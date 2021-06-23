【台灣東協造音行動】面對韓流襲捲東南亞，台灣音樂「新南向」還有機會嗎？

文：葉蓬玲

台灣流行音樂90年代在東南亞風靡一時，甚至帶動了星馬一帶的中文音樂人前往台灣發展的風氣。但30年後的今天，在印尼、泰國等地，民間不少人對台灣音樂的印象，卻還停留在F4《流星花園》主題曲。雖然近年來，台灣音樂人、特別是獨立樂團到星馬一帶演出的次數有所增加；但在韓流、C-pop崛起的同時，台灣音樂卻始終沒有再像30年前那般，於東南亞地區形成另一股風潮。

究竟，台灣音樂該如何打破語言與文化的藩籬，再度闖入東南亞市場？前方又有哪些危機與轉機？為了解開這些疑惑，「台灣東協造音行動」5月底舉辦線上研討會，邀請東南亞各國與台灣的業界人士，分享彼此音樂市場的走勢。

這場國際英文線上研討會是由大馬知名商業電台BFM89.90主持人Ali Johan主持，六名講者分別是台灣藝文旅遊組織 「Atrip」創辦人黃俊豪、泰國獨立音樂頻道Fungjai創辦人Py、菲律賓音樂媒體《The Rest Is Noise》創辦人MC Galang、來自新加坡音樂學會SGMUSO的David Siow、馬來西亞音樂人Fikri Fadzil，以及印尼音樂經紀公司SRM負責人Satria Ramadhan。

進軍東南亞第一步：交朋友

一談到開拓海外市場，來自泰國的Py就開門見山點出，透過各種國際論壇及音樂節「交朋友」、擴大人際網絡，是最重要的第一步。

他指出，社交媒體與音樂串流平台，如Spotify、Souncloud等，讓音樂人可以輕易與他國志同道合的創作者交朋友。

「我們可以到他們的國家拜訪他們，到那裡去演出，你邀請他們，或他們邀請你，這一切都可以從友誼開始建立。」

新加坡音樂製作人David Siow則以當地創作歌手Gentle Bones與美籍華裔女聲Karencici（林愷倫）日前隔空合作，推出中文單曲《一天加點愛》為例，說明結識新朋友後，如何進一步互助，進入新市場。

「要進入另一個市場，最簡單的方式就是跟當地音樂人合作。Gentle bones和Karencici一起推出單曲後，可以『偷取』對方的粉絲或聽眾，這是向新市場自我介紹的好方法，也可以在宣傳方面合作。」

有趣的是，菲律賓媒體人MC Galang及其所創辦的線上音樂媒體《The Rest is Noise》，就是在2018年參與台南「貴人散步音樂節」與多名台灣音樂人搭上線，更因此邀請了Manic Sheep等台灣樂團到菲律賓演出，並為推廣東南亞音樂及文化的藝文團體「WWWWWtapes烏太波寺」撰寫報導。

「在那之前，我對台灣音樂並不了解，可能只認識大象體操。」

「參加貴人散步音樂節後，我深入了解台灣音樂場景，不只看到音樂人的表演，也在演出後的派對上，結識了不同的音樂產業人士。」

「我想，重點是你必須保持聯繫，不能讓事情停在那裡。對我們來說，報導這些撐起音樂產業的幕後推手很重要。音樂場景不單只是音樂人，還要有音樂廠牌、製作人等，才能帶動整個產業蓬勃發展。」

因此，她鼓勵有意南向發展的台灣音樂人，抓緊參與國際論壇及音樂節的機會，「你必須讓自己曝光，如果只是上傳作品，沒有宣傳平台，聽眾和業界人士可能沒辦法找到你。」

善用抖音、IG、臉書……各國社交媒介主場各不同

網路時代下，音樂人若要闖蕩國外市場，必須用心經營社交媒體，與潛在聽眾交流，更容易讓業界人士發掘。根據多名講者的分享，東南亞各國民眾慣用的社媒平台也有所不同。

在雅加達經營經紀公司SRM，同時開設唱片行的Satria Ramadhan就提到，印尼民間火紅的社交軟體非Instagram及抖音莫屬，民眾也習慣從這些平台上發掘新的音樂。

因此，要打入印尼圈子，有個好看的Instagram帳號相當重要；另外，比起上媒體宣傳或單純巡演，Satria建議音樂人，多用抖音作為宣傳平台。

至於菲律賓，根據MC Galang，當地民眾還是更熱衷使用臉書。她也提醒有意往外走的音樂人，持續更新社媒帳號。

「我們收到音樂人自我介紹的新聞資料袋時，會到他們的社交媒體帳號看看，有時候卻看到那些帳號的最後貼文是3年前。」

「我經常從樂迷或產業人士的社交媒體貼文中遇見好作品，其實這種口碑非常重要。」

主動出擊是王道：接洽合適的音樂平台、媒體與聽眾

此外，音樂人在進攻海外市場前做好功課，研究當地音樂趨勢、觀眾喜好，找到樂於報導國外獨立音樂人、或特定音樂類型的媒體，可讓進軍海外的計劃事半功倍，接觸對的觀眾。

近年促成多場台灣與東南亞音樂人交流的黃俊豪（John Huang）認為，台灣樂團可以先從不同國家的音樂平台著手。

「比如泰國就有『Fungjai』，有點像台灣獨立音樂平台『Street Voice街聲』，你可以聯繫他們，請他們協助推廣你的作品。他們了解泰國音樂市場，知道要把你的作品放在哪些欄目裡。」

