談台藝大「有章博物館」拆除爭議，須知這是一棟「黨國歷史遺緒」的建築

文：陳文樵（台灣藝術大學藝術管理與文化政策博士班，台灣大學國家發展研究所碩士，成功大學電機系學士。愛好跨領域研究、當代美學、歐洲博物館與廣場建築、虛擬實境藝術、思辨哲學。住過美國七年，中國八年，巴黎四個月，開發生產貿易，出差過地球上10餘國家。最想住在台灣，好好探索人類世和當代藝術）

日前，國立台灣藝術大學由於校園內的有章博物館面臨改建，將拆除原有舊建築，在校園內外引發相當熱烈。部分校友及教授提出舊館應作為文資保存，並質疑2018年文資審議的判定，即該舊建築不具明確的建築與歷史價值。

五月下旬，幾位熱心教授及校友帶動校內關注風潮，批評校方為了興建新館拆舊館的決定，認為博物館原來建築是由國立藝專時前校長所設計。台師大社教系助理教授蕭文杰甚至在一篇投書中認為，該建築在精神上屬於包浩斯主義，自然就具備文化資產價值[1]。

然而，關於有章博物館前身的舊行政大樓，除了知道是1967年在國立藝專朱尊誼校長甫上任建築而成，其餘存在諸多疑問，包括朱尊誼在1960年代建築史是否為重要建築師，是否留下任何建築設計紀錄，以及該建築是否具有重要建築史價值，如果都難以確認，就認定該建築是戰後第一代包浩斯主義風格，這無疑是懸置真實情況，恐怕有思辨上的認知誤區。

成大建築系傅朝卿教授專文[2]介紹過，朱尊誼在就任國立藝專校長前，已在台灣省立工學院（原成大前身）擔任17年建築系主任，在此期間，曾延聘多位建築領域教師，其中多位都曾在校內外參與設計許多建築，其中以金長銘教授影響台灣現代建築最大。

台南市文化資產協會理事長詹翹也提到，金長銘在建築上極力主張現代西方機能主義與新空間造型，擅於思索傳統空間如何賦予當代新詮釋[3]。只是金長銘教授最後下場，竟是在國民黨統治下的白色恐怖裡被迫離開台灣。

原因是1954年金長銘在校鼓勵學生創辦了台灣第一份學生建築期刊《今日建築》[4]，他也在該刊經常發表文章，探討當時西方最新的建築思潮，1955年的第8期改為橫排，而且封面用紅底印了一個黑色的「8」字，事後有人懷疑，可能是特務認為此乃影射共匪的土八路，有為匪宣傳之意圖，金長銘因此被構陷為匪諜，再不走人，就難逃牢獄之災了[5]。

有人指出，在那個白色恐怖時期，風聲鶴唳的環境裡，任何人都可能因為文字而賈禍；也有人猜測，他之所以被整，和成大建築系裡的派系有關。[6]

回顧過往，歷史上的成大雖是一實用性學院，卻也遭到了一定的整肅；非僅包含建築系在內的學生必須應付大量專業課程以外的政治訓練、以躲避構陷，即連金長銘等教師亦曾蒙受不白之冤、受到了監控[7]。1956年，蔣經國創立的青年反共救國團已深入高中大學院校。當時，朱尊誼教授除了擔任建築系主任，也是救國團台南市團委會主委[8]，黨國系統的黑手，很早就進入大學校園。

台藝大教授呂琪昌在臉書提到「由於時代背景及某些因素，朱尊誼黨工色彩比較明顯。」此外，呂教授也提到，1970年著名刺蔣案的當事人鄭自才[9]，大四那年，被系主任朱尊誼找去面談，跟他說：「你退伍後可以回成大當助教。」因此鄭在1961年退伍後，就回到省立工學院建築系報到。只是在兩個禮拜以後，教務處卻以他曾經拒絕入黨的理由說他不能擔任助教。呂教授認為，這是當年成大教務處造成，但朱尊誼本人「雖然是當時黨國體制之下的黨工，還是比當時一般黨工要開明許多。」

