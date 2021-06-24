【日漫】《我們的色彩》：在同婚之前，同志性向的青春歲月談

文：陸坡 (LUPO)

在同婚之前，同志性傾向的青春歲月談。

如今同志議題似乎越來越不是什麼禁忌，但在一些國家不管是宗教還是民族性還是保守主義，同性戀者依舊無法忠於自我或是獲得因有的尊重飽受歧視，而對於喜歡同志的孩子來說，從小時或在學就發現自己與周遭人有不同性相時候，該如何面對只能夠自我努力的摸索、隱藏。

知名的日本同志漫畫家田龜源五郎，在繪製同婚與家人主題的《弟之夫》後，又在漫畫雜誌上連載了新的議題《我們的色彩》。故事以高中生井戶對朋友隱藏著自己是男同性戀這個秘密，不管是對家人或青梅竹馬村奈櫻都藏著這個深處的秘密。某天因為暗戀對象的吉岡開玩笑的說：「同性戀很噁心。」讓井戶深受打擊翹課來到海邊，卻遇到一位開著神祕咖啡廳的大叔。

Photo Credit: 《我們的色彩》

台灣許多人對於同性戀的印象，似乎永遠停留在白先勇的《孽子》裡，或是各種文學作品中的同志印象，更多的是娛樂戲劇上的同性戀刻板。不管是過去那保守的年代或是如今較為開放的時代，「出櫃」這件事情可說依舊是多元性傾向族群的大事，尤其越是重要的人就往往越無法說出口。

雖然如今不用從眷村家門奪門而出，但同性戀或性少數群體依然練就一身本領，可以在這異性戀多數的社會與校園中棲息，但是否有能真正展現自己真實一面的時候仍是未知數。

在情色肉慾與同志教育雙棲的漫畫家田龜源五郎，在繪完異國同婚題材，敘述關於同性戀與異性戀婚姻中那不一樣但又一樣的《弟之夫》，這次將故事又拉到更前面的青春期——《我們的色彩》是以同志高中生的煩惱展開並且有著青澀的少年故事。

必須隱藏自己喜歡同性這事情配合同齡的群體，明明喜歡的人在身邊卻無法越界或比次更近一步只因為是同性，又或是周遭完全沒有可以商討這些事情的對象也不知該怎麼說，還得對異性的告白苦惱如何拒絕。

Photo Credit: 《我們的色彩》

田龜源五郎的漫畫《我們的色彩》試圖從當今日本高中生的視角，去看同性戀在青春校園歲月的煩惱，比起異性戀，有時候同性戀者會多一項試探，因為如果對方並非同類，又或是排斥同志，那整個學校生活會變得相當尷尬。

在日本這種注重小圈子和群體一致的社會觀念中更是一項難事。主角井戶某方面是每個同性戀高中男生的縮引，與女生友好同時又喜歡著某位與自己不同氣質的異性戀男子，在這一點田龜源五郎描述心境十分貼切。

Photo Credit: 《我們的色彩》

《我們的色彩》主題以當代青春期同志為主，並且以咖啡店老闆也是旱田龜源五郎同樣那昭和時代的同志跟平成年輕的同志做出對比。

在上一代有著不能言語或是隱藏自我而犯下的錯誤，而現代的同志雖然同樣辛苦，但仍多了許多可以選擇的權利，而要如何走近的路，坦白或隱藏跟自己喜歡的人和朋友要在青春時期留下什麼樣的記憶，平成的同志應當擁有更多自主與和過去傳統觀念不一樣的想法，活在日本新的同志世代裡。

說雖如此，但是如果要說《我們的色彩》的故事安排其實並沒有像《弟之夫》那樣讓人深刻，且在不僅有著理想化的結局，同時也有讓人不知所措的敘事，尤其是在最後一篇章時，劇情有些支離破碎。讓這部描寫同志青春故事不如同婚的《弟之夫》一樣又著圓滿的收尾。

田龜源五郎對於故事裡面角色的描繪其實都過於理性且同理，讓實際面對過日本同志，甚至聽日本同志圈生態的我感覺那是一個太過美好——田龜對於日本同志未來的憧憬。

這篇故事有利有弊，《我們的色彩》漫畫中講述一方面很深入同志心理層面，並讓讀者可以懂得同志在青春期的想法與煩惱這方面在前兩集都描繪得不錯，但在最後一集以咖啡店老闆的大人組和故事突如其來的大轉折，著實有應該再多加敘述一些讓故事得以善終，畢竟結局真的來得突兀。

更坦白一點這篇漫畫有點虎頭蛇尾。但同性戀的青春期說來比一般人多了許多變數，即便現在年輕人對於性傾向不同已經不過多排斥了。但玫瑰少年的印記依舊，終究期許未來有個少數性傾向者也仍坦然真正日常的學園生活。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航