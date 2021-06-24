【影評】從《戀戀風塵》到《千禧曼波》，「抒情的城市創作」在這20年的轉移後成為主流

文：柴陽

八零年代到千禧年的這二十年，台灣歷經了一個強烈的社會結構轉移，連帶影響到了整個藝文世界的風氣。

政治上來看，這段時間來自黨國體制的壓迫逐漸開始退縮，創作表現的意義中「個人立場表述」或是「政治宣傳」等等狀況就會開始減少、並開始經常往個人內心做剖析；在經濟上，這二十年中幾乎完整地囊括了泡沫膨脹與破裂的過程，大眾經歷了期望遭到重創的失信感、同時也獲得了泡沫所遺留下的、更進步的物質生活；這類嶄新的社會狀況，輔以政治上的不確定性，容易使「虛無主義」概念開始興盛，創作者會更常注意到生活一成不變的無謂性質、並對個人內心做出更複雜的描繪。

這些難以言喻的，複雜而黑暗的情感關係，往往以「城市」作為載體——這個時代另一個重大的變遷，就是台灣都市化的整體進程。

八零年代以前，城市本身還無法在其內部形成足夠大的「衝突」與「價值觀」，張力不足以完整以城市作為創作之空間，因此往往「城市」在早期作品中，或許參雜與「過往回憶中之鄉村」間的對比、或許參雜「離鄉的無奈」或是「遭逢重大變故而進城的痛苦」，城市往往只能身為無機的「背景」，僅僅提供一個地景的舞台，與故事進行互動的機會較少；此時「台北」本身尚無穩定城市所擁有的、完整的特有生活方式或事件，形象尚無法承載完整的隱喻，換言之台北還不是一個獨立的「空間」。

但當都市化持續進行，城市人口逐漸變多並定居，所謂機械化的生活邏輯便會定性，成為一個全城市人都能共感的一套價值觀，使得城市有辦法與角色間進行對話，進而促使感官的運用與對空間的感知成為描繪的重點。

在這邊我們或許可以簡單歸納出一個基本概念：「抒情的城市創作」在這二十年的轉移後成為了主流。政治解嚴與開放將眾多創作的指向性消融，創作者瞬間發現自己落在了一個毫無目的性、衝突已然瓦解的社會中，而城市也成為了一個囊括了所有人的封閉系統，當中的權力結構牢不可破而不可撼動，使得各個創作者只能嘗試往新的路徑走——我們無法脫離外在的結構，便只能往內心的感性方面做剖析，往上述的城市價值觀中的人性與物質做發揮，久而久之便壓制了家國意識的大敘事，並形塑出了個人化、多元化、情緒化的小敘事創作語境。

這種對城市與人幽微的精緻思考，又進一步為城市帶來捉摸不定的虛無面紗，促成每個人所理解的城市意象開始分歧，都市本身出現了經濟動力以外的非理性吸引力，促成後進創作者也開始嘗試詮釋出自己心目中的「城市」。

也因此，創作者從七八零年代中，對都市中弱勢者的故事描繪、並藉由城市的繁華拖襯主人公難堪的描述策略，搖身一變轉向了純然對「一個都市人」的日常生活經歷描寫，進而將城鄉差距等論調與其餘外在的「非城市」牽制因素移除。

為了要將兩種前後的創作策略做清晰的對比，我選用了兩個導演與編劇相同，而前後相差15年的電影來做其創作手法與使用隱喻的比較。兩部電影同樣是由侯孝賢所執導、朱天文所編劇，第一部是1986年的《戀戀風塵》、第二部是2001年的《千禧曼波》。

Photo Credit: 《戀戀風塵》

Photo Credit: 《千禧曼波》

我認為在這兩部經典作品中，可以清楚描繪出這十五年間同一組創作者對社會變遷的體認與反饋。兩部電影在故事上有點類似，皆描述一段女性的情愛關係走到了無以復加的地步，而最終再也難以獲得已逝去的過往，探討台灣人常常共同經歷的個人記憶與經驗；這種典型的情愛元素當然算是某種「劇情片的必然」，但兩個世代中如何去鋪承一段愛情則十分值得探討。

最簡單地用二元論方式來做區分：前者光明、後者深沉；前者清純、後者混濁；前者大半聚焦在甜美的十分，而後者完全將台北作為唯一的表述空間。這些相對的要點，一方面我們可以先發現「健康寫實」的新電影運動如何順應解嚴等態勢、繼承攝影技法但全面更換創作題材、另一方面我們可以發現兩名劇作者在戲劇與所謂「城市」中的地位已經全然改換，而「新時代」的重要元素已經無法被製作者的力量篩選至電影之外。

我們可以先發現，兩部電影在「女性地位」的大幅度轉移：在《戀戀風塵》中，女主人公鮮少有發聲機會，這個部分在欠缺劇情脈絡也缺乏「實際鏡頭」描述、基本上有如某種「背景音」的「兵變」事件就可以看出，阿雲唯一的發聲途徑，寄信，只是為了迎合整體軍中環境所施加給阿遠的預示感而成，並非一種具主體性的「個人決定」；導演並不打算將這位青春而可人的年輕女性形塑成一個主動的「劇情引導者」，而成為了因劇情而「必須存在」、被創作者所「設定」的「配角」，作為一個女性在幾個男性的情慾間拉扯。