他續說，不同地區聽眾的聆聽習慣也不一樣，如菲律賓首都馬尼拉面對塞車問題，人們常在車上聽電台，「那要進入菲律賓市場，你可能得聯繫當地電臺，看他們可否合作播放你的作品。」

「我有個訣竅是，學一些當地語言，了解在地有趣的生活脈絡，比如555是泰文的哈哈哈，才能從中建立連結。如果你只是去那裡說，嗨，我是來自台灣的音樂人，沒人會在乎。你必須先交朋友。」

身為媒體人的MC則分享道，The Rest Is Noise已與菲律賓電台JAM88.30合作好幾年，「他們非常樂於報導獨立音樂，對各類好作品都抱持非常開放的態度。」

「HipHopDX Asia也非常歡迎嘻哈或R&B音樂人前來接洽。這兩個月，我們在社交媒體報道了一些台灣音樂人，希望網站完成後，能認識及報導更多台灣及亞洲的音樂人。」

Py補充，泰國的HeadBangkok及香港的Unite Asia都主力介紹重金屬音樂，「如果你是金屬樂團，比起寄音樂給Fungjai，接洽HeadBangkok能得到的反應必會非常不同。」

台灣樂團南向 巡演無需一次跑遍多國

新冠肺炎蔓延全球前，台灣獨立樂團近五年來常到星馬一帶演出。其中，老王樂隊、茄子蛋、大象體操、落日飛車等就曾在2018、2019年間在吉隆坡開唱，而且門票皆快速售罄。

那麼，台灣樂團要到東南亞地區巡演，又該如何安排？對於這道觀眾提問，David建議，樂團可先針對一兩個國家做評估及研究，鎖定重要的音樂節及城市，以最劃算的方式開拓市場。

他說，台灣到東南亞演出的成本不高，不必急於短時間內跑遍各國，以免造成空檔過多，反而要付出額外的交通及住宿費。

「每個國家的演出熱潮期都有不同，巡演終究是要用最高的投資回報率，找到屬於你的市場。若你在10到20個國家巡迴，但他們全都不喜歡你的音樂，那也只是在浪費錢。」

「比起拿到補助或資金，如何把資金花在刀口上是更難的課題。比如親自跟不同場地方接洽、讓在地的經紀公司籌辦，還是參加showcase festival，可以獲得更大的投資回報率？」

馬來西亞音樂人Fikri Fadzil分享，他曾以小規模DIY的方式，親自安排在家鄉馬來西亞、印尼及新加坡各地巡演，並將這類與在地社群的交流經驗，視為探索創作的一部分。

「如果你想更緊密地接觸當地社群、累積經驗，那麼DIY巡演是個不錯的方式。身為創作人，你可以親手安排一切，你可能會在開演前緊張器材、設備、設定等等，但這讓你變得更強。」

「巡演有很多條路，市面上有很多機會，如果你的目標是各地音樂節，就應該先去試試音樂節暨產業論壇（showcase festival）。」

Py接著笑說，「若有意要到東南亞巡演，目前可以接洽的人可能就是我們，我們有ASEAN Showcase Festival網絡。」

Photo Credit：陳偉智 起於2020年的「城市巨響音樂節」，是首個台灣大馬品牌合作的音樂節。

走出華語圈是挑戰 但語言非決定性因素

有別於一般認知，多名講者都認為，台灣樂團要走出華語圈，語言不是決定性因素。

MC Galang直言，韓流風靡全球的現像已經說明這一點，「我明白獨立音樂人或許沒有韓流歌手的精細製作及包裝，但我想更重要的是，花時間與東南亞各地音樂人交流，建立連結。」

Fikri Fadzil也以在台灣以馬來文演出的經驗，鼓勵台灣樂團探索並走入東南亞。

「那次經驗對我來說蠻放鬆的，因為沒有人聽得懂我唱什麼，哈！」

「我還看過印尼樂團White Shoes and the Couples Company唱著印尼語，在歐洲好幾個城市巡演。在東南亞，每個國家都有自己的語言。比起韓流，我是從印尼樂團身上看到『語言不是障礙』。」

Satria則打趣提到，人們在聽冰島後搖樂團Sigur Ros的時候，也不理解歌詞意義，「但我們享受他們的音樂。」

Photo Credit：台灣東協造音行動 圖為線上研討會截圖

音樂生涯是場馬拉松 不用急著收穫結果

台灣音樂，尤其是獨立音樂進軍東南亞的前路仍然漫長。唯David Siow在座談結尾的一席話，或許能夠激勵有意往外拓展，與國際接軌的音樂人。

「音樂是我們所選的志業，對我來說這不是一場競賽，而是一場橫跨一生的馬拉松，所以你不必趕著要看到結果。」

「慢慢來，謹慎而聰明地做選擇，同時別有太多期待，避免失望和沮喪，才能走得更久。這樣，你的音樂職涯才能更豐富，離開這個世界前，你仍可以說：『我活過了這一遭』。」

本文獲「台灣東協造音行動」授權轉載。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元