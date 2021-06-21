禾馨還原疫苗爭議始末：北市衛生局想多塞20瓶，「今天一定要打完，不然我們就慘了」

針對疫苗施打引發的爭議，台北市禾馨診所今（21）日下午由營運長林思宏召開記者會釋疑，並出示與台北市衛生局完整的LINE對話記錄，強調沒有請立委關說，而且每次施打的名冊都有如實上傳，沒有「偷打」的問題。

拜託選區立委「循正常管道」幫助取得第一線疫苗

林思宏指出，由於基層醫護的疫苗不足，曾連絡很多政府單位幫忙，都但沒有下文，後來在轉請選區的立委「循正常管道」協助取得的疫苗；原本並不抱任何期待，沒想立委服務處很快回電，允諾幫忙溝通疫苗。

5月30日禾馨得到消息有機會拿到疫苗，並與台北市衛生局聯繫，衛生局表示接種人數至少要10人開一瓶，甚至還說「真的實在對不起你們，上周疫苗真的太少。」

5月31日禾馨接獲衛生局通知，希望能由他們親自去領取疫苗，因為物流都被中央調配，還稱讚禾馨「你們好有效率」。

至於外界關心的立委關說領到85瓶疫苗，林思宏出示對話記錄表示，北市衛生局有要求「憑名冊領疫苗」，因此禾馨依照該診所的各個院區分別造冊，醫護、行政人員與非醫護人員總計有730人。

隨後，北市衛生局強調，會以滿足第一線醫護人員為標準，每個院區的行政人員，以2人接種為原則。所以禾馨再依此要求，重新上傳符合規定的名冊，非醫護人員要等到下一波才能接種。

五次共領85瓶疫苗，皆直接與衛生局聯繫

而外界關注禾馨將疫苗打在非醫護人員身上，對話顯示禾馨詢問時，北市衛生局強調疫苗有限，雖然非醫護人員符合公費接種對象，但目前無法提供疫苗施打。

因此，6月1日禾馨重新統計，第一線醫護人員與每間診所2名行政人員，總計彙整413人的名單，作為申請疫苗施打的對象；最終獲得北市衛生局回覆「可領40瓶疫苗」、施打440人。

此後，禾馨陸續申請疫苗，第二次10瓶（6月2日）、第三次15瓶（6月6日）、第四次15瓶（6月7日）、第五次5瓶（6月8日），與第一次核發的40瓶，總計85瓶，過程都有對話記錄可以證明。

在禾馨第二次要求疫苗時，衛生局有詢問為何還要追加？林思宏回應第一線醫護已打得差不多，如果可以的話希望能給房務、清潔人員、行政人員等穿梭於診所的同仁施打。同日衛生局回應「你們今天可以來領10支（疫苗）。」

林思宏強調，每一次領疫苗都有請示，經衛生局同意後才配發，不是媒體所言經立委關說所得到。

施打名冊都有按照北市衛生局規定回傳

林思宏表示，針對每次施打的對象都有告知衛生局，名冊也都有上傳，可看到施打對象是誰。此外，林思宏進一步說明，若禾馨要偷打，名冊就不會上傳，所有名冊衛生局都知道，但卻無法清楚交代，所以禾馨覺得必須自清，把這次大量對話紀錄提供出來。

6月8日衛生局同仁，下午5：43主動詢問禾馨能否「幫忙施打疫苗？」並稱要當天晚上12點以前打完，因此禾馨多請領了5瓶疫苗，也就是禾馨取得的最後一批疫苗。

當晚禾馨表示，晚間8：30開始施打、施打名冊10點前上傳完畢，皆有按照衛生局規定回覆。

衛生局想再給20瓶：「今天一定要打完，拜託，不然我們就慘了」

此外，除了領到的5瓶，衛生局6月8日當晚8：41再致電禾馨，詢問「能否多幫忙打20瓶疫苗？」有鑑於當天已經很晚了，回覆今天不行，明天可以打嗎？市府人員反而回說：「一定要今天，拜託，不然我們就慘了」、「市長講今天一定要打完，全部院所都是。」

林思宏回覆衛生局，當天已晚無法再施打，若隔天可以打再說；結果第二天即爆出好心肝診所事件。

林思宏強調，禾馨各診所單位在這次共有883人施打疫苗，都是按照規定施打、每次施打時間地點都有詳載。

這883人的名冊，醫事人員與非醫事人員大約各半，但林思宏依然強調，不管是醫事人員、非醫事人員，只要在醫療體系工作的人都符合，重申禾馨施打對象都有符合資格，每一次跟衛生局基層承辦溝通，「合法拿到疫苗就開打，我們不停有在造冊，開瓶就會打完。」

對於北市府副市長黃珊珊，指控禾馨施打名冊有某部分不符合人員，林思宏回應施打的都是符合資格的人員，包含醫事人員和非醫事人員，市府有權開罰，但「我們也有權利申訴，名單都可以公佈，如果市府認為施打不符合，也會按正規管道提出申訴。」

最後，林思宏重申，這次的資料都可供大眾檢視，因為都有清楚造冊；記者會不是要對北市府做什麼，只是要還原事件始末，如果真的要違法施打疫苗，那6月8日衛生局主動想給的20瓶也會拿來打。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航