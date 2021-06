【小說】莎娣史密斯《搖擺時代》選摘：我顫抖地寫下「混種」，因為經驗告訴我這個詞會徹底激怒母親

文:莎娣・史密斯(Zadie Smith)

四

金・凱利曾說過:倘若佛雷・亞斯坦代表貴族階級,我代表的就是無產階級。按照此邏輯,比爾・「柏貞格」・羅賓森事實上應該是代表我的舞者,因為柏貞格的舞蹈是為了哈林區的花花公子、貧民區的孩童、佃農,以及所有奴隸的後代而跳。但是在我看來舞者是橫空出世的,沒有父母手足,沒有國家民族,沒有任何義務,這正是我喜愛的特質。其餘所有的枝節都不存在。

我忽略那些電影荒唐的劇情:歌劇般的往來、命運的逆轉、無恥之徒巧遇可愛之人、扮成黑人的滑稽藝人、女僕與管家。對我而言這些只是通往舞蹈的橋段,故事是為了節奏而付出的代價。「孩子,不好意思,請問那是查塔努加火車嗎?」每個音節在腿、腹、屁股,及雙腳都找得到相應的動作。相較之下,在上芭蕾課時,我們隨著古典音樂的錄音帶跳舞——崔西直言不諱地稱之為「白人音樂」——那是伊莎貝爾老師從收音機轉錄到一套錄音帶上的。

然而我幾乎認不出那是音樂,聽不出拍子記號,儘管伊莎貝爾老師努力幫助我們,大聲喊出每小節的拍子,但我始終不了解這些數字和席捲我的那一大片小提琴旋律或是銅管樂組的砰然巨響之間的關係。不過我懂的還是比崔西多:我知道她劃分黑人音樂及白人音樂的刻板想法不甚正確,在某處肯定有這兩種音樂結合的世界。在電影與照片中我看過白人男人坐在鋼琴前,而黑人女孩站在他們旁邊唱歌。噢,我想要像那些女孩一樣!

十一點十五分,芭蕾課後,在第一次休息時間中間,布思先生進入大廳,拎著一個黑色大袋子,從前鄉村醫生提的那種,袋子裡放了舞蹈課的樂譜。要是我有空——意思是如果我擺脫得了崔西——我會急忙向他走去,跟在他後面慢慢走近鋼琴,然後站在我從螢幕上看到的女孩所站的位置,請他彈〈妳的一切〉(All of You)或〈紐約的秋天〉(Autumn in New York)或〈四十二街〉(42nd Street)。

在踢踏舞課上,他必須反覆彈奏六首同樣的歌曲,而我必須隨著那些歌曲跳舞,然而在上課前,趁其他人在大廳裡忙著聊天吃喝的時候,我們擁有屬於自己的時間,我會請他跟我合作某首歌曲,假如我覺得羞怯就唱得比鋼琴的音量小,不害羞就唱大聲一點。有時候當我唱歌,在大廳外面櫻桃樹下抽菸的家長會進來聆聽,而忙著準備跳舞,正在穿緊身衣、繫鞋帶的女孩會暫停動作轉過來看我。

我開始意識到自己的聲音——只要不刻意唱得小於鋼琴聲——有股個人魅力能夠把人吸引過來。這並非技巧方面的才能:我的音域很窄,而是與感情有關。我能夠將自己的感受非常清楚地表達出來,能夠「清楚地傳達」。我讓悲傷的歌曲非常哀傷,快樂的歌曲充滿喜悅。等到了我們「表演考試」的時候,我學會利用聲音來誤導,就像魔術師在你應當注意他們的雙手時叫你看他們的嘴巴。但是我騙不了崔西。

我走下舞臺時看見她站在舞臺側翼,兩手交叉在胸前,鼻子翹向天空。雖然她總是贏過所有人,她母親廚房的軟木板上掛滿了金牌,她卻始終不滿足,也想要在「我的」範疇——歌舞方面——獲得金牌,縱使她幾乎一點也不會唱。這點令人難以理解,我真心覺得倘若我能跳得像崔西那樣,在這世上我絕對不會想要別的東西。

有些女孩是四肢有節奏感,有些是髖部或小臀部,但是崔西是每條韌帶,很可能連每個細胞都有節奏感。她的一舉一動敏捷而精確,是每個孩子都希望能夠辦到的,而且無論多麼複雜的拍子記號,她的身體都能確切地配合。有時候或許可以說是過於精確,不是格外有創意,或者說缺乏靈魂。但是任何頭腦清醒的人都不會對她的技巧有異議。我以前敬畏崔西的技巧,現在也還是。她清楚做每件事的正確時機。

五

夏末的某個星期日,我在陽臺上看幾個住同一層樓的女孩在下面的垃圾箱旁跳交互繩,突然聽見母親在叫我。我轉頭看見她牽著伊莎貝爾老師的手走進住宅區。我揮了揮手,她抬起頭來看,露出微笑大喊:「待在那兒!」我從來沒有在課堂外看過母親和伊莎貝爾老師在一起,即使從這有利的位置也看得出來伊莎貝爾老師是被硬拉著。