筆者在五月底努力聯繫上鄭自才先生，親自請教當事人。根據他本人所述：「我在成大建築系四年（1955-1959），朱尊誼唯一的課是建築營造，講義是他的助教方汝鎮寫的。」「大四時，系上馬電飛教授拿入黨表格要我填寫加入國民黨，被我拒絕。之前，朱尊誼約談我，要我畢業服完兵役後回會母系當助教。後來我當了兩個禮拜的助教，因為有拒絕入黨的紀錄，被教務處拒聘。」

當年黨國勢力在學院滲透，可說無所不在，「一個助教的職位就必須要入黨，何況是教授系主任校長。黨國控制了整個台灣教育體系，當然包括學校的課程。」鄭自才強調 ：「我的助教職位被拒聘之後，朱尊誼也完全無聲！」其實，這可說是當年黨國治校的必然。[10]

1960年代國立藝專第一位教授是施翠峰[11]，退休後曾接受採訪提到：「早期給美工科全體師生留下最深刻印象的，是朱尊誼校長的上任，…. 朱尊誼辦學風格非常特別。任何事情都喜歡以狹隘奇特的政治觀點來看藝術，因此鬧出笑話不少[12]。例如：對於色彩他有一套自己規定的準則。黑色象徵黑暗，灰色象徵頹廢，紅色是共產黨，黃色是色情，所以公開宣布禁止學生使用這些顏色；甚至為了徹底實施，還規定嗣後美術科、美工科的任何展覽作品之審查，都必須會同教官。…. 這些行徑真讓全校師生搖頭嘆息，報紙亦報導這些笑話，可是他仍然我行我素。」[13]

當年朱尊誼為了愛國他對藝術創作時運用色彩的規範，所以在校方一級主管會議，公開禁止學生創作時使用這些顏色，「能用的只剩白、青二色，連中華民國旗都畫不出，朱校長的思維與時代荒謬與如此緊密關聯」。[14]

回顧歷史，1952年10月中國青年反共救國團成立，由蔣經國擔任主任，朱尊誼除了建築系主任之外，同時擔任救國團台南市團委會主委，是黨國體制的重要角色，也是直屬蔣經國的勢力。

文化工作者陳凱紹認為，「戒嚴時期，校內很多黨官黨棍，國民黨和救國團直接在校園內有專用辦公室，也有以保防為名的正式職員在校內，還有軍訓教官也是；整個校園內一大堆這種人。而能進到校內的新進老師職員，都要通過身家調查檢查；也都很純化。」[15]

在當時黨國一體下，朱尊誼岳父是考試院院長及總統府資政賈景德，是閻錫山的人馬；台北不少招牌匾額是賈景德題字，所以朱尊誼算是國民黨權貴二代。此外，即使不談政治面，光就學術面而言，朱前校長可以說沒有什麼可傳世的作品（建築或藝術類都查不到），也沒有任何學術性的專書論著，因此真要說學術成就很應該就談不上。[16]

回到這次爭議的台藝大有章博物館建築，任何文資保存對象必然要追溯最初設計建造，才能確定歷史性的基礎。保留派主要理由之一，是認為這棟建築為朱尊誼留下的唯一親手設計建築。然而，根據所有史料完全無法佐證此點。[17]

鄭自才先生直率表達，「朱尊誼是黨國體系的黨棍大咖，何德何能會親自設計國立藝專建物。他有能力的是透過黨棍權利及資源拿到預算，再找他的親信來完成這座建物，然後利益分享。」傅朝卿也提出看法：「朱尊誼並非以設計見長，…..並沒有開業當建築師，他的角色應該是業主，但表達了一些觀念與意見。或許說他有參與設計，會是更準確的說法。」[18]

