「伊朗核協議」川規拜不隨，現在是各國有史以來「最接近取得共識」的時候？

編譯：王國仲

自4月起討論至今，《聯合全面行動計畫》（伊朗核協議，Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）的第六輪會談在6月20日中午正式結束。伊朗代表團長、副外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）認為，現在是各國有史以來「最接近取得共識」的時候，並希望各方能在下一輪會談時達成協議。

伊朗核協議是什麼？

早在2002年，伊朗便被爆出正秘密製造濃縮鈾。儘管伊朗政府承認相關設施存在，並宣稱目的僅為研究、製作用於核能發電的反應爐，仍激起國際對其是否研發核武的不安與懷疑。

隨著伊朗多次拒絕配合調查（如拒絕國際原子能總署〔International Atomic Energy Agency，IAEA〕調查員取樣）、中東局勢逐漸緊張，聯合國安理會（以美國、歐盟為首）從2010年開始，決定對伊朗實施相關經濟制裁。

2015年，伊朗開始與主要制裁者（安理會常任理事國——中、美、英、法、俄，以及德國，共六國）進行會談，希望縮減核能相關活動，換取制裁鬆綁，是為伊朗核協議的濫觴。

會談內容包括對鈾的存量（約300公斤，大約是過去儲存量的2％）、濃度（規定標準為3.67％。一般來說，濃度3－4％的低濃縮鈾便足以供應核能發電；製作核子武器的鈾濃度則在90％以上）、使用方式、相關器械（如離心機）與研究的限制；伊朗也必須定期接受國際組織調查。

川普退出核協議，加劇並深化雙方衝突

2016年初，國際原子能總署證實伊朗依照協定，逐步限縮國內鈾元素存量與發展；時任美國總統的歐巴馬（Barak Obama）亦簽署行政命令，取消對伊朗的經濟制裁。

不過，在川普（Donald Trump）上任後，情況急轉直下。儘管曾兩度核可、確認伊朗持續遵守協定，他仍在2018年5月單方面退出核協議，更於同年11月再次對伊朗實施更高層級制裁，對象遍及與伊朗交易的其他國家。

在過去遭受制裁時，伊朗仍能經由國際市場進行原油等天然資源交易，並賺進超過一兆美元外匯。因此，儘管多數國家（包括核協議中的另外五國）齊聲譴責並反對美國行為，川普仍稱此協定「不公平」，並違背美國的國家利益。

不論協定對公平與否，美國片面退出協議、更拉高制裁等級，確實對伊朗經濟造成嚴重衝擊——貨幣幣值跌至歷史新低、年度通膨率較平時飆升四倍，境外投資也紛紛撤離，更引起大規模的群眾抗議。

此舉引起伊朗政府強烈不滿，儘管宣布仍會暫時遵守核協議，伊朗表示若美國不盡快停止制裁、重新協商，他們將不再接受相關協議規範，甚至開始進行核武相關研發。IAEA也觀察到伊朗的鈾生產量再次增加（詳細數量難以確認）。

歐盟三國努力居中協調、美方意識到政策錯誤，談話可望持續

在美國退出協定、伊朗時不時揚言（或真的）違反規範情況下，英、法、德三國仍努力扮演居中協調、持續會談進程的要角。面對美國制裁，他們協助創立新貿易管道，確保伊朗在制裁中，仍能順利取得醫藥、糧食等民生必需品。

「時光不等人，核協議不能就這樣被擱置。」歐洲三國外交官在新聞稿中如此表示。他們的努力或許即將獲得回報。

政治立場極度保守、剛當選伊朗總統的萊希（Ebrahim Raisi）即將在8月份上任，取代過去藉核協議換取制裁鬆綁的現實主義者羅哈尼（Hassan Rouhani）。專家多認為總統輪替並不會對談判造成多少衝擊，畢竟從1989年開始擔任伊朗最高領袖（Supreme Leader of Iran）、政教合一的實質最高領導者哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），才是握有最終決策權的那位。

不過，部分觀察家指出，伊朗或許會希望在新總統上任之前完成核協議商議。如此一來，就算計畫生變或不如預期，萊希政府也能卸責於前朝，避免遭受波及。

此外，美國總統拜登（Joe Biden）欲重返核談判的企圖亦相當明顯，他更派遣國務院特使參與本次的第六輪會談（儘管因伊朗拒絕和美國代表面對面，只能透過歐盟夥伴傳話間接與會）。伊朗問題特使馬里（Robert Malley）表示：「我們已經見識到，過去高度施壓的做法是行不通的。」

這次，「學乖了」的伊朗政府，則要求美國白紙黑字寫下承諾，證明不會有任何總統再像川普一樣，片面毀棄協定。儘管聽起來相當合理，未能有效掌握參議院三分之二席次支持的拜登，無法以總統身分發布任何具實質效力的協定。因此，雙方談判該如何推進，仍有待持續觀察。

當然，並非所有人都對協議樂觀其成。新科以色列總理班奈特（Naftali Bennett）便稱伊朗為「殘暴的劊子手政權」、亟欲獲取核武，並呼籲美國及其盟友要「醒一醒」。

第六輪會談結束後，各方代表將把商談成果帶回國內進行討論、磋商，並確認相關條文與規定能否被接受。歐洲各國代表接受訪問時表示，大家已「接近達成協議。」最終結果如何，還有賴諸國共同努力。

阿拉奇（伊朗副外長）表示：「就像我說的，現在是史上最接近達成共識的時候，但終點前的鴻溝仍不易填滿。儘管無法預測下一輪談判結果，但各國通力合作、共同完成艱鉅任務，在下次會談時達成協議，是我由衷的願望。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航