侵害人權的事情都不願表態，那更何況是對中國來說更需要小心處理的台灣主權議題？

開啟台歐BIA談判的鑰匙：德國

匈牙利背後中國巨大的影子，讓台歐BIA談判在一致決的情況下無法發生，那台灣唯一能夠努力的路徑，就是想辦法爭取有影響力的會員國支持，讓他們不惜和匈牙利撕破臉，使用條件多數決授權給執委會展開台歐BIA談判。

更明確地說，這裡的重點在於：台灣能否讓多數會員國認為，要確保和促進歐盟在中國經濟利益的唯一方法，就是打出台灣牌來施壓中國，就算是造成一點內部衝突也在所不惜。

這樣的劇情並非異想天開，歐盟曾有先例。2015年歐盟面臨難民危機最高峰時，就曾經在高峰會使用條件多數決，強迫斯洛伐克、匈牙利、捷克和羅馬尼亞等4國，接受歐盟所制定的難民分配計畫。

而台灣現在最需要遊說、有影響力的會員國，正是當初難民分配計劃能強行通過的幕後推手：德國。去年底歐盟不顧美國警告，硬是要在拜登政府上任前，先和中國達成雙邊投資協定的原則性談判，據說背後也是德國總理梅克爾（Angela Merkel）一手主導，因為中國市場對德國企業、特別是德國車廠來說利益太龐大。

不過在上述國際情勢改變的前提下，德國是有可能改變原先不和中國撕破臉的態度，用展開台歐BIA談判來逼中國進行經濟改革，只不過這個機會之窗剩下僅僅約三個月的時間，台灣最好是趕在歐洲最有權勢的梅克爾下台前促成這樣的發展。

台、歐雙方各自都需要認清一些事實

在台灣遊說歐盟的過程中，必須清楚的認知到對歐盟來說，台歐BIA自始自終都會是一個政治宣言、一項外交工具，而不是一個經濟協定，畢竟和中國代表的經濟利益相比，台灣能帶給歐盟的實在太少。

根據台灣和歐盟官方數據，儘管2020年台灣投資歐盟的金額創下歷史新高，達到約13億歐元，但中國在歐盟同年的投資額是65億歐元。再比較2020年雙邊的貿易額，台灣和歐盟的進出口加總是493億歐元，中國和歐盟則是5867億歐元，因此歐盟不可能因為台灣而放棄在中國的經濟利益。這也代表在歐中權力關係傾向中國時，台灣根本不該期望和歐盟簽署BIA，能夠「展開」BIA的談判就已經是一項了不起的外交成就。

相反地，歐盟也必須認知到，追求「戰略自主」不是只和美國保持一定的距離，同時也要能夠適時地對中國強硬，就算是犧牲內部和諧也沒關係，否則在中國面前，歐盟永遠只是可用來平衡美國、俄國實力的棋子，而不是一個需要認真看待的全球對手，歐中的權力關係也會因此一直傾向中國，有損歐盟利益。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航