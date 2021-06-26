《與其麻木前進，不如勇敢迷失》：這不是你的夢想！你的人生需要屬於自己的第一志願

文：林子鈞

01 找到「變成自己」的衝動：我為人生選了歧途

有哪些微小的時刻，讓你覺得自己是個有血有肉的人？

是哪些決定，讓你想大叫「這才是我啊！」？

不要忘記凝視它們，讓這些回憶提醒你，你最真實的樣子。

在寒冷的清晨醒來，天還沒亮。我鼓起勇氣推開被子、痛苦地跳下床，感受冰冷的空氣扎進全身。我發著抖穿上衣服、圍巾、耳罩、手套，背上背包、相機、無線電，順手朝外套口袋塞進幾顆備用的急性腸胃藥。最後，用失去知覺的手指沾了沾冰水，隨便抹了一把臉，就快步跑下樓集合。

一行人坐上吉普車朝遠方出發，月光晦暗，遠處的山線被吞沒在蒼茫的夜色裡。老舊的吉普車延著山路急駛，旋即鑽入一片泥濘的針葉林，車身左搖右晃，如迷途的醉漢。森林底層成了漫著濃霧的巷弄，只見車頭燈吃力地撞開黑暗，才找出了一條通往前方的路。外頭被樹影壓得一片漆黑，每當我看向窗外，就會看見窗上反射著自己：一個穿著羽絨衣、頂著亂髮、圍著圍巾、面帶倦容、眼神卻閃閃發光的男孩。

二十四歲，我怎麼會在尼泊爾的高山裡？

腦中突然閃現人生的各種可能：這窗戶若是鑲在飛往香港的商務艙，我會不會是個穿西裝出差的商務人士？若是飛往美國的長途班機，我或許是要去留學的學生；若是位於遠洋貨輪一隅，那也很好，至少我還沒忘記怎麼流浪。但在那一連串影響可大可小、後勁可長可短的人生選擇中，我卻選擇了一條風雨陰晴錯落的歧途。如果，真有那麼一次如果，我真的做了一個不一樣的人生選擇，今天的我，是不是就不在這裡了？

腦子裡刮起漫天飛雪，四周卻漸漸明亮，陽光早已等在森林邊緣，要加入這趟差旅。陽光普照、松針滿地，車子卻突然爆了胎。大家伸伸懶腰下車換胎，對我們來說，一切意外即是日常。

車修好了，我們再翻過幾座山脈，然後下切到溪谷，沿著河流旁邊的碎石路蜿蜒前進。在不注意的時候，巨大的雪山突然出現在我們眼前，那景色美呆了。

若你看見，也許會希望人生就定格在那顆分鏡。但那時，我們卻想著：「啊，山腳下就是學校了。」再穿過一座電廠，經過一座吊橋，在幾個施工地點等待挖土機側身舉起爪子讓路。接著，我們轉進一個靜謐的雪巴族村落，嗯，正好八點。我看見藏式建築前，穿著藍色制服的孩子正準備要去上學，而我們一天的工作也正要開始。

我總是記得沿路上的一切，因為我睡不著，在任何交通工具上都一樣。我會認命地獨自望向窗外，有時候眼睛看著看著、腦子裡跟著想著想著。在這有點家鄉味的異地，你會突然有種錯覺，總有那麼一次，你會忍不住問自己：這是什麼樣的人生？我怎麼會在如此陌生的國度？曾經如此迷惘的我，又是怎麼抵達這裡的？

五年前，就讀台灣大學經濟系的我，還是一個二十歲的大二學生。擁有志同道合的同學，我們一起過著繽紛的生活；學校裡無比自由的修課選擇，你也可以出國成為交換生。這個看似明亮的未來，校園裡有研究所等著我們，不想念研究所的話，就去銀行、大企業、外商公司，或找一份能讓你安身在台北的工作。

但我心底有個聲音，它一直想叫醒我，告訴我：那不是我的未來。

什麼時候，人生變成公式？

十八歲背包旅行的時候，我在墨爾本認識一群大學生。當時，來自不同國家的幾個人，正圍在青年旅館的交誼廳，幫正在旅館打工的大學生解數學作業。他們困惑的樣子引起我的好奇，於是我走近一看，發現竟然是一元二次方程式。

我跟他們說了那題的答案，還有下一個題組的答案。我永遠忘不了他們的眼神，就跟看到鬼一樣。我告訴他們在台灣，我們國中就要學這個，還要背公式，因為這樣考試時會解題得比較快。大家聽完都覺得不可置信，這時，一個法國女生非常誠懇地對我說：「I feel sorry for you.」我先是困惑了一下，然後，這句話狠狠擊中了我。看著圍在身邊的外國青年，我忽然搞不清楚自己的人生到底是超前了，還是落後了？

