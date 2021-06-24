餃子兵法全攻略（一）：東漢名醫張仲景發明餃子的傳說

序言

皮薄餡厚並不適用於餃子，而是皮要有手擀麵的嚼勁，然後一口餃子入口，皮彈湯鮮，吃到最後一口，皮和餡幾乎同時吃完，而且不需蘸一堆醬，餡已夠鮮，少許醋配大蒜即可。那種皮爛餡無味的餃子最是可怕，一入口彷彿吞了鼻涕黏痰。

好的餃子皮才能夠兜住餡兒的香。皮要光滑並且筋道，更不能煮一煮餡兒還沒熟但皮就破了。麵粉裡加鹽，可使餃子皮更光滑、透亮，而且不容易破。加蛋白也可以增加餃子皮的光滑和筋道，這是因為蛋白中的蛋白質在下鍋會因為受熱而收縮，使得餃子皮變得不容易沾黏，也就不容易破了。

其比例為一斤麵粉、一個蛋白和三克鹽。「軟麵餃子硬麵條」，做餃子皮的麵團要稍微比做麵條的麵團軟一些。若是太硬除了影響口感之外也不好包。而且餃子皮一定要擀得中間厚、外面薄，這樣餃子的摺子才不會太硬。

以蘸料而言，南方人吃餃子喜歡蘸醬油，北方人則是蘸醋，再咬一大口蒜，喝上一碗餃子湯，所謂「原湯化原食」、「喝碗餃子湯，勝似開藥方」。

以餃子餡來搭配適合的蘸料的話，則是魚肉餃子以蘸醋為佳，不著其它；蝦仁餃子蘸少許香油最妙；吃豬肉餡的餃子則應配以三合油（醋、醬油加香油）再佐蒜泥；吃素餡餃子則不宜蘸蒜泥。

在餃子裡包硬幣，則是始於明朝，流行於清朝。在清朝的時候，支撐國家財務基礎的是數量龐大的乾隆通寶，當時人們在餃子裡第一次包入了銅錢，希望日子過得更好。

從唐朝開始，人們就在冬至這天吃餃子，直到明朝，冬至慶祝後，百姓手頭拮据，沒錢過年，省錢的明朝，便把部份冬至的習俗，移到了春節。在中國歷史的洪流裡，好吃的餃子，承載著人們對於喜慶團圓美好生活的期盼。

傳統過年，餃子在年30晚上的子時以前，也就是23點以前要包好。到了凌晨12點的時候，正是農曆新年正月初一的開始，這個時候就要吃餃子了，這叫更歲餃子。更歲餃子有更歲交子的意思，也就是說在子時這個點，是新舊年相交的時候。而這正可說是一種新舊年的交接儀式，不但除舊，並且迎新。

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冬至吃餃子與其它吃餃子的習俗

冬至為什麼要吃餃子呢？這和東漢名醫張仲景有關。張仲景，名機，仲景是他的字。南陽郡人，是中國臨床醫學的奠基人。他寫過一本書，叫《傷寒雜病論》。

根據這本書的序，他所生活的東漢獻帝的建安時期（196～220年），傷寒造成了民眾大量的死亡：

余宗族素多，向餘二百。建安紀年以來，猶未十稔，其死亡者三分有二，傷寒十居其七。

也就是說，張仲景的家族是南陽地區的名門旺族，原來有兩百多口人，自建安元年（196年）以來，不到十年的時間，即有三分之二的人生病死去，其中十分之七的人死於傷寒病。

由於一般醫生墨守成規，面對猖獗流行的傷寒病，卻不肯作新的研究和探討，結果使許多患者枉送了性命；為了解決傷寒病的防治問題，張仲景便跟隨同郡的張伯祖學醫，發憤鑽研醫學，並呼籲整個社會重視醫學，改變迷信巫神的不良風氣。

在他的《傷寒雜病論》中，張仲景在研究前人醫學著作的基礎上，提出「傷寒」是一切熱病的總稱，並對前人留下來的「辨証論治」的治病原則深入思考，提出了「六經論傷寒」的新見解。

而《傷寒雜病論》更被視為是「諸方之祖」，是中國最早一部結合了理論與實際的臨床診療專書。明・李濂《醫史・張仲景補傳》中，記載張仲景「工於治療，尤精經方，遂大有時譽……少時與同郡何顒客游洛陽，顒深知其學，謂人曰，仲景之術精於伯祖，起病之驗，雖鬼神莫能知之，真一世之神醫也。」

張仲景官至長沙太守。傳說張仲景任長沙太守時，是做官行醫兩不誤。某年，長沙郡傳染病大流行，來向他求醫者眾。一開始，他是在處理完公務之後，在後堂居室裡面給人家看診，但後來來的人越來越多之後，由於應接不暇，於是他就乾脆在衙門的大堂看診，首創名醫坐大堂之先例。

