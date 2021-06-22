跌嘢唔好搵——遺忘物件位置的認知心理學

文：chi____wai（台灣中原大學心理學系畢業）

發現東西不見了，我想不少人第一個反應是想去找回來，不過往往都是愈找卻愈找不到——不找的時候，東西卻自己跑出來，到底為甚麼會這樣呢？

最近看完試當真的rap《跌嘢唔好搵》，想起幾個心理學的單元，打算分享一下，但跟上面的疑問無絕對因果關係，只是一些切入點。

首先是有關我們的記憶，我們人類的記憶其實不是想像中那麼穩固，極度容易受到外界或內在因素影響而混淆。

假設有兩件東西：「object A」跟「object B」。

如果兩者都經常需要使用，object A經常被拿來拿去，放的位置經常有變；而object B每次用完都會放回去同一位置，那我們每次要重新找object A的機會就會比B高。

有一個干擾理論嘗試解釋類似這種現象，這理論以時間點來畫分為兩種，第一種是因為之前發生的事情干擾了現在回想事情，令到我們想不起一些東西，這叫順向干擾（proactive interference ）。舉例說，object A之前可能用完放在門口，但剛剛又放了在窗邊。因為曾經放在門口，我現在要找的時候回想不起我放了在窗口，我跑去門口找，結果找不到。第二種是逆向干擾（retroactive interference），指後來發生的事情干擾了現在回想事情，令到我們想不起一些東西。這理論可能跟找東西沒太大關連，這邊以第二個情況作例：同一位置之地鋪，最近新開了一家便利店，過多幾天，我們或許回想不起便利店的前身是開甚麼店，但你知道本來是記得的，可是現在回想不起，只能想起這位置新開的便利店。

對於需要經常在多個地點使用的工具，如情況許可，這邊會建議多買幾件，放在不同定點，以便工作。重點在於「物有定位」，長期下來找東西的時間成本與心理資源成本絕對值得，這可能就是老祖先的智慧。

第二，我想起的是我們的大腦運作模式，我們在認真想要找回一件東西的時候，啟動的是較為線性的，點對點的模式，我們可能會去思考曾經在哪裡用過，平時會放在哪裡，沿路進行仔細的地氈式搜索。可是，這只是依靠經驗，但通常不見了東西都是因為它脫序了，脫離了我們往常擺放的習慣，可能它被其他人放到不同於往常的東點，也可以它掉在地方上滾到我們不會想到地方，所以當我們以「想」的方式去找，通常都是找不到，除非可以反直覺、反經驗去找。而且，在這個認真找東西的階段，我們很容易會忽略「感覺上無關」的線索，但往往東西就可能藏了在這些東西後面。

在不找的時候，東西就自己跑出來，這可能跟心智遊離（mind wandering）有關係。假設上一段成立，東西是脫離了我們既定的思考路徑，那不經意地看東西的時候，就很有可能找回來了。

跌嘢唔好搵，跌嘢唔好炆，跌嘢唔好急，跌嘢唔好執——《MC $oho & Kid Ney - 跌嘢唔好搵》

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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