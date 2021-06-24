國際規則不再由西方說了算？從「保護責任」看中國和東協處理「緬甸政變」的行動邏輯

文：林威全（國立政治大學外交學系學生）

自2021年2月緬甸軍方領袖敏昂萊發動政變奪取政權以來，軍方使用武裝力量鎮壓人民，造成至少上千人傷亡和遭逮捕。為了解決當前緬甸的人道危機，不少人權團體呼籲國際社會應以「保護責任」（responsibility to protect，R2P）為由，介入緬甸，儘管現在西方各國都希望能更積極的處理緬甸局勢，但對緬甸有最大影響力的周邊國家：中國和東協各國至今仍對緬甸態度曖昧不明。

根據中國駐緬甸大使館的新聞稿聲明，3月8日中國外交部長王毅針對緬甸局勢提出三點主張，第一，希望緬甸能在和平穩定的局勢下積極展開各界的對話；第二，支持東協以不干涉內政為原則調解緬甸局勢；第三，重申中緬關係絕不動搖，雙方是「同甘共苦的命運共同體」。

而東協各國針對緬甸政變，於4月24日在雅加達召開了緊急峰會，汶萊、馬來西亞、印尼、柬埔寨、新加坡、越南、寮國及緬甸軍政府領導人敏昂萊都受邀出席。會後東協發表五點聲明，除了要求緬甸應盡速結束境內的所有暴力行動，並呼籲各方以和平為目標舉行建設性談話，最令人矚目的是東協將派出特使前往緬甸與各方商談相關事宜。

魔鬼藏在細節裡，要更細緻的理解中國和東協對緬甸的態度，我們有必要先理解中國怎麼看待R2P原則。事實上，中國對R2P的詮釋，恰恰反映了中國和東協在這次危機中的行動邏輯，以及為何緬甸事態延燒至此，然而中國和東協仍僅採取有限度的措施。

Photo Credit: 中央社 緬甸軍方發動政變後，無懼國際壓力，鎮壓示威民眾，軍方領袖敏昂萊並在4月24日出席東協峰會。

保護責任概念與中國立場

1990年代國際社會爆發一連串人道危機，包含盧安達危機、南斯拉夫危機等，但聯合國及世界各國受限於國際法上的不干涉他國事務的義務，而無法發揮作用，加拿大率先在聯合國提出R2P原則，使各國得以人道為由干涉他國。R2P原則主張，主權國家有責任保護本國公民免遭可以避免的災難，如飢荒、屠殺等，若國家不願或者無力這麼做的時候，國際社會應該承擔此責任，在必要的時候對暴力行為做出反應。

R2P立意良善，但對中國來說卻是避之唯恐不及，因為中國主張國家主權至上和不干涉內政仍然是國際秩序中最重要的原則，R2P只會讓西方國家有道德藉口干涉他國事務，而各國的介入，只會帶給當地更多混亂而非和平，故中國認為聯合國應該致力於提升各國的國家能力，讓各國政府肩負保護自己國民的責任。

不過，隨著中國崛起，國際社會期待中國能負起自己身為大國的責任，不能對各地發生的危機視而不見，同時中國也開始認知到全然反對R2P會傷害自己的國家名譽和國際形象。因此，中國在2005年世界高峰會中做出妥協，接受了R2P的三大支柱：一、每個國家皆有保護其人民的責任；二、國際社會有幫助各國保護其人民的責任；三、當某國明顯無法保護其人民時，國際社會有保護該國人民的責任。

學者Zheng Chen根據達佛危機、利比亞及敘利亞事件分析中國對R2P的立場。他發現，中國起先並不同意安理會維和部隊進駐蘇丹，但在國際人權團體抨擊中國並揚言抵制北京奧運後，中國擔心其國際聲譽受損，最終在2007年同意同意安理會1769號決議；而在2011年的利比亞事件中，中國竟出乎意料的投票支持安理會以R2P的名義對利比亞實施人道干預，保護其國民以及保障飛航安全，但在決議通過後，西方國家卻對利比亞發動武力干預，這讓中國感覺受西方誆騙，也認為西方的作為已違反安理會的授權範圍；受利比亞事件的影響，中國在敘利亞事件變得相對謹慎，多次與俄羅斯投票否決任何企圖干預敘利亞內戰的決議，包含武力的使用、譴責阿薩得政權、實施制裁等。