我想要去找父親商量,他正在客廳油漆牆壁,但是我很了解母親,她對陌生人善於施展魅力,對自己的親人卻脾氣暴躁,那句「待在那兒!」的意思絕對沒得商量。我看著這奇怪的組合穿過住宅區,走進樓梯間,在玻璃磚上折射出零星散布的黃與粉紅以及紅褐色。這時垃圾箱旁的女孩轉變跳繩的方向,新的跳繩者勇敢地跑進劇烈擺動的繩圈中,並開始反覆吟唱新的歌,有關猴子噎到的那首。

終於母親來到我身邊檢視我,一臉故作神祕的表情,開口說的第一句話就是:「把鞋子脫掉。」

「哦,我們不需要馬上檢查,」伊莎貝爾老師小聲說,可是母親說:「現在知道總比以後才知道得好」,說完消失在公寓裡,一會兒後拿著一大袋自發麵粉再度出現,開始將麵粉撒在陽臺各處,直到形成一層薄薄的宛如初雪的白地毯,接著要我赤腳走過麵粉上面。我想到了崔西。我好奇伊莎貝爾老師是否輪流探訪每個女孩的家。

這多麼浪費麵粉啊!伊莎貝爾老師蹲下去查看。母親向後倚靠著陽臺,手肘擱在上面,一面抽著菸。她斜靠在陽臺上,嘴裡斜斜地叼著香菸,頭上戴了頂貝雷帽,彷彿戴貝雷帽再自然不過。她站的位置與我呈斜角,出乎意料的奇怪角度。我走到陽臺另一端,回頭看向自己的腳印。

「好了,妳就在那裡,」伊莎貝爾老師說,可是我們在哪裡?在扁平足的國度裡。我的老師迅速脫掉一只鞋,將她自己的腳往下壓來比對:她的腳印只看到腳趾、大腳趾球及腳跟,而我的卻是完整的,人的腳底的扁平輪廓。母親對此結果興致盎然,不過伊莎貝爾老師看著我的臉,和藹地說:「芭蕾舞者需要足弓沒錯,不過有扁平足妳還是可以跳踢踏舞,妳知道吧,妳當然可以。」

我想這不是事實,但是令人感激,我緊抓住這點不放,繼續上舞蹈課,以便繼續和崔西在一起——後來我才漸漸明白,那正是母親試圖阻止的事。她估計因為崔西和我上不同的學校,居住在不同的街區,讓我們聚在一起的只有舞蹈班,可是當暑假來臨、舞蹈班停課,情況還是沒什麼改變,我們越來越親近;到了八月,我們兩個幾乎每天都膩在一起。從我家陽臺可以查看她的住宅區,反之亦然,不必通電話,不需要正式安排,儘管雙方的母親在街上很少互相點頭打招呼,但是我們進出彼此的大樓成了很自然的事。

六

我們在各自的公寓裡有不同的生活模式。在崔西家,我們把玩、試驗新玩具,她的玩具供應似乎源源不斷。阿格斯百貨商品目錄上我只准在耶誕節挑選三件便宜的物品,生日時挑一件,但是對崔西而言,阿格斯百貨商品目錄是每日的聖經,她虔誠地閱讀、圈出選擇的物品,經常是在我陪同下,用她為此目的保留的一支小紅筆。她的房間令我大開眼界,顛覆了我自以為對我們共同處境的所有認知。

她的床形狀是粉紅芭比的跑車,窗簾有摺邊,所有櫃子都是閃亮的白色,房間中央看起來像有人將聖誕老公公的雪橇全部傾倒在地毯上,你得在玩具之間跋涉前進。壞掉的玩具形成某種基石,上面疊了一批批新添購的玩具,宛如考古層,或多或少對應當時電視上播放的玩具廣告。

那年夏天是尿尿娃娃的夏天,餵她喝水她就會尿得到處都是。這種令人驚嘆的技術崔西有好幾個版本,能夠藉此表演各種各樣的戲劇性場面。有時候她會因為娃娃撒尿而打她。有時候她會讓娃娃光著身子羞愧地坐在角落,塑膠的雙腿彎曲與帶著酒窩的小屁股形成直角。我們兩人扮演可憐、失禁孩子的父母,崔西給我說的對白有時感覺很怪、令人尷尬,與她自己的家庭生活似曾相識,不然就是模仿她看過的眾多肥皂劇,我不大確定。

「輪妳了,說:『妳這蕩婦,她甚至不是我的孩子!她尿濕褲子難道是我的錯嗎?』來吧,輪妳了!」

「妳這蕩婦,她甚至不是我女兒!她尿濕褲子難道是我的錯嗎?」

「聽著,老兄,不然你帶她啊!你帶帶看,看你能做得多好!現在說:『親愛的,妳想得倒是挺美的!』」

某個星期六,我戰戰兢兢地向母親提起尿尿娃娃的存在,注意用「排尿」而不是「尿尿」的字眼。她正在讀書,從書中抬起頭來,眼神混合著懷疑與厭惡。

「崔西有一個?」

「崔西有四個。」

「過來一下。」

她張開雙臂,我感覺臉龐貼著她胸脯的皮膚,緊實而溫暖,活力十足,彷彿在母親體內有第二個優雅的年輕女性突然要衝出來。她一直在留長頭髮,最近「完成了」,在腦後編成引人注目的海螺殼形髮髻,宛如一件雕塑。