事實上，從當年老照片可以發現，這座在1967年，朱尊誼接任國立藝專後建成的行政大樓，設計工法根本未盡完善。建築史專家徐明松認為，從藝術性的角度看，該棟建築甚為平常，美學上並不突出。

關於是否有保留價值，「這棟建築經過大改，與原貌已不盡相同」，傅朝卿教授和文史專家詹翹有同樣看法，「 基本上，一棟建築物在經過改建、增建後，外貌大變，即可能失去美學欣賞價值。唯一可以考慮是，在改建時，採取若干構件作為歷史文物，置入未來新博物館，作為時代見證。」[19]

Photo Credit: 作者提供 1967年，國立藝專行政大樓，設計工法未盡完善。

目前有章博物館是2008年，由原舊行政大樓改建，然而，按照文化資產保存法，歷史建築評定基準在於，是否具建築史或技術史之價值，並且必須維持建築最原始立面的風格形式一致性。

首先，姑且不論該建築無法符合必要的登錄要件[20]，即便按照文資法，歷史建築也應保存原有形貌及工法。傅朝卿教授就表示：「如果要肯定老建築的價值，就必須釐清其價值之所在為何，老建築不可以動的部份 ，這涉及到 『原貌 』史實性 ，各種增建與改建必須被控制於對主要特徵原貌最有利之情況下，以便儘可能地減少對老建築『史實性 』之危害。」[21]

實際情況是，多年來這棟舊行政大樓已多次改建，早就不是當年初建之模式，尤其建築立面，完全失去當年建築外觀風貌。尤其，2008年，由楊啟鉉建築師大幅改建，外部以玻璃帷幕重新包覆，也就是完全改變建築立面改裝建築。在保留派的介紹中，甚至強調「這是兩代大師級校長，朱尊誼與黃光男的跨越時代的合作」、「具有後現代胎動期的特徵」[22]。這無疑是令人詫異的說法，怎麼舊建築都改裝到可以自豪地當成時尚「後現代風格」，還能稱為「歷史建築」？

Photo Credit: 有章藝術博物館 2008改裝後成為有章博物館，外圍牆面以玻璃帷幕包覆，成為不同風格建築。

另外，不得不提的是，某些「專家」似乎有意無意地忽略建築師在其作品的關鍵設計角色，反而認為行政長官任內完成的建築，只要長官有參與某些意見，即使沒有留下任何設計資料，或者根本不具備建築師資格，也都能說是長官設計規劃的建築，但這怎能說得通呢？ 舉例來說，如果將王大閎所設計的台大學生活動中心（1961），說成是由當時台大校長錢思亮所設計的傑作，豈不奇哉怪哉？

最後，談到建築的「場所精神」，1960到1990年代黨國在校園中威權滲透，是不爭的歷史事實[23]。當年國民政府透過黨政監統以及經建復員所派定的社會及學院空間性，是形塑黨國威權體制化的另一結構性力量。

時值蔣氏父子經由國民黨改造運動推動文化專制主義，以鞏固威權統治，黨、特、團等勢力，悄悄地伸進了教育場域[24]。當年國立藝專朱尊誼校長，奉行黨國思想治校，全力配合青年救國團，甚至在週會中對全校學生說﹕「…大學藝術教育是培養藝術家，國立藝術專科學校是培養藝匠…。」

這座舊行政大樓1967年建成後，朱尊誼在屋簷上塑立著斗大標語「倫理、民主、科學」[25]，前方則矗立著蔣公銅像，在那壓抑的年代中，這座行政大樓，如同社會學家傅柯（Michel Foucault）所描述，可說是當時「全景敞視」的校園權力監視中心。[26]

Photo Credit: 作者提供 1980年代改裝後行政大樓，屋簷持續懸掛「倫理民主科學」標語。

Photo Credit: 作者提供 1970-80年代，行政大樓前方矗立蔣公銅像

時至今日，用文資保存來代替校園空間參與式治理，完全是本末倒置。大學校園的主體，理所當然就是學生。如果校園空間的主體性得不到釐清，那始終會掉入傳統符號領域的「紀念館」意識形態，而缺乏校園中真正能發揮應有專業功能的教育實踐與實習場域。

