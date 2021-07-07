給大人的「自由書寫」：用寫作的力量，靠近一片神秘森林

文：陳姿含（歪文系why_literature）

居家防疫，心情是不是很悶呢？我自己這幾天就因為關在家創造力大減，好幾次寫到一半會突然盯著紙筆發楞：寫這幹嘛？爛死了這有必要寫嗎？然後就把筆摔了。好像身後本來連接著的線突然一崩斷掉。每天盯著電腦活在我自己的世界，感覺難以延續。

在這種時候，先拋下原本的工作，讓書寫回到它原本的狀態，不為什麼，就只是抒發，讓自己有慢下來的空間。之前曾經出過給學生的「自由書寫」，這次在方格子作者小毛小姐的敲碗下，分享這篇適合大人的寫作給大家，如果你也喜歡自由書寫，就一起來「在家防疫，寫作療癒」吧，這次要寫的是一個祕密森林的故事。其實這是我某天突發奇想的設計，本來是想給學生寫，但意外地發現反倒是來觀課的老師寫得比學生開心，箇中原因最後會解釋。來寫寫看吧，測驗你是大人還是小孩（咦）！

被書寫的森林

用寫作的力量，靠近一片神秘森林。這是從辛波絲卡詩得到的啟發：

被書寫的母鹿穿過被書寫的森林奔向何方？

是到複寫紙般複印她那溫馴小嘴的

被書寫的水邊飲水嗎？

她為何抬起頭來，聽到了什麼聲音嗎？

——辛波絲卡〈寫作的喜悅〉

母鹿越過森林，啜飲一片沁涼的湖水，牠為何忽然抬起頭，莫非是聽見魔法的聲音？

不知道大家有沒有發現，神秘、想像、令人著迷的故事，總是從某一座「森林」開始，大概那是最接近靈性的地方。

於是我產生了一個「即興寫作」的想法，感受，其實也是潛意識的流動，想讓故事從一片原始森林裡長出來。於是，充滿可能性的創造就從這裡開始。

森林裡，一名迷路的旅人

放輕鬆，你可以一邊喝杯咖啡，讓想像豐富一點。在正式開始書寫之前，請先想像下列問題的答案：

你是一名旅人，有天迷路了，模模糊糊地來到一片森林。你有點不記得自己為什麼會出現在這裡，左右張望，伸手觸摸周圍的環境。形容一下，這是怎樣的森林？ 你往前走，不久遇到了森林裡的生物。他是什麼？你會怎樣跟他互動？ 繼續走著，走著，看到森林裡有建築。它位在森林的何處，外觀長怎樣？看到這座建築之後，你會做什麼呢？ 過了一陣子，你又往前走，在森林深處看見一座湖。湖水是什麼樣子？這時的天空又是什麼樣子？ 你被這片湖水吸引，把頭微低，看見了自己的倒影。你的模樣如何呢？ 這時，你才忽然想起一些重要的事。你，是為了什麼而迷路，來到了這裡？ 最終，你走出了這座森林嗎？

寫作的力量，長出一片森林

在心裡試著把整個故事串連起來，想像一個旅人在森林中迷路的故事。

讓那一片森林，常駐在心中，允許自己隨時來到這裡。書寫，就是讓魔法森林長大的咒語。正式下筆，請重新編排、改組、調換說故事的次序（可以從「我實在不知道我是怎麼走出那座森林的」開始），寫下一個迷路森林的故事！

Photo Credit: 本文作者提供 什麼顏色的筆都行，紙張材質隨意。字越醜越好！

賦予魔法：改變的契機

細心的讀者也許會發現，剛剛的問題1-6之間細節銜接的很順，在6–7之間卻似乎跨度很大，有故事（意義）留待填補。

現在回到第6題，當你來到了湖邊，看見自己的倒影，並想起自己「為何而迷失」的那一刻，你的記憶，喚醒了這座森林裡神秘而古老的力量……

請拿出另一種顏色的筆，選擇以下其中一種發生，：

湖中，你的倒影忽然開口，對你說出了一句話： 剛才在森林裡遇到的生物，原來一路偷偷尾隨你，跟著來到這座湖邊。你低頭看湖水時，也看見他的倒影出現在你的倒影旁邊，於是你轉身，…… 看到自己倒影的瞬間，森林裡有魔法被啟動：

因為這樣，原本故事的某個設定因此被「改變」了，請拿特殊顏色的筆，寫下這個改變，並在6-7之間接寫一些結局之前的細節，但不要回頭修改之前寫好的句子，而是接著寫下去，讓故事確實有「被改變」的感覺。它可以很小，小到只是調動了天空的顏色，也可以很大，讓你的結局因為這個改變而鬆動。這是你的故事，因為你而創造的改變，請隨心所欲！

