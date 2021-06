台灣若能與歐盟「開啟」投資協定談判，就是一項了不起的成就

台灣希冀近十年的「台歐雙邊投資協定」(Bilateral Investment Agreement,BIA),或許正迎來難得的機會之窗。

2017年9月,歐盟執委會在一份貿易政策文件內表示,已經準備好和台灣展開BIA談判,讓台灣重新燃起對BIA的期待。沒想到後來的發展,卻是歐盟加速和中國的雙邊投資協定談判,並趕在美國拜登(Joe Biden)政府上任前、去(2020)年年底時達成原則性協議。期間歐洲議會曾多次投票通過友台決議,呼籲執委會儘速與台灣展開談判,但執委會遲遲沒有動作,歐中經貿關係看似將進入新的階段,反觀台灣與歐盟的BIA則遙遙無期。

但今(2021)年上半年的國際情勢變化,讓台歐BIA開啟談判的可能性大大提高,而關鍵的兩大要角,就是中國和美國,讓我們先從中國談起。

歐中交惡、歐美回暖

歐盟當初會希望和中國簽訂投資貿易協定,一方面是為了確保歐洲企業在中國的經濟利益,另一方面則是希望能在美、中交惡時左右逢源,從兩邊都獲得好處。但打從一開始,中國就是把歐盟當成制衡美國的棋子、一個外交施壓的工具,中國從來就沒有想要為了歐盟進行國內經濟改革,例如開放更多產業接受歐洲投資,或是減少國家補貼政策。

這點相信歐方在今年3月底,看到中國不符合比例地反制裁歐盟就已心知肚明,中國清楚了解《歐中投資協定》需要歐洲議會的支持,卻還故意制裁5名歐洲議會會員,讓歐盟不得不採取措施,實質上凍結了《歐中投資協定》的近一步談判。換句話說,儘管歐盟希望能在中國獲取更多經濟利益,目前卻對中國政府無可奈何,沒有任何施力點。

而在大西洋對岸,隨著拜登政府上任,歐美關係不但快速回暖,更可以看到美國在施壓歐洲主要大國改變對中國立場上,取得了一定的成效。近期的歐洲之行中,拜登多次提及「美國回來了」(America is back),表示美國希望在全球單一企業稅、氣候變遷、疫情控制及網路攻擊等議題上與歐盟合作,而歐盟也多給予正面肯定,雙方更在美歐高峰會後同意在補貼各自航空業的爭議上各退一步,為未來更緊密的合作打下信任基礎。

更重要的是,拜登成功在G7會後聯合聲明中,納入了台海議題,雖然法國總統會後表示無意在美、中之間選邊站,說G7不是一個反中的組織,但該事件已經顯示美國確實有能力影響歐洲大國(法國、德國、義大利)的對中政策,就看華盛頓願意投入多少外交資本。

上述兩個國際關係上的重大轉變,對歐盟來說無疑是一股推力和拉力。因為在中國的經濟利益過於龐大,讓歐盟不敢和中國公開交惡,但卻苦無施壓手段。而雖然和美國在價值、理念上較相近,但又不想在中國議題上被山姆大叔牽著鼻子走,希望能保持一定程度的「戰略自主」(strategic autonomy)。

正因為歐盟身處這樣矛盾的處境,若台灣能把握機會,採取正確的策略並提出夠具有說服力的論述,歐盟開啟台歐BIA的談判就不再是天方夜譚了。

台歐BIA談判的阻礙:匈牙利

根據《歐盟運作條約》(Treaty on the functioning of the European Union)第207和218條,歐盟執委會展開與第三國的經貿談判前,必須先獲得歐盟高峰會授權,而雖然條約上寫道除了某些特定情況,高峰會應該使用條件多數決來決定是否授權,但實務操作上為了顧及各國利益考量,還是都會以一致決為主,也就是基本上只要有一個會員國反對歐盟跟台灣簽訂BIA,那執委會根本就不用費心爭取授權了,這也正是目前執委會的判斷,因此儘管歐洲議會多次呼籲,執委會對台歐BIA的態度一直都很冷淡。

最明顯會反對的國家眾所周知,就是匈牙利(可見之前的文章)。今年5月原本歐盟各國外交部長想要發表共同聲明,譴責中國打壓香港民主的行為,但卻因為匈牙利一國否決而告吹,如果匈牙利連中國在香港侵害人權的事情都不願表態,那更何況是對中國來說更需要小心處理的台灣主權議題?

開啟台歐BIA談判的鑰匙:德國

匈牙利背後中國巨大的影子,讓台歐BIA談判在一致決的情況下無法發生,那台灣唯一能夠努力的路徑,就是想辦法爭取有影響力的會員國支持,讓他們不惜和匈牙利撕破臉,使用條件多數決授權給執委會展開台歐BIA談判。

更明確地說,這裡的重點在於:台灣能否讓多數會員國認為,要確保和促進歐盟在中國經濟利益的唯一方法,就是打出台灣牌來施壓中國,就算是造成一點內部衝突也在所不惜。

這樣的劇情並非異想天開,歐盟曾有先例。2015年歐盟面臨難民危機最高峰時,就曾經在高峰會使用條件多數決,強迫斯洛伐克、匈牙利、捷克和羅馬尼亞等4國,接受歐盟所制定的難民分配計畫。

而台灣現在最需要遊說、有影響力的會員國,正是當初難民分配計劃能強行通過的幕後推手:德國。去年底歐盟不顧美國警告,硬是要在拜登政府上任前,先和中國達成雙邊投資協定的原則性談判,據說背後也是德國總理梅克爾(Angela Merkel)一手主導,因為中國市場對德國企業、特別是德國車廠來說利益太龐大。

不過在上述國際情勢改變的前提下,德國是有可能改變原先不和中國撕破臉的態度,用展開台歐BIA談判來逼中國進行經濟改革,只不過這個機會之窗剩下僅僅約三個月的時間,台灣最好是趕在歐洲最有權勢的梅克爾下台前促成這樣的發展。

台、歐雙方各自都需要認清一些事實

在台灣遊說歐盟的過程中,必須清楚的認知到對歐盟來說,台歐BIA自始自終都會是一個政治宣言、一項外交工具,而不是一個經濟協定,畢竟和中國代表的經濟利益相比,台灣能帶給歐盟的實在太少。

根據台灣和歐盟官方數據,儘管2020年台灣投資歐盟的金額創下歷史新高,達到約13億歐元,但中國在歐盟同年的投資額是65億歐元。再比較2020年雙邊的貿易額,台灣和歐盟的進出口加總是493億歐元,中國和歐盟則是5867億歐元,因此歐盟不可能因為台灣而放棄在中國的經濟利益。這也代表在歐中權力關係傾向中國時,台灣根本不該期望和歐盟簽署BIA,能夠「展開」BIA的談判就已經是一項了不起的外交成就。

相反地,歐盟也必須認知到,追求「戰略自主」不是只和美國保持一定的距離,同時也要能夠適時地對中國強硬,就算是犧牲內部和諧也沒關係,否則在中國面前,歐盟永遠只是可用來平衡美國、俄國實力的棋子,而不是一個需要認真看待的全球對手,歐中的權力關係也會因此一直傾向中國,有損歐盟利益。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航