我發現自己活在一個充滿「致勝公式」的社會，用功念書、考上明星學校、最好出國交換、接著出國深造、進入知名的公司上班、領一份穩定成長的薪水、做個聽話的員工……

這讓我們在無止盡的競爭中長大，並且學習著怎麼迎合社會的期待。學校裡教的是考上下一所學校所需的知識，卻沒有告訴我們如何認識自己。最諷刺的是，在這一再競逐的過程中，社會用盡不同的方式告訴我們：人生要有夢想，有夢的人生最美。

但是，人生不應該變成公式，對吧？相信你也曾經這樣質問自己：為什麼小時候，我們渴望知道長大的樣子；但長大之後，卻不知道自己是誰？如果成長歷程是不間斷的競逐，夢想存活的空間在哪裡？你也曾經這樣反問過叫你作夢的人嗎？在同一趟背包旅程中，我到了澳洲中部的沙漠，找到了一座視野極佳的紅土丘，坐在那裡看著遠方的艾爾斯岩。也就在那一刻，我得知自己的大學放榜結果，正好旁邊一位老爺爺與我聊天，他立刻通知在場的所有人。接著，另一位老爺爺衝回自己車上搬出幾瓶香檳，一群陌生人就這樣圍著我，大力拍著我的肩膀，為我舉杯慶祝。

後來我才發現，當知道自己考上第一志願的那一刻，我沒有笑，我的表情是疲憊的。我永遠忘不了那個場景，就像我迷失在沙漠一樣。考試可以套公式，但是，找未來可以嗎？

Photo Credit: 悅知文化出版

夢想之所以變質，是因為參雜了太多人的期待

記得有一次去國小演講，我問在座的小朋友，他們的夢想是什麼？有人說等下想吃牛排、有人說要當醫生，有一位小妹妹說她要考上第一志願，去國外念書，變成成功的人賺大錢養爸爸媽媽。我嚇死了，想立刻衝過去用力搖醒她，把這想法晃出她腦袋外面。「這不是你的夢想！」我想大聲對她說。「你的人生需要屬於自己的第一志願。」

的確，從國中開始，「考上第一志願」、「出國念書」取代了「足球員」、「動物園園長」、「攝影師」等源自於自身興趣的答案，成為許多人的人生目標，而我也是其中之一。現在回想起來，我把別人的夢想以及社會的觀感，當成自己的目標了。原來一路獲得的「掌聲」，只是眾人合力打著節拍，期待我跳著一支身不由己的舞。

在後來的創業過程中，曾有企業想要贊助我們一筆為數不小的金額，條件是要幫助他們的員工舉辦公益志工活動，用假日的時間到他們苗栗廠房附近的國小就近服務，目的是為了增進內部員工的感情。如果答應了，我的事業表面上會看起來很成功，團隊會被更多企業注意，而我每一次的簡報也會更有分量。

如果是你，團隊就要沒錢了，你會怎麼做？

我斷然拒絕了。遠山呼喚是長期深耕在地，渴望透過教育帶來改變的非營利組織，而非設立來服務企業的員工培訓公司。我知道，如果我答應了，我會在執行過程中違背初衷，反而被自己的夢想一刀一刀折磨。因為那不是我，也不是遠山呼喚創辦的初衷。

好不容易找到的志業，是不能拿來交易的。你能同意嗎？

重新認可你很喜歡的自己

五年來，我在異鄉看過太多殘缺的人生，這讓我一直覺得，像我這樣的年輕人承接了很多的幸運，要煩惱的事情多半是乖乖讀書、努力升學而已。然而，正因如此，找自己的夢想卻反而不容易。在某次演講之後，有位大學生質問我：「我當然想做自己喜歡的事啊，但是我已經在升學體制裡長大了，要怎麼重新認識自己、找自己的路？」我想了很久，然後分享了一段藏在心底的故事。

十三歲那年，我決定去爬玉山。我不知道這個想法是怎麼爬進我年幼的腦袋的，但只要我看著課本裡那座翠綠山峰，就會不自覺地開始想像自己站在山頂的模樣。當時的我並不知道，對我小腦袋瓜外面的真實世界來說，這想法根本是天方夜譚。我既沒有登山經驗，沒有裝備，沒有父母的同意，更沒有任何人願意帶我去。

這些現實有如隕石般輪流擊中我，我好難過，但這個幼稚的念頭卻沒有跟恐龍一樣滅絕。接收到這個噩耗的當下，我決定去說服爸媽、說服登山社。我決心要讓整件事發生，我一定要去爬玉山。為了說服爸媽，我開始每天拉著下班後的他們去公園，在他們面前跑完一圈又一圈的訓練。我也開始尋找並聯繫登山社，說服他們帶上一個十三歲的男孩，但都毫不意外地被拒絕了。就這樣過了一個月，我仍然不斷掙扎，毫無放棄的念頭。有天，媽媽竟然也加入了幫我尋找登山社的行列，一切才慢慢有了轉機。

那種「莫名堅持一件不可能的事情」，並且「深信自己可以做到」的感覺，我到現在都還記得，甚至遠比後來站上山頂的時候還要深刻。因為，我非常喜歡當下的自己：喜歡冒險、喜歡解決問題，並且深信有更好的結局。