「妳知道我現在在讀什麼嗎?」

「不知道。」

「我正在讀有關桑可法(sankofa)的書。妳曉得那是什麼嗎?」

「不曉得。」

「那是一種鳥,牠會回頭看自己,像這樣子。」她將美麗的頭盡可能地往後彎。「那是非洲的鳥。牠往後看,回顧過去,從以前的經驗中學習。有些人永遠不會懂。」

父親在狹長的小廚房裡,默默地煮飯,他是我們家的主廚,這段對話其實是對他說的,應該聽的人是他。他們兩人開始經常爭吵,我往往是唯一的傳聲筒,有時候相當無禮——「妳解釋給妳媽聽」或者「妳可以告訴妳爸這是我說的」——有時則像這樣,用非常微妙、近乎出色的諷刺。

「喔,」我說,看不出這和尿尿娃娃有什麼關係。我知道母親正要成為,或者說想要成為,「知識分子」,因為他們吵架時父親經常用這個詞來侮辱她。可是我其實不懂這個詞的意思,只知道知識分子利用開放大學求學,喜歡戴貝雷帽,經常使用「歷史天使」這個詞語,會在其他家人想看週六夜晚的電視時嘆氣,會在基爾本大路上停下來和托洛茨基主義分子爭論,其他人都得穿過馬路以避開他們。

但是對我而言,她的轉變帶來的最主要影響是:她講話開始採用這種新的令人費解的迂迴方式。她似乎總是開一些我聽不懂的成人笑話,逗她自己開心,或者惹惱我父親。

「妳和那女孩在一起的時候,」母親解釋道:「和她一起玩是件好事,但是她接受了某種養育方式,因此她唯一擁有的就是現在。妳的養育方式跟她的不同,不要忘記這一點。那個愚蠢的舞蹈班是她的全世界,那不是她的錯——那就是她接受的養育方式。但是妳很聰明。妳有扁平足沒有關係、無所謂,因為妳很聰明,妳知道自己從哪裡來、要往何處去。」

我點點頭。聽見父親意味深長地把燉鍋弄得砰砰作響。

「妳不會忘記我剛才說的話?」

我保證不會。

我們公寓裡沒有半個娃娃,因此崔西來的時候被迫養成不同的習慣。在這裡我們有點瘋狂地在一疊畫有橫線的A4黃色便條紙上塗寫,便條紙簿是父親從辦公室帶回家的。這是合作的課題。崔西因為患有讀寫障礙——雖然我們當時並不知道名稱——所以偏好口述,我則努力跟上她思維天生戲劇性的迂回曲折。我們所有的故事幾乎都涉及一名出身「牛津街」漂亮、無情的首席芭蕾舞伶,她在最後一刻斷了腿,讓我們大膽的女主角——經常是身分卑微的試衣裁縫或者地位低下的劇院廁所清潔工——能夠介入挽救局面。

我注意到這些勇敢的女孩總是金髮,擁有「絲綢」般的秀髮和大大的藍眼睛。有一次我試著寫下「棕眼」,結果崔西奪走我手中的筆劃掉。我們平趴在我房間地板上書寫,倘若母親碰巧經過看到我們這樣,那是她唯一會用慈愛的眼神注視崔西的時刻。我利用這些時機為朋友爭取更多的讓步:崔西可以留下來喝茶嗎?崔西可以留下來過夜嗎?雖然我知道假如母親真的停下來讀我們在黃色便條紙簿上寫的東西,崔西將永遠不准再進入這間公寓。

在好幾個故事中,非洲男人「潛伏在陰影裡」拿著鐵條準備敲壞純白舞者的膝蓋;在其中一個故事中,首席舞伶有個可怕的祕密:她是「混種」,我顫抖地寫下這個詞,因為經驗告訴我這個詞會徹底激怒母親。但是即使我對這些細節感到不安,與我們合作的樂趣相比也微不足道。我深深著迷於崔西的故事,沉迷在敘事永無休止的延宕滿足中,這或許又是她從肥皂劇——不然就是從她本身的生活教給她的嚴厲教訓中——萃取出來的。

每當你認為幸福結局終於到來,崔西就會找到絕妙的新方法來摧毀或改變結局,因此圓滿成功的那一刻——我想,對我們兩人而言,指的是觀眾起身喝采——似乎永遠不會來臨。我真希望我還留著那些便條簿。在我們描寫舞伶遭受各種各樣人身傷害的數千字句當中,我只記得一句:蒂芬妮高高跳起親吻王子並且繃起足尖,噢,她看起來非常性感,然而就在這時子彈射穿了她的大腿。

書籍介紹

本文摘錄自《搖擺時代》,大塊文化出版

作者:莎娣・史密斯(Zadie Smith)

譯者:黃意然