因此，在探討台藝大校園空間的歷史象徵，會有兩個面向值得關注：一是原有空間形式本身所隱含的意識型態；另一則是目前空間的文化形式如何與此意識型態結合（就是所謂空間表徵）。捨此考慮，很可能是以文資保存為名，其實是維持某種意識形態的文化霸權（Cultural hegemony）。[27]

因此，在不斷變動的時間和空間中，保存計畫的對象和所留下來的，不只是時空切面，更是各種價值的取捨。我們不得不關切並質問，沒有美學價值的（非）歷史建築，是否需要留下？ 黨國一體的遺緒和虛假神話，是否還要殘留紀念，繼續挾制未來台灣一代又一代的心靈嗎？

備註

[1]蕭文杰，〈臺灣藝術大學要拆戰後第一代校園建築合理嗎？〉，典藏ARTouch，2021年6月1日

[2]傅朝卿：〈台灣戰後初期的一頁建築史話-以台灣省立公學院建築系的教育與實踐為例〉，《台灣美術學刊》第83期（2011年1月），頁72-85。

[3]詹伯望，〈金長銘與成大建築系〉，中國時報，2005年11月16日。

[4]傅朝卿：〈台灣戰後初期的一頁建築史話-以台灣省立公學院建築系的教育與實踐為例〉，《台灣美術學刊》第83期（2011年1月），頁72-85。

[5]魚夫，〈不是黨產歸零，是歸還──重繪國民黨台南市黨部〉，天下雜誌，獨立評論@天下，2016年1月2日

[6]詹伯望，〈金長銘與成大建築系〉，中國時報，2005年11月16日。

[7]蕭百興（1999）。〈來自彼岸的「新」聲─戰後初期「省立工學院（省立成大）」建築設計論述形構（1940中-1960初）〉。《台灣社會研究季刊》，第33期，133-185。

[8]台藝大教授呂琪昌在臉書公開討論朱尊誼前校長時提到，此外，包括陳凱紹在內多位文史工作者，也都提到朱尊誼的救國團職務。

[9]《今日建築》停辦，幾年後金長銘也離開了，但建築系並未免於組織的監控。一九七○年蔣經國在美遇刺，行刺案主角之一的鄭自財（後改名為鄭自才），就是成大建築系畢業的，也出自金長銘的門下。（蕭百興，1999）。

[10]由於鄭自才先生1950年代就讀省立工學院建築系學生，認識當時的朱尊誼系主任，可算是碩果僅存的時代見證人。筆者在輾轉詢問文史界朋友後，得知鄭自才先生目前定居台灣，在經過多日努力後，於6月5日終於聯絡上鄭先生。在以電話與Line溝通訪問後，得知許多當年朱尊誼當系主任時具體事蹟。其中固然有鄭自才先生某種程度主觀意見，但對照後來國立藝專早期施翠峰與李梅樹等教授，其實都提到類似看法。

[11]施翠峰（1925-2018）教授，是國立藝專時期第一位教授，1960年即由當時國立藝專鄧昌國校長，邀請到藝專美工科任教及擔任系主任，2006年從台藝大退休。

[12]施翠峰教授接受訪問時提到，回顧教學生涯，「記憶最深刻便是，在朱校長在藝專的十多年任期中，每天必須提心吊膽，因為有人來向吹毛求疵，或外行人來指導內行人的怪事出現。」（施振樞，2009）