而後世醫者為了紀念和效法張仲景，也在藥店門前掛牌行醫，坐堂應診。從此之後，在藥店治病的醫生就被稱為「坐堂醫生」了。而中藥店，也因此多以「堂」相稱，諸如揚州的「天瑞堂」、 「樹德堂」，北京的「同仁堂」、上海的「涵春堂」，杭州的「胡慶餘堂」等。

而張仲景發明餃子的傳說，則是發生在他要從長沙太守離任的時候。那時正好是冬天，天寒地凍。張仲景看到很多貧苦而無家可歸的人面黄肌瘦，衣不遮体，因為天氣嚴寒，而把耳朵都凍爛了。看到這種情況的他，回到家後，翻書研究出了一個可以御寒的食療方子，叫「祛寒嬌耳湯」。第二天正好是冬至，他命人在南陽東關的一個空地上搭了個棚子，架起了一只大鍋，為窮人施捨這個祛寒嬌耳湯。

祛寒嬌耳湯的做法，是把性溫的羊肉和一些祛寒的藥物放在鍋煮熟，然後撈出来切碎後，再用麵皮包起來，包成橡是耳朵的樣子，再下鍋用原湯再將包好餡料的麵皮煮熟，每個人施一碗熱湯，裡頭放兩、三個嬌耳。吃了之後就全身發暖、兩耳生熱。幾天之後，肌民們不但肚子好受了，凍耳朵也被治好了。由於這種食品的樣子子像耳朵，功效又是防止耳朵凍爛，所以張仲景给它取名叫「嬌耳」。

張仲景舍藥一直持續到大年三十，大年初一慶祝新年時，每個人凍傷的耳朵都被治好了。後來，每逢冬至這天，不論貧富，人們便仿照「嬌耳」的樣子做成過年的食物，並在冬至中午、三十晚上和初一早上吃。人們稱這種食物為「餃耳」、「餃子」或「扁食」，以紀念張仲景開棚舍藥和治癒病人的日子。至今仍有「冬至不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管」的俗諺。

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前文提到，從明朝開始，部份冬至吃餃子的習俗移到了過年。俗話說：「大年三十吃餃子－沒有外人。」說明了年夜飯之餃子是親人們歡聚一堂的象徵。而年三十包的餃子的形狀，一般為傳統的月牙形。在包的時候，要把麵皮對折後，用右手的姆指和食指，沿著半圓形邊緣細細捏勻，稱之為「捏福」。如果把捏成「月牙形」的餃子，兩角對拉捏在一起，則呈「元寶形」，象徵財富遍地，金銀滿屋。

在山東東部，過年煮的餃子常常會故意煮破幾顆，但不說「破」了，而要說「掙了」或「漲」了。這是因為餃子餡有菜，菜諧音財，故餃子掙了有「掙財」、漲了有「漲財」之意，圖個吉祥，並討個口彩，以增加除夕夜的歡樂氣氛。

而在甘肅中部，除夕夜煮餃子的時候，則是會加少許麵條同煮、同食。其麵條要細，餃子則要包成元寶形，美其名曰「銀絲纏元寶」。

另外，吃餃子的時候，都必須吃偶數，不能吃奇數。飯後盛餃子的盤、碗，乃至煮餃子的鍋裡，擺放生餃子的蓋簾上，則都必須故意留下幾個偶數的餃子，謂之年年有餘。大年初一的餃子也是這天早餐唯一的主食，有俗諺道：「初一餃子初二麵，初三盒子（餡餅）往家轉。」

雖然北方人基本上從除夕開始就天天吃餃子，但在初一過後，必吃餃子的日子，則是「破五」的餃子。破五就是農曆大年初五，民間迎財神的日子，而破五也是「送年」的意思，也就是在這天之後，生活就慢慢恢復到除夕之前的狀態。

根據清末震鈞所撰之記載清代北京風土掌故的雜記《天咫偶聞》所述：

正月初五俗俗名破五，舊例食水餃五日，北方叫名曰煮餑餑。今則或食有三日、二日或間日一食，然無不食者，自巨室至閭閻皆遍，待客亦如之。

民間說破五吃餃子是為了「補窟窿」，有預防疾病的寓意。也有的地方認為有填滿去年的窮坑，今年不再受窮的意思。因為初五之後，有的農家就要開始準備春耕了，也就意味著年過完了。

至於我從小最耳熟能詳的餃子習俗，則是「上馬餃子下馬麵」，也就是要出遠門前必須吃上一頓餃子，而從遠方回到家則要吃麵。

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