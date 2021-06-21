染疫死亡衝破50萬人，巴西又逢「世紀乾旱」，1900萬人陷糧食短缺危機

近日巴西因疫情累積死亡人數衝破50萬人，該國政局緊張，如今卻受到「世紀乾旱」影響，各類農作物收成告急；又因巴西是以水力發電作為主要供電來源，供電能力亦隨之大減，停電危機屢傳。巴西當局表示，若持續乾旱惡化，對於國家相當不利，屆時國內將有9%的居民面臨飢餓，相當於1900萬人處在危機之中。

91年來最嚴重的乾旱 鐵礦、玉米和咖啡受影響

《路透社》報導，近日巴西政府將面臨91年來最嚴重的乾旱，加劇了民眾對能源配給的擔憂，影響了水力發電和農業，甚至增加了亞馬遜火災的風險。巴西大部分地區缺雨對糧食種植、牲畜和發電產生負面影響。

也因為巴西的電力嚴重依賴水力發電，將可能造成電力不穩的情況，後續當局將放寬對一些水力發電廠的限制，允許在某些地區產生更多的能源。

科學家表示，乾燥的天氣可能導致亞馬遜雨林發生嚴重火災。由於巴西是世界上主要供應糖和咖啡的生產國，乾旱進一步推高了商品的期貨價格。

另一方面，疫情仍然無法緩解，《BBC》報導，巴西成為繼美國後因疫情導致死亡病例第二高的國家，直至累積死亡人數衝破50萬人。前（19）日民眾在數十座城市上街抗議，要求總統波索納洛（Jair Bolsonaro）下台。

許多批評者認為巴西疫情嚴重主因之一是波索納洛沒有積極防疫，且採購疫苗牛步。如今對執政當局來說，旱情惡化更是雪上加霜。

巴西受到疫情、水情不佳等影響，將會進一步影響該國出口產品。

根據《貿協全球資訊網》資料顯示，2020年台灣自巴西進口20億1996萬美元。主要進口項目為：玉蜀黍、鐵礦石及其精砂、大豆，不論是否破碎、銅礦石及其精砂、蘇打或硫酸鹽化學木漿，溶解級除外、生鐵及鎖鐵以及咖啡豆等，後續觀察是否持續影響原物料市場產生波動。

巴西糧食面臨短缺 1900萬人恐陷危機

《衛報》報導，科學家們預測，歐盟農產品進口，會因爲乾旱導致缺貨的風險將急劇上升。

在過去25年中，全球只有7%的人處於高風險狀態。但在接下來的25年中，即使碳排放量大幅減少，比例也會增加到37%。

連鎖效應下，未來原物料供應短缺的情況可能會不斷出現，導致原物料市場價格大幅上漲。

《NATURE》的研究得出結論：在不久的將來，由於世界其他地區的乾旱加劇，尤其對歐盟造成商品斷貨的影響，例如：咖啡、可可、甘蔗、油棕和大豆等，這類受氣候影響大的進口商品。

報告顯示以咖啡來說，歐盟市場消費了世界三分之一的咖啡，其中一半來自巴西和越南，隨著全球變暖的增加，這兩個國家是極易受到乾旱的影響。

巴西綠色和平組織成員Marcelo Laterman表示，氣候變遷導致的乾旱，與亞馬遜的森林遭砍伐有直接的關係。因為整個南美洲森林是一個水循環系統，有分配降雨的關鍵作用。

他說，由於巴西水力發電約佔巴西電力結構的65%，但是因為乾旱，無水可發電，迫使當局轉向更昂貴、高污染的火電，也一併將今年的電價再推高了40%，這樣的情況是惡性循環。

《英國金融時報》報導，巴西主管食品與營養的部門數據顯示，若乾旱持續惡化，只有不到一半的巴西人能夠獲得足夠的食物，而國內則有9%的居民面臨飢餓，相當於1900萬人。

巴西面對疫情、旱災的衝擊下，隨之而來的是大規模的糧食歉收，除了在該國內造成巨大影響外，未來國際市場的原物料也將受到衝擊。

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核定稿件：翁世航