後來，在創辦遠山呼喚的過程中，常遇到大家嗤之以鼻、告訴我那絕不可能的時刻。大學生怎麼可能募到一百二十萬？你瘋了是不是，你怎麼可能畢業後還做這件事？你說要在一個月內變出兩台校車？每當這樣的時刻，我總會想起這段回憶。在這些風風雨雨中，回憶裡的小男孩會提醒我自己是誰，接著，帶我往前迎向困境。是他支持著我到尼泊爾的深山裡種植教育，因為他，而讓我註定要成為今天的我。

有哪些微小的時刻，讓你覺得自己是個有血有肉的人？是哪些決定，讓你想大叫「這才是我啊！」？不要忘記凝視它們，讓這些回憶提醒你，你最真實的樣子。活得像自己的人絕對不是混蛋，但沒有勇氣接納自己的人可能是笨蛋。

社會充滿了正道、主流、成功模板，擁有叛逆想法又敢於堅持的人，本來就比較難被社會接受。但如果連你也不接受自己，那麼，你的未來該何去何從？

仔細想想，你上一次對人生感到興奮是什麼時候？上一次恨不得叫某人閉嘴，不要指點你的人生，又是什麼時候？

當時那個超想「活成自己」的人在想什麼？他的眼神看向何處？他的心跳得多快？他的憤怒有多真實？他有多想叛逆一次、改變人生？

他還在，對吧？

書籍介紹

本文摘錄自《與其麻木前進，不如勇敢迷失：遠山呼喚共同創辦人林子鈞首部著作——如果夢想無比重要，十年一夢又如何？》，悅知文化出版

作者：林子鈞

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父母的期待、社會的眼光、世界的規則、臉書的讚，

在人生的盛夏時分，我們該如何活成自己要的樣子？

如果你的夢想無比重要，十年一夢又如何？

「只要衷心跟隨內心指引，無所畏懼地劃過漆黑的夜空，你終將成為一道獨特的生命流光。」

遠山呼喚共同創辦人——林子鈞

正因為處處是未知，我們才能發瘋似地，把青春賭給夢想

讀第一志願、到知名企業上班、領穩定薪水……

社會為我們定義了「正道」，但夢想如何存活？未來該何去何從？

有時我們覺得自己沒有選擇，也許只是因為恐懼失敗，

但與其活在框架人生，不如踏上未知旅途，

對於年輕的你，忽遠忽近的人生才是常態，又苦又痛的經驗才是成長，

你終將發現，原來尋找自己是永遠的進行式，

只要本心從未變過，又怎會害怕前路迷茫？

一本關於煩人的迷惘、狼狽的失敗、痛苦的成長、現實的社會、殘酷的世界，卻也關乎還在追逐的你。二十歲，選擇到尼泊爾震央成立國際教育組織的遠山呼喚共同創辦人林子鈞，以真摯的文字寫下在偏離正道的冒險路上，如何撕下標籤、如何倒地不起，並且在這一切歷程中，儘可能保留最真實的自己。如果你也渴望改變，歡迎上車，與我們一起衝撞這個世界！

#1面對【迷惘】

一條真正屬於你的獨特道路，絕不會是別人開好的「正道」。沒有迷茫過，怎麼會有篤定的人生？

走出迷惘的路徑，不是原地思考的過程，而是起身實踐的歷程。

有一件事情，就算一再失敗，你還是會一次比一次開心，那就是屬於你的志業。

#2 經歷【失敗】

失敗是一種「獲得」，有時倒地之後，夢想才能真正扎根。

一無所有的人、看似脆弱的傻瓜也有資格冒險嗎？重點從來不是手上有多少資源，而是我們的心有多堅定。

連結空想與夢想之間的，是一條又一條的疤痕，倒地之後掙扎爬起來的次數，終將決定征途的長度。

#3 追求【成長】

出社會之後，名片可以唬人，但是追逐成長的姿態絕對騙不了人。

面對舒適圈所做出的選擇，終將定義我們的人格特質。

我們都必須試著在心裡清出一個空間，儲存別人的人生故事，因為有些人活著的姿態，足以衝擊你的人生。

#4 走進【社會】

唯有持續對話、誠實分享，溝通才能從相互禁錮，轉變為相互理解。

主導對話往往能加速進度，但在關鍵時刻，只有細心傾聽才能凝聚共識，直抵問題的核心。

工作應該要讓人越來越喜歡自己，而不是越來越討厭自己；工作應該創造自信、成長與價值，而非剝奪夢想的空間。

#5 迎向【世界】

「壯遊」是為了看見別人怎麼活著，每一次獨立思考、每一次選擇，都在建構屬於自己的世界觀。

對世界好奇，但不要停止懷疑。時時抱持懷疑與驗證的思辨精神，才不會被片面的訊息牽動。

世界是一面鏡子，反射出人們心中的自己。討厭世界的人，只是討厭自己迷失的人生；喜歡世界的人，往往是因為在別人眼裡，看到期待已久的自己。

Photo Credit: 悅知文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