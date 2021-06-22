2021/06/22,
科學

跌嘢唔好搵——遺忘物件位置的認知心理學

跌嘢唔好搵——遺忘物件位置的認知心理學
圖片來源：試映劇場《跌嘢唔好搵》｜試當真

我們想讓你知道的是

「不去找東西，東西自然會出來」也有心理學解釋？人類的記憶其實不是想像中那麼穩固，極度容易受到外界或內在因素影響而混淆。

文：chi____wai（台灣中原大學心理學系畢業）

發現東西不見了，我想不少人第一個反應是想去找回來，不過往往都是愈找卻愈找不到——不找的時候，東西卻自己跑出來，到底為甚麼會這樣呢？

最近看完試當真的rap《跌嘢唔好搵》，想起幾個心理學的單元，打算分享一下，但跟上面的疑問無絕對因果關係，只是一些切入點。

首先是有關我們的記憶，我們人類的記憶其實不是想像中那麼穩固，極度容易受到外界或內在因素影響而混淆。

假設有兩件東西：「object A」跟「object B」。

如果兩者都經常需要使用，object A經常被拿來拿去，放的位置經常有變；而object B每次用完都會放回去同一位置，那我們每次要重新找object A的機會就會比B高。

有一個干擾理論嘗試解釋類似這種現象，這理論以時間點來畫分為兩種，第一種是因為之前發生的事情干擾了現在回想事情，令到我們想不起一些東西，這叫順向干擾（proactive interference ）。舉例說，object A之前可能用完放在門口，但剛剛又放了在窗邊。因為曾經放在門口，我現在要找的時候回想不起我放了在窗口，我跑去門口找，結果找不到。第二種是逆向干擾（retroactive interference），指後來發生的事情干擾了現在回想事情，令到我們想不起一些東西。這理論可能跟找東西沒太大關連，這邊以第二個情況作例：同一位置之地鋪，最近新開了一家便利店，過多幾天，我們或許回想不起便利店的前身是開甚麼店，但你知道本來是記得的，可是現在回想不起，只能想起這位置新開的便利店。

對於需要經常在多個地點使用的工具，如情況許可，這邊會建議多買幾件，放在不同定點，以便工作。重點在於「物有定位」，長期下來找東西的時間成本與心理資源成本絕對值得，這可能就是老祖先的智慧。

第二，我想起的是我們的大腦運作模式，我們在認真想要找回一件東西的時候，啟動的是較為線性的，點對點的模式，我們可能會去思考曾經在哪裡用過，平時會放在哪裡，沿路進行仔細的地氈式搜索。可是，這只是依靠經驗，但通常不見了東西都是因為它脫序了，脫離了我們往常擺放的習慣，可能它被其他人放到不同於往常的東點，也可以它掉在地方上滾到我們不會想到地方，所以當我們以「想」的方式去找，通常都是找不到，除非可以反直覺、反經驗去找。而且，在這個認真找東西的階段，我們很容易會忽略「感覺上無關」的線索，但往往東西就可能藏了在這些東西後面。

在不找的時候，東西就自己跑出來，這可能跟心智遊離（mind wandering）有關係。假設上一段成立，東西是脫離了我們既定的思考路徑，那不經意地看東西的時候，就很有可能找回來了。

跌嘢唔好搵，跌嘢唔好炆，跌嘢唔好急，跌嘢唔好執——《MC $oho & Kid Ney - 跌嘢唔好搵》

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看

相關文章：

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。