森林深度解析：每個人都是迷失的旅人

（已經完成故事再看哦）

這個森林故事，誘引我們的意識回到初始狀態。即便說自己「不善書寫」的人，一旦進到這個故事，每個人的想像都鮮活靈跳，帶著自己的特色：有的顏色繽紛，畫面層次豐富，充滿熱情的小動物，有的故事背景是一片黑森林，也有矛盾的人，在廢棄國度的森林裡被獸人威嚇，後來卻意外發現遺跡寶藏……，寫作帶給人的力量是相當豐沛的，要透過無疆界的想像被召喚出來。

「迷路」的經驗，或許就是我們在現實中因為什麼而徘徊的感受了。書寫者當下的困惑，情感，潛意識甚至生命課題，會不知不覺被折射出來，尤其那一片湖上，自身的倒影。讓你自己，對自己訴說真正的訊息。

整個故事唯一的「限制」，就是另一種顏色的筆出現的時刻。當旅人「看見」自己的模樣（他可能「接受」自己浪跡天涯而顯得瀟灑、在迷失途中與自然環境「融合」，或者流露疲憊......），「認清」自己迷失的真正原因時，指出這件事情，是推動魔法的力量。就如同現實中，所有「改變」都需要付出代價，故事中施予的唯一「限制」就是代價，因為這樣才有帶來「改變」的契機，你會發現，不論改變微小或巨大，所付出的代價本身就是「意義」。

謝謝所有迷路的旅人，讓這片森林迎接你。在某個角落，會遇上神秘的生物，也有一片照映真實的湖水靜靜在那裡等候你。

後記：設計理念

「形容」賦予意義

寫作的力量，來自描述，來自形容，它可以為一件平淡無奇的事物賦予意義，只是平常我們不一定有那麼強烈的感覺，因此體驗形容的力量，就成為這個寫作的重要發想。

描述森林的所有問題，除了動作之外，都在要求你為特定的名詞（比如森林、湖水等）做描述。為了完成這些描述，你必然加入了大量的形容，而且可能是相當複雜的句子，像是「我在一片透明卻深不見底的湖水邊徘徊」、「那座黑森林就像《哈利波特》裡的魔法森林，濃蔭密布，看不見天空......」，這些想像的填補，構成了每個人心中意義獨特的森林。猶如前面分享那首詩的名字，辛波絲卡稱這樣的力量為「寫作的喜悅」。

在創作的筆下，可以長出任何一片森林。

可以遇見一隻鹿。可以躲避一名獵人。可以摧毀魔法師。可以永恆迷失。這片森林的存在，就是為了在這一刻，等候你的到來。在開頭引用的辛波絲卡詩裡，這正是「寫作的喜悅。／保存的力量。／人類之手的復仇。」

寫作裡的投射

諾貝爾文學獎作家奧爾嘉・朵卡萩（Olga Nawoja Tokarczuk）是心理學出身，曾是臨床治療師，她在小說中批評心理測驗的封閉性，聽到人家問「你處在一間陌生房子裡時，會站在哪個位置」時，她的反應是撇撇嘴：「是怎樣的房子？有光照進來嗎，光照在哪個位置？空間大或小？傢俱的擺放呢？」朵卡萩認為對人類心理的分析，應該與我們真實的心理疆界一樣開放。就是從這樣一段話的啟發，催生出了這個設計。

平常在看學生的寫作時，我可以明確觸碰到這個人的特質，還有他現在的狀態，也許是内核被無意間透露了出來。我想這就是寫作的交流，你的意識會投射到寫作裡，因此就想書寫一片折射自我的森林。森林，是我非常喜歡的題材，我們的書寫重心是按照每個人的筆法，長出各種各樣的森林，這在文學裡是可以被看見與分析的。寫作時，必然會呈現書寫者的性格、意識狀態，所以這片森林寫作，希望帶來一點與自己內在交流的機會，像我喜歡寫在森林裡的獨角獸，寫完感覺有點療癒。

雖然是自由書寫，但還是要有個起頭才好寫，因此設定幾個問題，讓想像的思路順暢。寫作，是從無限想像發生，而不是限制。必需的限制，是為了產生更深遠的意義。這也是為什麼會在寫完森林後，加入「改變的魔法」這個寫作環節，雖然是一個設定好的套路，但即便是限制，也可以在每個人的筆下發生不同的意義，也許有的人筆下改變是驚魂環節，有的是淡淡的復原之光......。

「在家防疫，寫作療癒」，希望今天的寫作有幫助到你！歡迎分享你的這篇被書寫森林給我們，會回饋你關於寫作風格的專屬分析唷！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航