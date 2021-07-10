【書評】《我的奮鬥2：戀愛中的男人》：我們花那麼多時間讀另一個人的人生做什麼？

文：蔣汶耕

初讀挪威當代作家卡爾．奧韋．克瑙斯高（Karl Ove Knausgård）的這本書時，著實會被它的厚度與三十四萬餘字，頁面中密麻的間距嚇到。不知不覺讀到中段時，與友人抱怨了下他的叨叨絮絮，你會不斷的被原敘事線岔開再進入他下一個世界，回頭後已經幾千公里遠，還要費盡心思幾萬字的距離走回來，然而這也是吸引的點：我找不到停頓點可以中斷閱讀。

如果要你直視並與眾人揭開心底的黑暗，你願意嗎？

在多數的自傳性書寫中，我們看到的是作者已透過書寫所要呈現出來的部分，這當中有可能夾雜著虛掩、迴避著黑暗與自身罪惡，我不敢說克瑙斯高所書寫的自身之劣是不是百分百的陳述，但他百分之百掙扎過。

回到書名《我的奮鬥》英文版譯作My struggle，或許我更喜歡這譯名。

我看見他的猶豫不決，對於要不要承認或是否選擇遺忘自己那年少發生過，不敢直視的事情；再怎麼討厭自己的軟弱卻仍然書寫之。然而我們常常得是透過他人存在而知道自己的位置，因此這樣的私密書寫，克瑙斯高不只寫自己，還有他人。

若說我們對於偶爾窺探他人私密多少都有點慾望的話，應該有同樣比數不想讓別人同樣窺視自己的黑暗。據說克瑙斯高寫就這本《我的奮鬥2：戀愛中的男人》，讓他的妻子再度陷入憂鬱症，並相信他倆再無浪漫可能。更不用說書裡還有著大量他人鉅細靡遺的生活足跡，值得讚許的行為與種種不堪狼狽，就書寫在紙的兩面。

試想，與你最親近的人，稱兄道弟的傢伙，卻將你所敘說的私密對話，家人間狗屁倒灶公諸於世，還在你們的國家銷售超過五十萬冊，出版至世界各國，你會做何感想？

是因為足夠真實，還是因為夠私密，才得以如此讓人好奇？

想要燦爛，首先你要被看見，被看見，就是容許自己成為獵物。

同樣是私密書寫，讓我聯想起越南裔美籍詩人王鷗行（Ocean Vuong）書寫母親與外婆的《此生，你我皆短暫燦爛》。相較《我的奮鬥》系列讀來卻沒有這麼反感。不是文體、不關國家，或許是卡爾．奧韋．克瑙斯高寫得太過鉅細靡遺，而這當然包含了不認同這個人的一部分。他將自己與他人都化作獵物，被大家看見。

可卻也同樣在思考，作家不得不寫，是不是無法忽視自己與他人內心層面的掙扎？

如果迴避了自己真正想書寫的，是不是所謂的自傳反而存在虛假？

看完之後我稍加理解，對於這樣書寫人生的人，先不論他是否為當代暢銷作家，抑或只是平凡人，仍存在著無法完全認同這個人的一部分。

一如我們面對自己所愛之人，愛之下，或許還有那麼一點點的恨與厭煩，只是不足以為外人道也。

平凡卻也必經的愛情

而在毫無停頓可能的自述中，也夾雜了大量與旁人的對話結構，這種透過你來我往堆疊的時間長度，對生命的探討，讓我想起了《愛在三部曲》。

克瑙斯高描寫與琳達從初次相遇到決定結婚，以致到婚後的種種爭吵與現實光景，也跟《愛在三部曲》系列中所詮釋的，從人與人之間的可能花火走到歡迎光臨現實人生有所交集。

或許沒有電影劇情中前段的浪漫，然而越平凡的日常卻越有震撼與共鳴，於我來說那也是必經現實，美好與不美好一起攤在陽光下。剎那間的永恆是美，但真正能夠理解，也得有時間的累積。

愛情與男女乃至人性之於社會有太多種面向，利用對話堆疊的時間，成為了他們眼裡形塑彼此的存在。

然而也正因如此，越深刻的相處，越有來自內心深處的矛盾，在愛與獨處間，距離美感不再。一位依然還在掙扎的男子，光明與黑暗時常伴隨著他。

或許沒有了激情浪漫，迎來了家庭、工作與瑣碎生活，克瑙斯高光是從沒有明確界線的自我獨處與家人時光就大書特書，充滿對人生的詰問，夾雜在柴米油鹽之間。

論人身處喧囂中的孤獨，歲數中段的孤獨

我們能看見這位滿臉鬍渣，疲憊感重的男子，文筆有著北歐的冷冽，但他書寫的孤獨，卻弭平了我跟他之間的距離：「我在大城市生活的唯一意義，就在於我即使置身人海，也能保持完全的孤獨。」

對於曾身在異國工作的我來說，當時重新觀看了所謂過客與居民的關係，身在人群，周遭來往的面孔從沒見過，意識到自我存在時的那一股自由。

而要探討中年危機也不是沒有，這幾乎是一本能讓你回顧過往，又讓你得以預防的人生範例。

到了四十歲這個年紀，你迄今所過的、一直以來都是暫時的生活首度變成了生活本身，這種重新的思索清除了一切夢想，摧毀了原來的種種觀念，即認為真正的生活，一心要過的生活，要做個一番偉業，都在別處。 人到四十，你才明白，一切都在這裡了，這平庸的日常已經定型，且將永遠如此，除非你有所行動，除非你最後一搏。

這樣探討年紀或許悲觀，但隱藏在背後的涵義我想解讀成：若你還沒有四十，那請先意識到自己究竟年齡到了會不會有這股遺憾？而若你現在年歲將近卻已有這樣的感嘆，有沒有可能再為自己奮力一搏？

說到最後，如同作家吳明益在開頭的專文推薦中也提到一個很直覺性的問題：「我們花那麼多時間讀另一個人的人生做什麼？」

在這630頁的路途上，在克瑙斯高毫無節制的人生書寫上，我們得以有餘力提問、反思、嘲諷或附和，那同樣映照出我們的人生，不可省略。

要如何到達那裡？那裡是哪裡？這是肯定句也是疑問句，我們總是一邊總結一邊提問，因為，有時我們的總結在他人的提問裡，有時我們的提問在他人的總結裡。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航