雞塊兩三事：雞塊是大學教授造福人群的發明，而且比你我都早征服宇宙

麥克雞塊和「防彈少年團」(BTS)的聯名活動帶來各國麥當勞的購買潮。然而,你知道手中這一塊塊油炸雞肉其實是美國康乃爾大學的教授發明的嗎?雞塊至今已經有超過40年的歷史,儘管曾經引發不少食安爭議,仍不減這項偉大的發明在人們日常生活中的地位。

你口中的雞塊,是康乃爾大學的教授發明的!

雞塊的發明者是康乃爾大學前家禽與食品科學教授羅伯特・貝克(Robert C. Baker),貝克教授一生發明了數十種與雞肉有關的食品,包含雞塊、火雞火腿、雞肉熱狗,以及在美國著名的康乃爾雞肉BBQ醬料。

根據美國雜誌《Mental Floss》的報導,二次大戰後,因為雞肉通常以整隻雞的形式出售,運輸與保存不易,因此美國人對家禽的需求劇烈下降。然而,貝克教授研發了一種方法,把雞肉去皮後磨成泥、裹上雞蛋糊,然後做冷凍處理,並且讓這種「雞塊」能夠在冷凍後油炸食用。

除此之外,貝克教授與當時的康乃爾大學食品科學助理教授Joseph Hotchkiss,也致力於開發真空包裝,以改善雞肉的運輸過程。隨後,當時的美國養雞大亨Frank Perdue實現了這種運輸過程,該技術也一路沿用至今。

雞塊最初在美國當地的雜貨店販售時,幾乎是一炮而紅,每週能賣出200盒的雞塊。但貝克教授並沒有替這項新發明申請專利,而是以論文形式發表,還把內容寄給各地的家禽公司和食品科學家。人類學家Steve Striffle指出,「產業的領頭羊很快地就意識到,利潤不會來自生產更多的雞肉,而是透過對雞肉做更多的事情,例如,對雞肉做進一步的加工。」

麥克雞塊的起源

《Mental Floss》指出,沒有證據顯示麥當勞的創辦人雷・克洛克(Ray Kroc)曾經閱讀貝克教授的這份雞塊製程報告,但這名速食巨頭很顯然也想推出一種方便、美味的雞肉食品。於是,克洛克尋求肉品供應商的協助,改善雞肉處理的自動化流程;同時,也聯繫了以炸魚柳條產品聞名的「Gorton’s」,為這些一口大小的雞肉製作麵糊。

最後,麥當勞在1981年推出了新產品「麥克雞塊」(Chicken McNuggets),這項史上最成功的速食產品,至今仍佔麥當勞營業額的10%左右。

傳雞塊由「粉紅色大蛇」製成,麥當勞公布製程反駁

隨著食品安全的意識提升,速食業者首當其衝成為檢視的標的。根據《CNN》的報導,2003年8月有兩名女孩的父母向聯邦法院提起訴訟,認為麥當勞販售的食品脂肪、鹽分、糖分的含量都很高,主張麥當勞要為女孩的肥胖、心臟病、糖尿病、高血壓和膽固醇升高負責。此前,由於麥當勞沒有明確地說明原料,因此女孩的父親原本相信麥當勞的食品有益孩子的健康。

儘管當時紐約聯邦法院法官羅伯・史威特(Robert Sweet)駁回了這項訴訟案,但他在判決書中指出:「麥克雞塊不只是鍋子裡的炸雞而已,他是由家庭料理不會用到的許多成分,所製造出的怪物。」隨後,麥當勞針對熱量更改了雞塊的配方,並使用雞胸肉來製作雞塊。

2012年,一段影片再次掀起了麥克雞塊的原料風波。影片的主持人提到,麥克雞塊是由像「粉紅色大蛇」一樣的條狀物做成,這種組合肉是由雞骨、雞皮、脂肪、內臟與血管膽等組織製成,為了改善它詭異的顏色,最後還會被染色處理。

