本土新增75例、死亡20例，疫苗公費接種對象擴大至十類，孕婦列入第六順位

中央流行疫情指揮中心今（21）日下午召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診案例75例，確診個案中新增20例死亡。指揮官陳時中表示近來確診案例較少，民眾似乎比較放鬆，但他提醒「心情可以放鬆，但防疫作為仍要維持。」

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）也於昨日下午召開第三次臨時會議，將孕婦列入第六類接種對象，與75歲以上長者並列。陳時中也表示，65歲以上長者和孕婦一定會包含在下一波疫苗分配的對象當中。

本土新增75例確診、20例死亡，陳時中預期死亡案例延遲1-2週下降

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增75例COVID-19本土確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增20例死亡。

指揮中心表示，今日新增之75例本土病例，為35例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2021）年6月8日至6月20日。個案分佈以新北市38例最多，其次為台北市22例，桃園市5例，苗栗縣3例，基隆市及台中市各2例，高雄市、雲林縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市15例中，15例為已知感染源；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增20例死亡個案，為男性14位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月16日，確診日介於5月16日至6月20日，死亡日介於6月2日至6月20日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月19日累計公布12,697位確診個案中，已有7,534人解除隔離，解隔離人數達確診人數59.3%。

指揮官陳時中表示，近日公布的死亡案例仍多，一般來說死亡案例會隨著確診案例的減少，延遲1-2週下降。陳時中表示，近來確診案例較少，民眾似乎比較放鬆，但他提醒「心情可以放鬆，但防疫作為仍要維持。」

勞動部修正雇主聘僱移工防疫指引，落實分艙分流

為了促使聘有移工的雇主加強落實防疫工作，勞動部長許銘春表示，該部已修訂「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，明定下列雇主應辦理措施及建議事項：

一、疫情期間雇主應辦理措施，包括移工的工作區及生活區應分艙分流，同產線移工應住宿於同一地點；不同雇主的移工不得混住、公共區域應依照移工住宿樓層分時段使用、每天進行移工健康監測及記錄移工出入足跡、接觸史與是否群聚等資料，並應備有1人1室隔離空間等。

二、疫情期間建議雇主辦理事項，包括調整產線人員間距，或運用宿舍閒置空間，增加移工居住面積，以保持社交距離；協助移工購買物品，減少移工外出需求；針對有症狀的移工儘速安排篩檢，並於結果出來前預防安排居住1人1室等。

指揮中心表示，基於近期苗栗縣有電子廠移工群聚感染案件，勞動部再強化移工工作及生活住宿管理，明定部分指引內容具有強制性質，後續將配合法規修正，要求雇主落實防疫措施，避免發生防疫破口。雇主在疫情期間，未依指引規範妥善辦理，將視情節輕重，要求雇主限期改善，或立即依《就業服務法》第57條第9款規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

此外，違規情節重大者，將再針對聘僱移工名額予以廢止或不予許可。另雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，將依仲介公司違反就業服務法規定，處新台幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

勞動部已偕同地方政府分階段開始訪查全台移工宿舍，對於先前待改善的雇主，將於近期辦理複查，並依新修正的指引要求雇主改善。另外，針對違反指引規定的企業雇主，將再與經濟部、科技部合作輔導，加強防疫。

許銘春在記者會上也表示，社福移工若也是居住在移工宿舍，雇主一樣是要遵守相關規範。許銘春表示，移工有群居在宿舍，雇主就一定得按照新發布的指引落實分艙分流和分食。

苗栗電子廠群聚事件，王必勝：情況獲得控制，逐步復原中

有關苗栗電子廠群聚感染事件，衛福部醫福會執行長王必勝在記者會上分享處理情形。王必勝表示，電子廠群聚情況可說獲得控制，也在進行復原。

王必勝表示，指揮中心6月4日前往電子廠設立前進指揮所，到今天是第18天。這期間追蹤了8家工廠，群聚事件計有471位確診，本國籍71位、400位為外籍。王必勝表示，群聚事件沒有影響到社區，各電子廠確診人數已接近清零。

由於這些電子廠都是國家重要經濟以及相關產業鍊的生產單位，這段期間也沒有讓工廠停工，而是維持不等程度的降載運轉，目前確診者以及匡列隔離人員已陸續解除隔離。

王必勝分享此次的處理原則有三，首先是先判斷風險程度，並確實隔離；第二是計畫性逐次篩檢，逐漸清零；最後則是分艙分流降載營運，加強各項防疫措施。王必勝表示後續處理方向會朝優化移工管理、落實營運防疫計畫、定期針對員工快篩以及建立感染通報平台以及鼓勵接種疫苗。

士林區護理之家群聚，確診人數最新統計為48人

對於台北市士林區一間護理之家傳出群聚感染，針對長照機構的感控管理，醫療應變組副組長羅一鈞表示，自6月1日起就已規範入住的新住民要出示三日內的核酸檢驗陰性報告；外出住院或是由其他單位返回者，也同樣比照得提供核酸檢驗陰性報告證明。

羅一鈞表示，新入住者需要在單人房內觀察2週，不得與其他住民混著。有鑒於台灣較易發生群聚感染的場域為長照機構、洗腎中心以及醫院，指揮中心也都已列入優先接種疫苗之對象，並呼籲不管是照顧者或被照顧者，都能夠盡快接種疫苗增加保護力。

羅一鈞也更新士林區某護理之家的確診人數，最新統計為48名確診個案，工作人員16名、住民32民。這當中有3位是列在台北市今天的新確診個案。

孕婦納入第六類接種對象，與75歲以上長者並列

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）也於昨日下午召開第三次臨時會議，確認了疫苗公費接種對象，將孕婦列入第六類接種對象，與75歲以上長者並列。新版的公費接種對象也加入了第八到第十順位的接種對象，分別為65-74歲長者、19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者＋罕見疾病及重大傷病，以及50-64歲成人。

陳時中也表示，65歲以上長者和孕婦一定會包含在下一波疫苗分配的對象當中。

至於疫苗能否混打，專家諮詢小組召集人張上淳表示，昨日ACIP會議上有討論此事，他表示目前雖然有幾篇報告，但個案數都不是很多，主要混打的情形是阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）混打輝瑞／BioNtech疫苗，還沒有任何資料顯示接種AZ之後打莫德納會如何。

張上淳表示，專家在諸多考量之下，原則上還是建議兩劑疫苗的品牌相同，除非有不得已的情形（例如接種AZ後有嚴重不良反應），第二劑才換疫苗品牌。

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核稿編輯：翁世航