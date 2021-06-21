傳《蘋果》擬本周六為最後出版之日，銀行戶口被政府凍結、供應商不能過數

壹傳媒今（21）日召開董事會議，以大比數通過決議於今日去信香港保安局局長李家超，要求局方在本周五（25日）或以前，回覆能否解凍《蘋果日報》等公司戶口的部分資金，用來支付員工薪金。而壹傳媒董事會本周五會商討《蘋果日報》是否停刊及相關日期，但公司內部流傳，周六（26日）為《蘋果日報》最後見報日，網上新聞則以周五晚上23時59分為「死線」。

《蘋果》相關三間公司資產被凍結，勞工及福利局：凍結下欠薪亦犯勞工法

香港警方國安處上周四（17日）以涉嫌違反《國安法》拘捕五名壹傳媒公司董事，同日保安局引用《國安法》凍結與《蘋果日報》有關三間公司的資產，涉款達1,800萬（港幣，下同）。消息指，保安局同時要求七間銀行即時停止相關公司戶口運作，或令《蘋果日報》未能向員工支薪，或觸犯勞工法例。

《有線新聞》報導，勞工及福利局副局長何啟明表示，如果《蘋果日報》因為政府凍結資金而不支付薪金，也屬違法，「這是兩個層次的問題。它既然作為僱主，都要承擔自己的責任。兩個問題是不關事，任何欠薪法例是過了出糧日期七天就會觸犯法例。這個會先由勞工處處理，如果不行的話，我們會放上法庭、員工要告上法庭。」

而黎智英顧問Mark Simon接受《路透社》訪問時指，《蘋果日報》或因被凍結資產而缺乏資金，在數日內被迫關閉；他在接受《彭博》訪問時則表示，今（21）日的董事局會議將決定是否關閉《蘋果日報》。

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「用行政手段逼到上市公司執笠」，有市民指已不能在《蘋果》下廣告

《誌》報導，有市民在6月21日預訂在《蘋果日報》下頭版廣告，但《蘋果》相關同事卻表示由於公司戶口被凍結，已無法安排廣告版位預訂。《誌》記者查詢後，有《蘋果》員工表示未確定是否影響廣告預訂，但有其他媒體廣告部行家指，相信傳聞離事實不遠。

原擬訂下廣告的市民得知無法預訂頭版廣告，惟有逐一通知買家，交代事態發展：「我只係想透過呢個方法，表達吓民意，大家都唔想咁快放棄」，「覺得好無奈，亦有啲唔忿氣，而家係用行政手段逼到一間你（政府）發牌嘅上市公司執笠，好似行把牛肉刀喺條頸度咁。」

《蘋果》發員工信：希望員工「風光做到最後」，但「懇請大家千萬珍重」

《加山傳播》報導，《蘋果日報》向員工發出的信中提到，日前亦被國安拘捕的陳沛敏副社長同意，任何《蘋果》員工若打算辭職只需口頭通知，並立即生效。然而，公司無法確保如被迫關閉能否支付遣散員工時的一個月代通知金。消息指，信中指管理層希望員工「風光做到最後」，惟風險難測，故「感謝各位同事多年並肩，懇請大家千萬珍重」。

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