從Zheng Chen的研究中，我們可以歸納幾項中國面對R2P的態度和原則。首先中國堅決反對任何會危害現任政府的舉措，因為對中共領導人而言，若是今日中國接受國際社會能推翻違反R2P原則的政權，中共在國內的政治穩定和合法性也很有可能受到國際社會挑戰；其次中國考量是否接受國際R2P事件的倡議，除了中國衡量在該事件能否獲得實質利益外（例如與蘇丹政府的石油利益），國際聲譽也是中國考量的一大重點，這是因為中國作為崛起中的國家希望能被國際認可為負責任的大國。

最後，Zheng Chen認為不能單憑中國在安理會投票否決R2P原則的使用，而斷定中國反對R2P，對中國而言，R2P應謹慎使用，避免成為各國干預的藉口，因此中國希望透過聯合國、區域組織以及本國政府的三方合作（tripartite coordination），協助本國政府建立有效處理危機的能力。像是雖然中國多次否決了有關敘利亞問題的決議，但中國也積極透過派遣特使斡旋，希望能建立國際社會與阿薩德政權的聯繫，也相當支持由阿拉伯國家聯盟調停敘利亞局勢。

從上述的例子中，我們可以發現中國確實因國際壓力和自身心態的轉變而對R2P採取不同立場，中國現在也已經逐漸接納R2P的支柱一和支柱二，但中國對支柱三依舊抱持著相當敵視的態度，堅決反對國際社會有介入他國內政的口舌，更遑論在另一國領土上使用武裝力量解決暴力衝突。雖然中國反對西方國家介入他國的想法，但中國也提出自己的解決方法，中國相信要解決衝突，首要還是依靠本國政府的力量，其次應該透過區域組織的團結合作。

Photo Credit：AP/ 達志影像 聯合國安理會

中國期待東協在緬甸局勢中發揮影響力

在梳理完中國過往處理R2P事件的立場後，我們會發現在緬甸當前的局勢上，中國的作為符合它先前處理R2P事件的一慣立場。中國不否認當前緬甸軍政府的執政合法性，因此並未譴責軍政府的行為或要求軍政府還政於民選政府，中國選擇繼續與軍政府維持正常關係，同時中國也希望東協能在緬甸局勢中扮演斡旋的角色，3月8日中國聲明支持東協發揮影響力調解緬甸局勢，王毅又在3月31日到4月2日積極會面東協四國（新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓）的外長。

當然東協各國不可能放任緬甸插手不管，但中國在背後支持東協卻是很關鍵的因素。3月8日中國呼籲東協採取行動後，印尼總統佐科威3月19日也要求東協應盡速舉行峰會討論緬甸政變，而4月2日中國與東協各國外長結束會談後，印尼也在4月6日表示預計將會於4月底舉行峰會，泰國公共電視台（Thai PBS）則在4月15日報出東協緊急峰會已確定將於4月24日在雅加達舉行。

在此次峰會中，東協十國中僅有泰國與菲律賓沒有參與（國家元首沒參與，但是派了外長去），而受邀代表緬甸參與會議的是敏昂萊的軍政府，並非宣稱代表緬甸民選政府的民族團結政府（NUG，成立於今年4月16日）。會後東協領導人發出五點共同聲明，內容包含緬甸各方應立即停止暴力行動、緬甸各方應展開建設性對話、東協將成立主席特使團促進對話、東協將提供緬甸人道援助、東協特使團和代表將前往緬甸與有關各方會談。

東協峰會是萬事成功的第一步嗎？

中國對於東協峰會自然是樂觀其成，也希望緬甸局勢能透過東協得到緩和。王毅在4月22日談到東協峰會將能實現「三個利於」，分別是利於推動緬甸國內政治和解、利於體現東協建設性作用、利於避免域外的不當介入。在4月26日中國外交部舉行記者例會時，發言人汪文斌表示中國對東協峰會特別歡迎，也期待能在東協的斡旋下達成緬甸局勢的「軟著陸」。

