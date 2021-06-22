楊安澤力拼紐約市長初選，原本支持度居冠的他為何民調跌至第四？

編譯：吳宗宜

民主黨紐約市長初選，候選人聯合造勢

美國紐約市長民主黨初選在當地時間6月22日舉行，民主黨佔壓倒性優勢的紐約，初選勝出的民主黨候選人，普遍被認為將是11月市長大選中、現任市長白思豪（Bill de Blasio）的接班人。

在十多位候選人裡，曾參與2020年美國民主黨總統初選而聲名大噪的楊安澤（Andrew Yang），和前紐約市衛生局長賈西亞（Kathryn Garcia）在6月18日宣布聯袂競選，隔日上午於皇后區法拉盛和曼哈頓唐人街，舉行首次聯合造勢，呼籲民眾將票投給他們。

本次民主黨市長初選採用排序複選制投票（Ranked Choice Voting），民眾最多可以在選票上依喜好程度排序選出五名參選人。在聯合造勢上，楊安澤呼籲支持者們將自己排為第一順位、賈西亞為第二順位：「紐約人都知道我們需要團結起來，第一投楊安澤，第二投賈西亞，我希望你們如此投票。賈西亞是一名真正為民服務的公務員，多年來她一直致力為紐約人服務，試圖改善每個人的生活。我的支持者們，如果你支持我，你應該在選票上將賈西亞排在第二位。」

賈西亞則表示，「我們過去是競爭對手，現在也是。在一些政策在上我們意見一致，很多則不一樣，但我希望每個人都去投票，我很高興再次來到這裡，我知道這裡是楊的大本營，但請將賈西亞排在選票的第一順位。讓我說清楚，我們不是在聯合競選，我們只是在聯合造勢，我不一定同意楊安澤所說的一切。」

最近兩人都為了民調苦苦掙扎，目前初選中最強勁的對手、紐約市布魯克林區區長亞當斯（Eric Adams）在民調中遙遙領先，所以才會出現這種前所未有的聯合造勢活動，他們都希望能透過這樣的活動獲取更多排名第二、第三的選票。

《Rolling Stone》報導指出，據最新民調顯示，原本支持度居冠的楊安澤，因提出的政見導致最近聲望嚴重下跌。6月初NY1 / Ipsos發布的民調顯示，楊安澤的支持度已下滑至第二順位；兩週後，楊安澤的支持度更是跌至第四，僅剩14％的支持率，落後給亞當斯的23％、懷禮（Maya Wiley）的18％和賈西亞的17％。

賈西亞自獲得包括《紐約時報》和《紐約每日新聞》的報導後，支持度飆升至第三位，因此都希望積極提升支持度的兩人，才在選前採取聯合造勢的手法。

這幾個月來，楊安澤一直對賈西亞的管理技巧讚譽有加，並表示他會考慮在他的政府中聘用她，賈西亞則認為這種言論是性別歧視。在這場造勢會上，楊安澤再次稱讚賈西亞：「你完全不必擔心賈西亞的動機、正直或可信度，她是個好人，她競選市長是因為她為這座城市服務了多年。我會敦促任何支持我作為第一順位選擇的人，請務必也讓賈西亞在你的選票上。」

對此賈西亞表示，她能保證的是，她和楊安澤都是為了回饋這個所愛的城市而競選：「我是公務員，而你是企業家的事實，讓我們擁有不同的觀點，但我競選的初衷不是自我滿足，而是希望看到這座城市能夠更加蓬勃發展。」

但一些亞當斯的支持者，抨擊聯合造勢的行為是試圖操縱選民的手法，在一份亞當斯競選團隊的聲明中，前紐約州州長帕特生（David Paterson）便表示，這個行為對選舉非常有害，這是一種讓選民分裂的政治詐欺。

市議員康博（Laurie Cumbo）更譴責楊安澤和賈西亞是兩個絕望的政客，他們聯合起來，通過操縱排序複選制來排擠黑人和拉丁裔選民的聲音。

亞當斯也向選民呼籲，「我們為延續你們發起的改革而戰，不要因為任何人使你偏離方向，保持專注、堅持不懈，為你尋求的改變而努力。」並批評楊安澤和賈西亞此舉意圖剝奪黑人選民的權利，「我認為基本上他們聯合的原因，就是在說無法信任有色人種當選市長。」

賈西亞拒絕回應，楊安澤則反駁：「我想告訴亞當斯，我一直都是亞裔。」

楊安澤（左）與賈西亞（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

誰是楊安澤？

今年46歲的楊安澤，是第二代美籍台裔的企業家，父母在1960年代從台灣移民到美國，父親是著名公司IBM的研究人員，終其職涯發明、註冊了69項專利，母親是統計學碩士和藝術家。他曾在常春藤聯盟學校學習經濟、政治學和法律，擁有哥倫比亞法學博士學位。

