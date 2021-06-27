「三大重點」營造舒適感，如何讓女生愛上和你聊天？

文：智遠老師

Hey～大家好，最近我發現了一個很嚴重的事實，就是：

很多人學了很多很多跟女生聊天的技巧，不管是從什麼資訊管道學到的，這個問題始終仍是很多男生的噩夢，那就是：還是一直被女生句點、或是直接已讀、不讀、封鎖。

這類型的問題，也是我最經常收到的。常常會有男生寫郵件跟我說「自己好不容易遇到一個看對眼的女生，怎麼還沒開始說幾句就被封鎖了？被已讀了？為什麼？」

但每次我一看到他們發的聊天對話紀錄，都差點吐血。有時候真的很想問他們，你是怎麼做到總共就說三句話，還句句在女生的地雷上的呢？你說學了很多，到底是學到了什麼？

我覺得妳是一個很符合我要求的女生。 我想我應該是妳認識的男人裡，最優秀的吧！ 妳有沒有素顏照？可以發張來看看嗎？

說實話，就這幾句，今天就算你長得像劉德華，女生也會封鎖你。別只活在自己的世界、光顧著自己快樂呀，你覺得自己是一個會和女生聊天的男人嗎？你有沒有想過很重要的一點「你這樣聊，要讓女生怎麼回？如果你是女生，你怎麼回？」

又不是每個女生，都能這樣來去自如的面對各種尬聊。別人都在聊明星八卦，你卻天天在聊加班和加減乘除，女生會想要繼續跟你聊下去才怪。

不管是聊天、還是約會，這當然也都是需要學習練習的。愛情是一門必修課，就只有會跟不會而已。

我們從小就被告訴要盡心去學習，必備的知識和技能，以後找一份好工作，有一個幸福美滿的生活與婚姻。當然不能否認這句話的前半部分，這也是我和每一個人都需要持續追求的，但後半部分，卻很少有人來告訴你，到底要如何追求幸福的生活與婚姻？

其實我想說，「擁有幸福的生活離不開一段美好的愛情。」那要如何擁有一段美好的愛情呢？也很少會有人告訴你答案。

今天就直接舉一些案例給你們，講講能夠引起與女生共鳴的聊天方式。或是有看過我之前寫的文章，你們應該都明白「聊天就是一種情緒，只有共鳴了，才能跟女生有後續發展、邀約的機會。」

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「三大重點」營造聊天舒適感，讓女生愛上和你聊天：

一、聊出畫面感、想像力

開始之前，我們先來做一個很簡單的測試。以下畫面，哪一個更能直接吸引你的注意力呢？

描述正妹跳舞的一段文字。 短裙正妹跳舞的影片。

沒猜錯的話，大多數99%的男人，都選的都是「2」。並不是說男人都是下半身思考動物，而是說人都是視覺動物，都會被生動的視覺感官在第一直覺所吸引。看到皮膚白、漂亮、大長腿的正妹，請問有幾個男生會不想看的？重點是，這跟女生聊天有什麼關係嗎？ 當然有關係！

在跟女生聊天的過程，比起乾巴巴的文字語句，有生動形象的畫面更容易激起女生的好奇心。「別誤會我的意思，我的意思可不是讓你直接給女生打視訊電話喔。」而是要藉助適當的場景刻畫、細節描述，將你要對女生傳遞出來的話，有生動形象的描述出來。

舉例來說，女生跟你說今天去了一家餐廳，那你就可以對這個餐廳進行「聊天刻畫」了（但前提之下是你真的要去過才行）：

這麼巧啊，我之前也去過這家，是不是有一臺棕色的鋼琴，和我家的鋼琴幾乎是一模一樣。旁邊是不是還有一個透明的玻璃魚池，裡面有很多五顏六色的小金魚，超可愛的。

雖然這看起來只是一段很普通的場景描述，但加入一些元素「棕色鋼琴、五顏六色的小金魚等細節後，就會讓整個聊天的畫面場景充滿想像力」。而且這樣的回覆，還能持續開啟下一輪的話題，比如說：

你是不是也對鋼琴感興趣啊，有學過嗎？以前我也有想過要養魚。

好，那這時候有個問題出現了，如果要是沒去過怎麼辦呢？那就運用到了第二個重點「學會傾聽」。

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二、模仿「綠茶」

我們為什麼會喜歡與女生聊天？

一方面是體內荷爾蒙作祟，另一方面則是因為對方能滿足我們的傾訴欲。如果你能在與女生聊天的過程中，給她提供一定的情緒價值。可以滿足她的分享欲，那還擔心聊不了天嗎？

這裡就有可能要問了，我到底要怎樣才能滿足女生呢？

很簡單，當你不知道聊什麼的時候，可以學會用「沉默的藝術」。當然我不是讓你完全高冷不回女生訊息的意思，而是比起互動式評判來說，更適合用「善於傾聽、及時附和能讓女生有被理解的感受。」