而除了中國，外界又是如何解讀東協峰會呢？許多評論者並不看好此次東協峰會的成果。任職美國外交關係協會評論員的Kurlantzick，和《外交家雜誌》編輯Strangio均認為，儘管4月24日的峰會的確是東協跨出的重要一步，東協的五點共同聲明是首次東協國家體現較多干涉主義的色彩，也成功在各國間取得一定共識，然而東協卻沒有要求緬甸釋放被逮捕的政治犯。

此外，Strangio亦認為東協即將派出的特使將無法有效處理緬甸局勢，除了峰會針對緬甸局勢的模糊時間表和不甚清楚的執行措施，無濟於緩解緬甸緊張的局勢，加上獲得緬甸多數人民支持、宣稱自己是緬甸政府合法代表的NUG也被東協排除在峰會之外，專長研究東南亞人權問題的加州大學研究員Samet也同樣認為，東協選擇邀請軍政府而非NUG出席峰會，已經表明東協認可軍政府更具有代表緬甸政府的正當性，但Samet批評東協這麼做只會更一步加劇緬甸的衝突。

上述論者的批評確實有幾分道理，因為在峰會召開之後緬甸的局勢似乎仍沒有好轉的跡象，暴力持續橫行在緬甸，緬甸人民依舊生活在恐懼和流血之中，NUG甚至宣布成立人民國防軍，保護支持者不受軍政府的軍事攻擊和暴力鎮壓，這似乎表明了緬甸的暴力衝突將會加劇。

Photo Credit： NUGmyanmar 「民族團結政府」核心領導成員，由左到右：副總統Duwa Lashi La、國務資政翁山蘇姬、總統溫敏、總理Mahn Win Khaing Than

儘管事態發展惡化，但我們亦不必對局勢過度悲觀。正如英國華威大學（University of Warwick）學者Catherine Jones在2018年的著作中認為中國破壞了全球R2P進程的發展，而且預言中國是失敗的R2P規範實踐者，但藉由本文的回顧可以發現，中國對於R2P概念是滾動式的持續修正，以及我們觀察到中國在此次緬甸政變中大力支持東協發揮影響力，這顯示了中國肯認R2P支柱一、支柱二的精神，中國也確實履行了自己過去對R2P的定調：即應透過區域組織的力量協助無法有效保護國民的國家。除此之外，我們也應認知到國際社會的規則不再只是由西方國家說了算，中國和東協國家參與R2P概念的形成並不是「破壞」或「抵抗」，而是身為國際社會的一分子共同發展國際社會的內涵。

同樣的，雖然東協國家的反應比起西方各國慢上不少，採取行動的力道也不如期待，可是高度重視不干涉內政的東協，居然在聯合聲明中一反過去傳統的立場，甚至馬來西亞、新加坡、菲律賓都各別的強烈呼籲緬甸軍政府停止暴力行動，並且釋放遭囚禁的翁山蘇姬。而儘管泰國、寮國與中國目前尚未對緬甸政變直接表態，但由於緬甸與這些國家都有領土接壤，若緬甸局勢近一步的惡化，難保不會外溢到鄰近國家，一旦緬甸局勢威脅到其他國家的國家利益、國家安全，中國以及東協國家都有可能再採取更強硬的手段來處理緬甸問題。

Photo Credit: AP/ 達志影像 照片攝於2月18日，在緬甸仰光抗議政變的民眾，舉著譴責中國的標語，表示中國支持緬甸軍隊。

緬甸的和平曙光仍遠

雖然我們無法預期緬甸政變會在短時間內和平且順利的結束，但種種跡象表明中國並不是置身事外、不願插手緬甸局勢，相反的，中國正試圖運用它在東協中扮演的大國影響力，嘗試透過東協處理緬甸問題；東協國家也是如此，從各國領導人、外長頻繁的會面和聲明，我們能確知各國高度關注緬甸，不希望緬甸局勢進一步惡化。

另外，值得一提的是，中國在過去的多次人道危機中，經常會透過派出外交特使的方式來處理（達佛危機、利比亞及敘利亞問題皆有），在2018年、2019年中國亞洲事務特使孫國祥曾就緬甸和平進程、羅興亞問題訪問緬甸，但至今仍未見孫國祥對緬甸政變後的局勢有所動作。而究竟在此次緬甸局勢裡中國與東協能有多少成效、發揮多少影響力，我們現在還未能蓋棺定論，這還有待同樣關心緬甸的讀者們持續追蹤、共同關心。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