他開始廣為人知是在2017年11月，向聯邦選舉委員會註冊參與2020年美國總統民主黨初選，第一個的政見便是「自由紅利」（Freedom Dividend）或所謂無條件基本工資，承諾所有18歲以上的美國人，每月可無條件獲得1000美元（約新台幣2.8萬元）的基本薪資；此政見深受年輕世代的愛戴，一群年輕人組成「楊幫」（Yang Gang）力挺，在競選期間為他募得了4000萬美元。

同年2月，因為新罕布夏州初選結果不理想，楊安澤宣布退出民主黨內初選。

2020年12月楊安澤捲土重來，向紐約市競選財務委員會（Campaign Finance Board）提交文件，以候選人身份參加2021年民主黨紐約市長初選。2021年1月13日，楊安澤正式宣布參選紐約市長，他在其競選網站張貼訊息表示：「我將參選市長，因為我看到本市的危機，而我相信自己能協助紐約走出來。」

《華爾街日報》指出，紐約市遭COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情重創，目前已有超過2萬5000人死亡，下任紐約市長的首要任務將是來自經濟復甦與公共衛生的雙重挑戰。

楊安澤承諾當選後，將推動美國最大規模的現金紓困方案，即10億美元的救濟方案，預計向全市最貧窮的50萬人提供基本收入，每人每年平均發放2000美元（約新台幣5萬6000元），期望改善貧窮人口的生活條件，並幫助紐約儘快走出疫情。此外，他還想創建一個人民銀行（People’s Bank），接受社會福利計畫紐約人會被自動加入。

他說：「我在25年前搬到紐約市，在這裡成長、戀愛並成為一名父親。看到我們的城市面臨這麼多苦難，讓我感到心碎。」

儘管有一些大膽的想法，楊安澤依然是一個非常溫和的民主黨人，批評者認為他對紐約企業、房地產開發商和警察改革都過於軟弱。

最大的競爭對手

現任紐約市長白思豪將於今年屆滿卸任，民主黨黨內初選共有8位候選人角逐紐約市長之位，據《Politico》指出，2月份的時候楊安澤還穩居第一，以28％的支持率遙遙領先其他民主黨競爭者，亞當斯則以17％排名第2，接著是審計長史特林格（Scott Stringer），獲得約13％的支持度，其餘的參選人支持度均不超過10％。

然而，原本對楊安澤形勢大好的選情卻急轉直下，紐約市最近槍擊案頻傳，讓出身警官、強調治安的候選人亞當斯，民調有超前的趨勢。6月初發布的民意調查顯示，亞當斯以22％的支持率位居第一。

亞當斯曾因一些潛在的競選財務問題而受到抨擊，《紐約時報》5月時揭露了他可疑的募款紀錄，包括他如何支持一項有爭議的土地分區變更，使捐款給他的開發商受益。

但這無損他看漲的聲勢，身為一位溫和的民主黨人，他提倡小企業發展和房地產開發，並強調公共安全的重要性，認為這是繁榮的先決條件。他經常宣稱自己最有能力能打擊犯罪，理由是他在警政領域擁有20年的經驗，他支持警察改革，也不打算減少紐約警察局預算。

亞當斯提出了他所謂「人民的計劃」（People’s Plan），該計劃包括為窮人提供每年3000美元的稅收抵免，為每個負擔不起的家庭提供托育服務，替無家可歸者提供住房補助，以及創建一個新的MyCity入口網，讓紐約人可以清楚了解他們有資格獲得哪些福利。

另一位候選人賈西亞則在多家知名媒體為她背書後，聲勢急劇上升。5月初，《Politico》稱白思豪長年的衛生智囊賈西亞，是每個選民第二喜歡的候選人。但接著，賈西亞獲得了州參議員克魯格（Liz Krueger）、皇后區議員羅茲克（Nily Rozic），以及《紐約時報》的青睞，報導指出「賈西亞是最了解如何讓紐約重新站起來的人，她擁有這樣的經驗和氣勢。她在可能是這世代最重要的市長選舉中得到了我們的支持。」

隨後，她也得到了《紐約每日新聞》的背書，稱她是最有能力引導度過這一艱難時刻的候選人。

她的政策著重在氣候韌性，並希望在她上任後，立即開始將城市轉變為完全可再生能源的經濟體。她還想擴建自行車道、公共交通和公共綠地；把上萬輛校車改裝成電動車，在每個學校屋頂裝上太陽能板、改造的更環境友善，並制定一套綠色新政（Green New Deal），並在未來十年內將綠能產業的工作數量翻倍。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航