當然，這裡最重要的是，不要輕易打斷她的描述，盡可能用「這樣啊、沒想到、然後呢？」等等的語句，來鼓勵她繼續說下去。無論是開心的分享、或是難過的吐槽，只要你能一一承接住她的情緒表現，讓她有種你隨時都在，自己有被在乎、被寵著的感覺，她肯定越來越願意與你聊天。

善於傾聽的男人，能讓女生感受到你對她的重視，從而朝著你想要的方向發展。簡單來說，如果你想讓你們的關係進一步發展，那就多傾聽、多進行情感上的交流，成為她身邊的藍顏知己。

「進階版」還可以在聊天中，持續調動對方情緒，製造女生的情緒波動。時不時冒出一些讓女生臉紅心跳的情話，也未嘗不可。

舉例：「今天的班上的太累了。」女生問說：「怎麼啦？」

你就可以用開玩笑的語氣說：「看你照片的時候被老闆發現了，他說我不好好上班，整天在想女朋友。問題是，你還不是我女朋友呢～這多悶阿。」tips：僅適用於你們的關係已經進入曖昧階段，否則容易被女生直接定義為油膩，要牢記。

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三、學會留足懸念

追求女生或是在跟女生聊天互動時，該收手時就該收手。

很多人在與女生聊天時，很容易陷入一種拘謹、嚴肅的狀態，變成一問一答。實際上，你越緊張，就越容易出錯，分分鐘崩盤是必然結果。想要給女生留下好的聊天印象，首先你得先放鬆自己、對自己有自信一點，把握好聊天節奏才能有條不紊。當意識到女生情緒不高，不太想繼續聊天時，一定要及時終止，懂得適時「閉嘴」。

否則你收穫的，就是讓自己成為搞笑素材。

男：你在幹嘛呢？ 女：看電視。 男：什麼電視？ 女：《甄嬛傳》 男：那你家電視是什麼牌子的？多大？多少錢？

在這兒，我還要給大家提一個很重要的醒「跟女生聊天時一定要避免『查戶口』式的連續發問，這樣只會加快你被封鎖的速度。」如果想要得知女生的個人資訊，可以換個表述方式來問問題，而不是用查戶口、做筆錄的方式。

如，想問她工作，可以說「我之前跟妳聊天的時候，好像還沒問過妳在做什麼工作的呢。我是從事XXX的。」類似這樣的描述，比起直接來句「你做什麼工作？」顯然會溫和、有禮貌的多了。也會給女生一種，自己有被尊重的感受。

所以想要斬獲女神心，當然也得講究方法與技巧，強攻不行，就不妨換個方式。適可而止的聊天法，就是這個原理，想要讓她主動找你聊天，那就把控好聊天節奏，順勢而為。

當女生開心的時候多說幾句，不願意聊的時候，淺嚐輒止，留足懸念。今天「營造聊天舒適感」的小課堂到此結課，你有收獲了嗎？

總結

女生喜歡跟你聊天一定是因為愛嗎？當然不一定，也可能因為寂寞。但是，女生不喜歡跟你聊天一定是因為不愛嗎？答案也是不一定。

所以不要老是糾結在，女生為什麼不回你訊息。你應該要認真想想，自己在跟女生聊天互動、或是見面互動也好，為什麼會導致自己被冷落、已讀、封鎖的原因才對，針對你自己找到的問題做進一步的改善與學習。

總之，也不是每個人一開始聊天就會感到舒服的，要聊上兩次以上看她對你的印象，才能評價她是不舒服，如果每次聊天她都能跟你對上時間，那就證明她是覺得舒服的，如果她回覆你的時間都有點慢，或者根本不想回你的話，說明她並不是很在意你，也就是不會那麼舒服啦。

當然女生訊息會回覆的慢，不一定是只有這個原因，也有可能是其他的因素造成。「所以再說一次，不要老是糾結在女生為什麼不回你訊息，這件事情上。」跟女生聊天的時候，切忌別講難聽的話，不說無關緊要的話，多講些好聽的話，瞭解到她的優點時，也要適當的誇誇她哦，在她難過的時候要逗逗她，讓她開心。

如果你真的不太會跟女生聊天，那你要練習跟更多的女生聊聊天，經驗是慢慢積累的，當你學會把握聊天的方式，屬於你的女生就會出現在你的人生中。今天的分享就到這裡啦，大家如果有什麼想法的話，都可以留言告訴我哦。

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本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航