曼寧日報——被極權禁了54年也可復刊的德國報章

1990年2月20日，被禁了54年的德國報章《曼寧日報》（Meininger Tageblatt）復刊。自此以後，這一天成為Meiningen這個位於中部圖林根州，二萬多人口城市的言論自由紀念日。

《曼寧日報》創於1849年，那時德國還未統一，這個城市屬於薩克森曼寧邦聯。這份報紙在1879年起每周七天出版，後來引入當時新穎的彩色印刷。1914起開始使用新的機器印刷，每小時可印5,000份報紙，在當時來說十分快速。1933年納粹黨上台，大部分報章被禁。三年後，這份當時已有87年歷史的報紙也避不過這個命運，宣佈結束。

納粹倒台後，佔據東德的蘇聯也不讓這份報紙復刊，只容許執政黨屬下的報紙經營。一直到1990年，圍牆倒下後，才由傳媒人Siegfried Herzog（見文首圖）重新創辦，用回舊名，並很快暢銷。報紙也一直發行到現在，每天發行八千多份。

Photo Credit: AP / 達志影像

《曼寧日報》於復刊三十年時獲德國財政部表揚，在慶祝會上公佈發行代表新聞自由的郵票。城市名「Meiningen」，巧合地與德文的「言論」（Meinungen）只一字之差。《曼寧日報》的回來，也表示言論自由的再來，難怪這在當地是值得紀念和慶賀的日子。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook。

相關文章︰

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin