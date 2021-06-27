餃子兵法全攻略（四）：正所謂「一餐餃子宴，嚐遍天下鮮」

內蒙古

羊排骨餃子

詐馬宴，是蒙古族特有的慶典宴饗整牛席或整羊席，源於元代蒙古族的宮廷宴會。詐馬是蒙語，指的是褪掉毛的整畜，意思是把牛、羊家畜宰殺後，用熱水褪毛，去除內臟後，再將之烤過或煮過，是一種分食整羊整牛的傳統名詞。

取自六個月左右羔羊的第三根到第六根排骨，去除脊椎骨，取中間一整段淨排，再一分為二，這樣一扇羊排骨，最多只能包12個餃子。羊排骨餃子內餡的調味，需要兩大原素，一是羊蹄與羊皮經過熬煮調味而成的羊肉凍，另一樣則是草原特有的沙蔥。

包羊排骨餃子的餃子皮幾乎為人臉大小，將洋排骨均分地裹上混合了羊肉凍與沙蔥的調料後，就直接用餃子皮包起來，整個餃子的長度有13公分之長。羊排骨餃子不以水煮，而皆以蒸製的方式烹調。而骨頭包在餃子裡，則是有著骨肉相連的寓意。吃的時候，先把皮肉吃了，再把骨頭一拽，吃得香又狂野。

東北

酸菜油渣餃子

以前很多家庭都自己煉豬油，把豬板油切成小塊，等水開後焯一分鐘，去除板油中的血污與雜質。然後撈出後再次放入清水中，加料酒去腥，焯水一分鐘後再次撈出備用。接下來就可以正式煉油了：鍋中加一碗純淨水，再加豬板油。

一開始，由於豬油中的水份被排出，因此有大量的水份蒸發而冒白煙，此時鍋中的油脂為乳白色；在鍋中蒸汽明顯減少之後，油脂便逐漸變為透明，這時候可以加入切好的蔥、薑繼續熬製；在熬製到油渣與薑蔥變成金黃色後，油越來越多，豬油塊兒越來越小，逐漸變得焦黃，漂在油裡。這時將油撈到加了鹽的容器中，豬油就煉好了，而將剩下的油渣的油瀝淨後，就可以直接吃了。

油渣是酸菜的最佳搭檔之一，酸菜不但可以去膩，也可以增香。這時再配上家裡做的的酸白菜，包的餃子那叫一個香！而和包大白菜餡的餃子一樣，酸白菜也是一樣要先斷筋再剁成餡口感才好。

麒麟餃

麒麟餃是承德的傳統名吃，尤以承德市「驢肉肥酒樓」的製作最為精美，是用蒸的方法熟制而成，故又名麒麟蒸餃。這麒麟蒸餃的特別之處，在於其餡是用驢肉經過細剁成泥，再加其它輔料調製而成的。

選用上好的肥驢肉和香菇、韭菜、火腿切末，以豬油略炒後，加入少量料酒、雞鴨上湯，勾芡並淋入香油和少許胡椒粉，即完成麒麟餃的餡料。至於它之所以成名，與康熙皇帝有關，這裡略過不提。

Photo Credit: 鞭神老師

陜西

西安餃子宴

西安餃子宴是西安解放路餃子館自1984年開始研製的。不過是怎麼研製呢？

那就是跑遍北方各大城市。哪裡的餃子出名就往哪跑，往哪學。然後經過多次實踐後，再精挑細選出108種。分為「百花宴」、「牡丹宴」、「龍鳳宴」、「宮廷宴」、「八珍宴」等幾大系列。

熟製方式有蒸餃、煮餃、炸餃、煎餃與烤烙。造型有的似蝴蝶、有的如雲朵、有的如海貝，型態各異，五花八門。僅餃子封口的做法，就有大折邊、小折邊、裂口邊、麥穗邊等。

更引人著目的是模仿各種動植物造型的仿生餃，比如核桃餃就是從外型、顏色到內餡，就如同一顆真的核桃一般。澳門8餐廳那有名的金魚蝦餃，在西安則是腹肚圓、滾眼泡突出、修尾擺動的金魚蒸餃。

西安餃子宴用料之豐富更是讓人眼花潦亂，從燕窩、海參、魚翅、鮑魚、干貝這些山珍海味，到常見的牛肉、豬肉、羊肉、雞、鴨、鵝、魚、蝦、海鮮，還有時令蔬菜、新鮮水果，應有盡有，都可以成為餃子的餡料。

