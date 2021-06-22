研華執行董事何春盛接掌大同總經理，「將大同電鍋、大同寶寶的品牌精神找回來」

大同公司（Tatung）是台灣第一批上市的百年企業，近年來因經營問題紛擾不斷，以林家為首的公司派和股東為主的市場派，兩方角力攻防是市場關注焦點，直到今（2021）年公司派的林郭文艷退出董事會，大同林家才算全面退出集團經營，真正由市場派主掌公司運作。今（22）日再傳人事再傳異動，無預警宣佈總經理鍾依文卸任，由研華執行董事何春盛接棒，並提出六大重點，宣稱打造世界的大同。

大同人事再傳異動！研華電腦何春盛接任總經理

今日大同公告總經理異動，由工業電腦大廠研華執行董事何春盛接任，此舉震驚業界。對此，研華表示，何春盛於研華的董事席位不變，但基於新公司職位考量，將改為研華一般董事，不再是執行董事。何春盛表示，將以六大重點做為未來的努力方向，分別是：

一、確立大同品牌：將大同電鍋、大同寶寶的品牌精神找回來；

二、世界的大同：擴大外銷佔比；

三、聚焦核心：孵化新事業，跨足電動車產業，大同是台灣少數有能力做電動車馬達的業者；

四、改善營運效率：改善獲利最好的方式不是控制費用，而是創造毛利；

五、培育領導人：將以內升為主；

六、企業文化：打造效率、當責、創新的文化。

《關鍵評論網》訪談資深大同股東表示，大同有動作、有改革，都是大力支持，過去幾年大同營運衰退掏空案爆發，許多像他這樣年紀的老股東都感到很氣憤，大同是台灣一代人的回憶，也是一種驕傲，過去搞成這樣，現在是必須要大破大立。

大同公司是以電子工業為業務核心的綜合企業，創立於1918年，事業版圖，包含：半導體、通路、營造及貿易等領域，是台灣第一批上市企業之一。

事業主要分為：電力事業群、系統事業群、消費事業群等三大事業群， 旗下包含電力設備、馬達、智慧電表、太陽能、電腦與機電、電力工程、先端電子及家電電子等8大事業體。

大同集團市值高達上千億新台幣，集團旗下投資橫跨光電、能源、系統整合等。其中，上市櫃公司包含：尚志精密化學、精英電腦、大同世界科技等。

大同「公司派」與「市場派」的經營權爭奪戰

資深大同股東氣憤表示，十年虧了上千億元，集團旗下子公司都虧得一塌糊塗。他說：「根本不知道公司在搞什麼！」

自2010年後大同營運遇到逆風，轉投資失敗營收節節下滑。不料又在2018年，爆發前大同董事長林蔚山因背信掏空大同一案，改由林蔚山妻林郭文艷接任，之後旗下中華映管、綠能科技、尚志半導體、大同美國相繼出狀況。

2019年集團旗下，綠能與華映接連宣布下市後，前董事長林蔚山掏空案判刑8年定讞，2020年林郭文艷又被控違反證交法，被諭令新台幣500萬元交保。

沒想到，同年6月，大同股東會上公司派（大同林家）為保住經營權，逕行刪除50%股東們的投票權與表決權後，向經濟部申請變更登記遭拒。

資深大同股東說：「大同公司就是用各種手段迴避監督，在胡搞亂搞，公司經營又做不好，導致股東損失慘重」。

前立委黃國昌為了調查大同公司內部，亦曾受託表態參選大同獨立董事職務，他表示：「獨立董事不同於一般董事，通常由公司外部人擔任，與公司沒有利益關係，能客觀給與公司意見，也有主動調查的權力」。

獨立董事：獨立於公司股東且不在公司任職，並與公司或公司經營管理者沒有重要的業務聯繫或專業聯繫，並對公司事務做出獨立判斷之人

不過，受到公司派的阻饒後，黃國昌毅然退出獨立董事選舉，直到2021年由研華執行董事何春盛接任，這也是林家首度完全退出大同董事會，風波才逐漸平息。

資深大同股東指出，大同培養過非常多優秀的人才，也曾經是一家非常頂尖的企業，如今走到這樣的地步，是難過大於生氣。他說，現在夏普會長戴正吳，曾為了大同的經營權風波，忍不住在媒體面前灑下男兒淚，就能了解大同對於老一代人是多麽重要的一間公司。希望本次的人事異動和策略，能夠讓大同從地板上爬起來。

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核稿編輯：翁世航