2021/06/21,
人文

博士頭銜，為甚麼在德國如此重要？

博士頭銜，為甚麼在德國如此重要？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

不是每個人都想從事學術專業，為甚麼在德國仍然那麼多人願意冒險投身學術界？

近來，在德國的新聞頭版，不斷都是圍繞著德國家庭計劃部長（Familienministerium）Franziska Giffey博士論文抄襲。法蘭切絲嘉．傑佛（Franziska Giffey）是德國傳統大黨社會民主黨（SPD）的成員，將會今年代表社民黨出選角逐柏林市長一職。不過，因為抄襲醜聞，已辭任了家座計劃部長一職。事實上，Franziska Giffey的抄襲新聞，已經擾攘好幾年，直到近來才真式被柏林自由大學褫奪博士頭銜。然而，政客的博士頭銜經常都會在德國成為話題。

在德國政壇，因抄襲而被褫奪博士頭銜，其實並非罕見。在傑佛之前，已有Karl-Theodor zu Guttenberg、Annette Schavan、Margarita Mathiopoulos等的政治人物，因為抄襲而被揭發，而結束自己的政治生涯。傑佛的抄襲事件，僅只是冰山一角。1978年5月3日，她出生在奧德爾河法蘭克福（Frankfurt an der Oder），2010年在柏林自由大學以論文《通往公民的歐洲之路》取得博士學位。2015年至2018年間，她擔柏林紐寇恩（Berlin-Neukölln）的地區首長（Bezirksbürgermeisterin），該區是柏林的貧民區，多數是外來移民聚居地，失業率最高的地方。

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Photo Credit: AP / 達志影像

傑佛一般給人的印象都是關心弱勢，熱心協助基層，為婦女爭取權益。不過，這也許只是公關形象，事實上是否如此，又是另一回事。在過去一年德國肺炎危機中，她甚少提出實際的建議，如何協助肺炎危機對弱勢家庭的影響。而她更會代表社民黨，角逐柏林市長一職。可是，一個沒有誠信的人，又怎樣能夠令公眾信服？

是次的抄襲事件，也不只是涉及政治問題，還間接令柏林自由大學的聲譽受損。2019年，大學已經成立獨立調查委員會，不過經調查後，決定不褫奪傑佛的博士學位。調查的結果顯然是令人不滿意，並且2020年再代成立委員會，重新調查她的博士論文。結果，今年5月，大學在學校網頁發表聲明，決定取消她的博士頭銜。在調查的報告中指出，傑佛的博士論文多處違反學術守則，當中部分的頁數更是直接的抄襲而沒有標明來源。

在她約200頁的博士論文中，超過70頁違反了學術守則。當中11頁的內文，超過7成都是從其他文獻抄襲過來，而沒有標示出處。VroniPlag Wiki（專門從事學術抄襲的義務組織）一早就指出Giffey的抄襲問題。受指責，她回應卻是相當冷淡：「對我而言，一個網上的匿名組織，並非是作決定的地方，而是我撰寫這論文的大學。」（Für mich ist eine anonyme Internetplattform nicht der Ort, der die Entscheidung trifft, sondern meine Universität, an der ich diese Dissertation geschrieben habe.）

她堅持，論文是憑自己的知識與良心（Wissen und Gewissen）完成。不過，當自由大學的發表聲明，褫奪她的博士頭銜，她卻為如果錯誤感到遺憾。那麼，是否間接承認抄襲？

在學術界，抄襲是大忌，等於直接斷送自己的學術前途。然而也不是每個人都想從事學術專業，為甚麼在德國仍然那麼多人願意冒險？在網絡盛行的年代，抄襲更加容易被揭發。這與德國社會的傳統有關。在傳統德國社會，如果不是屬於名門望族，要在社會中向上流動，其中一個途徑即是通過一些學術頭銜，成為某知識領域的專家。博士頭銜在德國的社會不只是裝飾品，而是在社交生活上有很多實際的「好處」，當中隱藏著很多的潛規則，受特別的尊重。甚至，在住所門鐘可以加上「Dr.」的稱謂；致電政府公營機構，如果先表明博士頭銜，會減少很多煩雜的官僚程序。聽來是否似乎有點不可思議；某個意義下的權威崇拜。

然而，要在德國學府取得博士學位，談何容易。快則三至四年，慢則六七年，甚至十年都有，但更多的是中途放棄，尤其以人文學科為多。而且，德國博士論文，不僅是合格與不合格之別，而是會有不同評級之別。論文水準不足，會被評為不合格，必須要重考。因此可以想像，為什麼在德國擁有博士銜頭會受到那麼多尊重。政治活動需要形象工程，可想而知，為甚麼政客都喜歡掛著博士名號，儘管名不符實。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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