有一個地方恰巧把這種掙扎描繪的很清楚：在中華商場摩托車消失而阿遠氣憤地欲偷另一台時，阿雲在路邊無力地哭求阿遠停手，而阿遠在當下看似完全不受身旁的哭啼所影響，這種反差感形塑出明顯的男女地位差異。

Photo Credit: 《戀戀風塵》

但在《千禧曼波》中，男女地位易位，首先旁白與敘事角度皆選用女主人公的視角；Vicky擁有工作、擁有獨立思考能力、也擁有一定程度的自由移動（但總會被情慾所牽制）能力，反而與有如孩童的阿豪擁有強烈對比；阿豪如同將自己封閉於溫室（或自己的「同溫層」）裡面過著主觀至上的生活，不經社會歷練的哭鬧與暴力性格，也強烈地構成了與Vicky世俗黑暗個性的反差。

雖然說兩部電影劇情都同樣有「女性於男人的情感世界中流動」此一現象，但比起戲份多僅有短小之輔助性質的阿雲來說，Vicky本身「就是劇情」；劇情是經由女性之手、她的意識與對環境的感知所推進，Vicky作為一個敏感而常帶有危機意識的女子，她的獨白很明確而良好地刻劃出了台北城的廣大與黑暗，也為電影製造出了動人的抒情特質。

Photo Credit: 《千禧曼波》

既然提到台北城，那順帶提到兩部電影中的「都市地位」——《千禧曼波》的場合，會我想到八零年代「都市文學旗手」林燿德的短篇小說作品〈大東區〉，形塑一個屬於青少年的次文化角落，並引此來製造出城市的總體印象。

可以思考的點是，「在城市中形塑出青少年次文化」整件事情必須符合一個要點：我們必須要有根植於城市中的青少年；因此比起將畫面從十分小鎮與台北城不斷做切換的《戀戀風塵》，《千禧曼波》當然是「都市化」的。

《千禧曼波》幾乎無法脫離台北夜生活的PUB、或是水泥公寓等家屋的環境，整體畫面的色調很能符合它抑鬱的劇情線（末段日本鄉間的明亮氣息則是結尾作為反差的例外）；角色本身更常藉由「與城市的互動」、「對空間的感官描寫」來改變自己的心態與價值觀，他們是「城市人」，描寫的是「城市的生活」，而角色們無其餘所在可以遁逃。

Photo Credit: 《千禧曼波》

另一方面，《戀戀風塵》則明顯描繪出一個「都市化進行中」的過程：年輕人遷徙入城工作，尚將城市視為一個非故鄉的物質化移居空間，而反而「珍視鄉中的一切」（如電影末端使用阿遠阿公收成地瓜來為阿遠的困頓作結），因此劇情本身描繪的並不是「台北生活」，而是「對過往黃金歲月（如青梅竹馬時代）的復歸嘗試」，本身都市水泥的黑暗氣息較不強烈。

再者，角色無法在城市做出任何具自我意志的行為，幾乎就是工作，劇情需要靠著臨時插入的兵役來推進；這也象徵了當時年輕人移居台北時並不是來「生活」的，而是來「討口飯吃」的，這種情形要等到都市化幾乎結束，因工作而「遷徙」而非「通勤」的人減少，情況才有十足的改變。

因此為了因應這種「描寫狀況」的不同，兩部電影的拍攝手法也有所不同。首先顯而易見的是，在《戀戀風塵》中描繪鄉景等大鏡頭極多，各地點的實際地景或許是「為了營造真實感」而進行長時間拍攝，風景本身是作為該片美學的一環做呈現的；但在空間限縮且充滿路障的《千禧曼波》，拍攝很常是聚焦在男女的房間中或他們的表情上，鮮少有對外界景色或是綠意的描繪，整部電影色調幽暗而凝滯。

另一方面，在配樂的部分，《戀戀風塵》選擇在場景轉換時搭配以弦樂為主軸的簡單和弦音樂，純樸而帶有安閒之美，作為青澀男女間的折衝之用；但《千禧曼波》本身並沒有一套規則性的配樂，甚至額外安插的配樂量是極少的，絕大部分聲音都來自於實際場景所衍生、製造出的音樂，都市的龐雜環境也因此為本片帶來了龐雜的音效，PUB環境混雜音樂的吵雜、家中自行創造的的電音音樂……一切的聲音都具其「形塑台北次文化」的存在原因。

從兩部創作者與主題類似的電影中，我們隱約能看見十五年來的社會狀態轉移：無論是前述討論的都市化與女性地位，到各種實際台北場景的此消彼長，都市人對自己在都市地位的認同等等，再再顯示出台北的形象逐漸往「人口上穩定」但「情感敘述上可以個人化地變動」的路線邁進，這點或許到二十一世紀一零、二零年代的電影中，又可以看見更明顯的抒情傾向或對城市人的生活描寫部分。

畢竟，都市化已然完成，在大部分人都已經被都市內化的情況下，用「都市人」角度寫「都市人生活」便會變得不可避免，而像《戀戀風塵》一般以鄉村作為「救贖」的電影或許會逐漸開始減少。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航