[13]施振樞，2009，〈施翠峰在台藝大45年（下）〉，《台藝新視界》，442期，頁77。新北：國立臺灣藝術大學。

[14]凌宗魁，建築史與文化資產研究工作者，在臉書「僑光堂記憶行動」專頁上，對朱尊誼的評價。（2021/6/1）

[15]6月13日，建築史學者陳紹凱接受筆者訪問，所表達的看法。

[16]陳凱紹提到，認識不少在朱尊誼時期，藝專畢業的校友，許多人對他評價不高，認為學術能力無特別作品表現，也沒什麼主張，朱尊誼校長連開系務會議前，都會向其他教授請教對策，正式開會後所宣示的一些方向都是事前其他人告訴他的。

[17]許多關於這棟1967年建成的原舊建築，最初如何設計落成，似乎沒有經過充分考證研究，以及調查當年台灣戰後建築環境的歷史，就反覆被文資保存人士認定是包浩斯主義、戰後現代主義、甚至後現代主義建築，這樣眾說紛云，又提不出具體論據，無疑是懸置真實歷史，恐怕有認知的誤區。

[18]6月9日傅朝卿教授透過詹翹先生，以FB Messenger發給筆者，說明他的看法。另外，目前在台中的台灣建築史研究者陳紹凱也向筆者表示看法：「舊行政大樓建築應該是『他當校長爭取到預算任內所建』，而不是『他設計』的。那座建築設計上沒有很突出，中下而已。」

[19]6月6日筆者訪問詹翹先生後，由於詹先生與傅朝卿教授都在台南，彼此相熟，對此事一番討論後，6月9日詹翹先生告知筆者他們共同看法。

[20]按照文資保存法，歷史建築之登錄，應符合下列基準之一：（一）表現地域風貌或民間藝術特色者。（二）具建築史或技術史之價值者。（三） 具地區性建造物類型之特色者。

[21]傅朝卿。〈建築再利用的跨領域思維〉。《跨領域設計與永續發展》（ 2010） 。中原大學設計學院：215 -

[22]蕭文杰在〈臺灣藝術大學要拆戰後第一代校園建築合理嗎？〉一文中，一方面該建築是戰後初期現代主義，另一方面在同一篇文章又認為該建築是後現代主義風格，可以說互相矛盾。此外，台藝大教授呂琪昌在臉書討論同樣有此矛盾看法，即同時認為該建築是「戰後現代主義」又是「後現代風格」，甚至以「後現代胎動期」作為建築特徵，強調是兩代大師校長的跨時代對話，但這些對該建築過度渲染，違反建築藝術史的認知，反而顯示該建築因為多次改裝，說不清楚明顯確定歷史特徵。

[23]戴伯芬（2015）。臺灣高等教育擴張歷程中的教育權力精英分析。臺灣社會學刊，58，47-93。

[24]蕭百興（1999）。〈來自彼岸的「新」聲─戰後初期「省立工學院（省立成大）」建築設計論述形構（1940中-1960初）〉。《台灣社會研究季刊》，第33期，133-185。

[25]蔣中正於1952年7月在夏令講習會提出：「所謂三民主義的本質，就是倫理、民主與科學。」 明顯是將學術、教育、生活與反共政治結合起來，強化「復國建國」意識形態的正當性與宣傳效益。

[26]法國社會學者傅柯在《規訓與懲罰》 （Discipline and Punish） 中描述的「敞視監獄」般，在黨國戒嚴時期校園裡，普遍存在，象徵權力的行政中心彷若眾星拱月式地，強調中軸置於校園核心位置的典型建築設計，其建築空間裡，再透露著集權的規範與服從的秩序。美其名，乃是方便實施管理與安全保障的維持，但卻是運用全敞視的監控維繫著權力的操作，傳達規訓的策略，保證秩序的統一。

[27]「文化霸權」是由義大利社會學者葛蘭西（Antonio Gramsci，1891-1937）在20世紀初提出的理論，是指通過思想、文化手段實現統治或支配。 這個術語是指一群人掌握社會制度權力的能力，從而強烈影響社會其他部分的價值觀，規範，想法，期望，世界觀和行為。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航