Photo Credit: 截圖自YouTube

加拿大的麥當勞在2014年則發布了一則影片反駁這樣的的說法,該影片帶觀眾進入了製作麥克雞塊的工廠,可見全雞以人工切出雞胸肉,並在機器中加入調味料和雞皮,絞成組合肉。這種組合肉看起來就像尋常的雞絞肉,帶著淡淡的橘粉色,之後被放入機器成型,裹上麵糊、初步油炸後,進行包裝、冷凍才出廠。

台灣麥克雞塊和美國配方不同

然而,在全球不同市場的雞塊都會採用不同的配方,台灣麥當勞的麥克雞塊是旗下擁有「紅龍食品」的肉品加工大廠「碁富食品」生產。

根據《食力》的報導,台灣麥克雞塊的主原料是去皮雞胸肉和雞腿肉,雞肉漿團調味完成後添加雞皮及調味料,並加工成球型、靴型、骨頭型及鈴鐺型等4種方便拿取的形狀,隨後裹上麵糊油炸出廠。

此外,《食力》也指出,一般市售雞塊還會加入數種食品添加物,增添口味及口感。包含增加黏稠度的食用澱粉、作為接著劑的大豆蛋白粉、小麥蛋白粉或乳清蛋白,這些添加物除了幫助黏著外,還可以增加固形物的含量,除了口感更好、也能降低成本。

雞塊的奇聞軼事:雞塊比你還早當上太空人

雞塊多年來的眾多爭議,也幾乎不減人們對這種油炸組合雞肉產品的熱愛。

根據《BBC》的報導,一名美國青少年Carter Wilkerson在推特上詢問美國連鎖速食店「Wendy’s」,他的貼文需要獲得幾次轉發,才能夠得到一年的免費雞塊,而Wendy’s給了1800萬次的答案。

隨後,Wilkerson在推特上發文:「請幫助我,一名男人需要他的雞塊。」(HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS.),並達到超過300萬次轉發,就連Apple Music、微軟、Amazon、Google等公司都協助分享。最後,雖然沒有達成目標,但Wendy’s以這名青少年的名義,向慈善機構捐贈了10萬美元。

2020年,英國連鎖超市「冰島超市」(Iceland)則為了慶祝開業50週年,為他們最熱銷的商品「雞塊」開啟一場太空之旅。根據美國電視台《Today》的報導,冰島超市連鎖店一週可以賣出超過1000萬個雞塊,而這項計畫將一塊冷凍雞塊送上太空,花了1小時又45分鐘穿越大氣層、飄浮到33公里外的高空。作為一塊冷凍食品,雞塊並不受低壓和極低溫的影響,在-65度的環境中仍保持原貌。

近期最轟動的雞塊事件,則是來自一塊形狀酷似狼人殺遊戲《Among Us》中的角色「船員」(Crewmate)的麥克雞塊。根據《The Verge》報導,這塊雞塊在5月28日以99美分的價格在eBay上開始拍賣,最終以驚人的9萬9997美元售出。售出以後,賣家以冷凍和真空方式將雞塊寄出,並表示會在賞味期限內寄給買家。

不只BTS,麥克雞塊也曾和NGT48合作48塊雞塊套餐

麥當勞日前與韓國團體「防彈少年團」(BTS)聯名,推出有聯名包裝的10塊麥克雞塊套餐,搭配兩款特殊的甜辣醬和肯瓊醬。這款套餐在多國上市,皆引發搶購風潮,聯名包裝還被拿來在拍賣平台上販售。

事實上,這也不是麥當勞第一次和偶像團體合作。日本麥當勞在2015年與「AKB48」的姐妹團「NGT48」合作,在日本新潟的38間麥當勞販售「麥克雞塊48」套餐。這款套餐的餐桶以及餐盤紙上都印有團體成員的照片,購買時還會獲得隨機的成員卡片,共有25張讓顧客搜集。

顯然這次麥克雞塊和BTS的合作活動,不像和NGT48的活動一樣大放送,開賣首日也有不少BTS粉絲在討論套餐是否會附贈小卡。但無論如何,從活動的熱潮看來,這絲毫沒有影響BTS和麥克雞塊的高人氣。