Photo Credit: 鞭神老師

而根據不同的季節，西安餃子宴也可以吃到代表該季節特色的餃子。春天有「野薺菜蒸餃」和「雞米青筍餃」；夏季有「雲朵蒸餃」和「五味蒸餃」；秋天有「荔枝蒸餃」、「童雞栗子蒸餃」、「蟹黃蒸餃」；冬天則有「冬筍魚香蒸餃」、「冬蓉蒸餃」等。

在口味上，不但有北京人愛的麻醬餃、陜西人嗜的秦味餃，還有山東人喜歡的鹹鮮口味魚肉餃，甚至還有四川口味的麻辣餃和魚香餃。餡料的製法，也分成傳統的打漿吃水法、煸餡、醋溜餡和拌餡等。可說是匯古今餃子之精華，集四方餃子之大成。

Photo Credit: 鞭神老師

西安最早經營餃子宴的餐廳除了解放路餃子館外，還有德發長餃子館和光華餃子館。

那天晚餐吃的是1936年開業的德發長餃子館。1984年在借鑒同行經驗，研究大量史料與民間典故之後，它們推出了「二龍戲珠」、「金龍迎賓」、「龍鳳呈祥」、「雞鴨宴」、「貴妃宴」、「鴛鴦宴」、「吉祥宴」、「三鮮宴」、「羅漢宴」等九大類，包括了海味餡、三鮮餡、肉菜餡、素味餡、野菜餡、八珍餡、五仁餡等100多種花樣餃。

舉豪華餃子宴的菜單為例，先上進門茶三炮台，接下來是白瓜子，酥花生仁、葡萄乾、開心果四乾果；蜜桔、蘋果、獼猴桃與香梨等四香果；然後是一花拼龍鳳呈祥；八圍碟佛手海蜇、雞絲凍粉、蒜泥鴨掌、火靠紅蝦、菊花皮蛋、醬燻牛肉、芥末香椿、鹽水桂花鴨。而在接下來的開胃羹銀耳蓮子羹之後，就進入主題餃子了。

Photo Credit: 鞭神老師

餃子宴的主角餃子的部份分為四組，每組之間會插一湯。第一組包括了一品蒸餃、海味八寶餃、銀耳蒸餃、蛋黃干貝餃，插一湯為高湯狀元小餃；第二組為一口香、二龍戲珠、三鮮水餃、四喜蒸餃，插一湯為山楂奶酪；第三組有馬蹄魚肚餃、麻醬蒸餃、糯米雞餃、春筍銀針。不過，由於第三組之後緊接著就是太后菊花火鍋餃以及最後一道水果拼盤，因此就沒有湯品了。

所謂的太后菊花火鍋餃是一種雞湯餃。慈禧太后在1900年躲避八國聯軍來到西安時，因為沒有御膳伺候，廚師便將廚房的雞肉剁成雞蓉，然後加調味料拌成餡，包成像是去皮銀杏般的精巧小餃子，再燃起一只鍋在雞湯內加了海米、青豆、韭黃、番茄的菊花火鍋，把小餃子下鍋邊煮邊吃。

夜幕下的暗淡燈光、火鍋透出的火燄，加上銀白色的小餃子，相映成趣讓，慈禧吃得是讚不絕口。於是，後來慈禧離開西安回北京時，就把這位廚師也帶回了宮中，而這道菊花火鍋餃也就流傳了下來。

Photo Credit: 鞭神老師

另外再介紹個海鮮餃子宴，四乾果是白瓜子、黑瓜子、葡萄乾、大杏仁；然後直接是一花拼的百鳥朝鳳；八圍碟有五香燻魚、烤紅蝦段、海米芹菜、佛手海蜇、麻油螺片、雞絲凍粉、蒜泥海帶結、椒油金針菇。開胃羹為干貝玉米蛋花羹。

餃子為兩組，分別是第一組的海紅魚翅蒸餃、三鮮水餃、蝦肉炸餃、海蠣鮮肉煎餃；第二組的韭黃魷魚餃、海腸小餃、蝦籽蒸餃、螃蟹獻黃酥餃；二組之間插一湯珍珠翡翠湯，二組之後為御龍火鍋八仙小餃。

正所謂一餐餃子宴，嚐遍天下鮮啊～吃飽喝足，出來看著被雪點綴著的西安鐘樓，甚美～

Photo Credit: 鞭神老師

安徽

三河米餃

三河，指的是安徽省合肥市肥西縣的三河古鎮，因豐樂河、杭埠河、小南河三水流貫其間而得名。三河是諾貝爾獎物理獎得主楊振寧博士的家鄉。在歷史上，太平天國英王陳玉成所率領的太平軍，曾與湘軍在此激戰。結果湘軍戰敗，名將李續賓與曾國藩弟曾國華皆陣亡。

也因此，三河米餃有著因為在三河之戰時，太平軍將士常常吃飯佐菜吃到一半，就必須扔下碗筷和清兵作戰，當地人於是將秈米磨成米粉，燙成米粉團後，再將餡料包入，捏成餃子炸熟，方便太平軍將士食用的典故。

這種以開水燙過的秈米粉製成餃皮的米餃，內餡為豬肉、巢湖白蝦、豆干及調料，成餃後油炸而成。炸得色澤金黃，焦香酥脆的米皮，脆度與香氣都更勝鍋巴。而今，除了傳統的炸製方式外，三河米餃也會用蒸的，而餡料也更為多元，像是酸豆角餡或梅干菜餡，都十分受到歡迎。

廣東

蝦餃

蝦餃的介紹請見〈粵菜兵法全攻略（上）：港式飲茶的四大天王、八珍還有太爺雞〉。

廣西

南寧粉餃

粉餃即米粉餃，乃是將純大米浸泡後磨漿，然後在鍋中攪煮至七八成熟攪成粉團後，再擀成薄皮，包入餡料，最後包成十摺邊紋的餃子，蒸製而成。常見的餡料則有馬蹄豬肉餡與香菇豬肉餡。

現在位於南寧的老甘粉餃的第一代，是南寧粉餃的創始者。清光緒年間，老甘粉餃第一代創始人，開始在南寧街頭挑著擔子叫賣粉餃。傳到現在第三代的孫金鈴女士。

吃南寧粉餃，不蘸醬油，亦不蘸醋，而是蘸當地以一種俗稱雞皮果的山黃皮果所製成的黃皮醬。其原料山黃皮果為芸香科植物，主要分布在廣西地區的西南邊陲少數民族聚居的石山地區。

這種醬是原本清兵入關後，南逃到南寧定居的習慣吃甜麵醬的北方人，因為南方不產小麥，而以當地的山黃皮果以製作甜麵醬的方式加工而成，並於清光緒年間漸漸為人所知。製作方式則是先將糖液煮至金黃發亮後，依次放入糯米甜酒、豆瓣醬、黃皮果、蒜米、紅辣椒等，用中火煮沸。十五分鐘後，再加入米醋和芝麻醬，拌均煮沸成成。

有道是「流水的南寧美食，鐵打的黃皮醬」。提味增鮮卻又不喧賓奪主，黃皮醬的酸甜與光滑細膩的粉餃皮的糾纏，甚至讓南寧人認為，不加黃皮醬的粉餃，是沒有靈魂的。不只是粉餃，包括捲筒粉、粉蟲、芋頭糕、牛雜等南寧特色吃食，也在淋上黃皮醬後被賦予了只屬於南寧的味道。

台灣

水晶餃

從第一代石德祿自泉州渡海來台，到目前的第四代，創立於清光緒12年（1886年） 的「祿記」（包子祿），是台南賣包子和水晶餃的百年老店（不過現在水仙宮市場的吉慶行則被認為更有古早味）。

這種水晶餃，根據黃婉玲女士的說法，在三、四十年前被直接稱之為水餃，又由於其外觀灰黃如土，因此在鄉間又被稱為土埆餃。而其外觀之所以灰黃如土，則是因為其外皮的原料為地瓜。

正如三河米餃與南寧粉餃，餃子來到了鮮少使用麵粉的台灣，自然會改用當地盛產的原料。而水晶餃外皮的原料，則是改用了台灣盛產的地瓜的地瓜粉，從而造就了其Q彈有勁的餃皮，而內餡則為是豬肉、筍丁與蝦米。

然而，這種餃子的烹飪方式其實並非水煮，而是蒸製，稱之為水餃實在名不符實，因此久而久之，其水餃之舊名也逐漸被淘汰了，畢竟，我們現在去餃子店點水餃，也不會和老闆說：「老闆，我要二十顆韭菜牢丸一碗酸辣湯。」

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航